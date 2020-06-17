全球确诊超800万 俄首都疫情趋向平稳

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人民网北京6月17日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球累计新冠确诊病例超800万例，美国确诊超213万例，俄罗斯首都疫情趋向平稳，伊朗新冠确诊病例数突破19万，孟加拉国新增确诊和新增死亡病例数均创新高。

全球累计新冠确诊病例超800万例

美国约翰斯·霍普金斯大学15日发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间15日18时43分（北京时间16日6时43分），全球累计新冠确诊病例达到8003021例，死亡病例为435619例。

数据显示，美国是疫情最严重的国家，累计确诊病例2110791例，累计死亡病例116090例。累计确诊病例超过20万例的国家还有巴西、俄罗斯、印度、英国、西班牙、意大利和秘鲁。

美国新冠病毒感染病例超过213万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月16日下午5时56分，美国已有新冠病毒感染病例2132171例，其中包括死亡病例116788例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例21989例，新增死亡病例707例。

据美国有线电视新闻网报道，备受关注的华盛顿大学健康指标与评估研究所的一项模型显示，到今年10月1日，美国新冠肺炎死亡人数预计将超过20万。上周，同样的模型预测数据还是17万。该模型预测，6月和7月的单日死亡人数预计会下降，但到了9月，单日死亡人数将再次上升。

俄罗斯首都疫情趋向平稳

据俄罗斯防疫指挥部16日消息，过去24小时俄新增确诊病例8248例，累计确诊545458例；新增死亡病例193例，累计死亡7284例；新增治愈病例9767例，累计治愈294306例。其中莫斯科市新增确诊病例1416例，累计确诊208680例。

俄疾控部门正通过对民众进行新冠病毒核酸和抗体检测来推算病毒流行水平。据塔斯社15日报道，俄联邦消费者权益保护和公益监督局下属中央流行病科研所副所长戈列洛夫表示，目前莫斯科市居民“新冠病毒流行水平”相当于3月中旬的约二十分之一，据此判断莫斯科疫情已稳定下来。

伊朗新冠确诊病例数突破19万

伊朗卫生部16日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间当天中午，伊朗新增确诊病例2563例，累计确诊192439例，累计死亡9065例，累计治愈152675例。

伊朗卫生部副部长哈里奇说，伊朗单日新增住院病例数4月10日后一直呈下降趋势，未出现第二轮疫情。但是有部分民众没有遵守卫生规范，这将对全社会的抗疫努力产生不利影响。伊朗官方呼吁民众坚持采取保持社交距离、佩戴口罩等措施。

日本东京都仅0.1%的调查对象有新冠病毒抗体

日本厚生劳动省16日公布了东京都、大阪府和宫城县三地的新冠病毒抗体检测结果，东京都约2000名调查对象中只有0.1%的人拥有抗体。

厚生劳动省于本月1日至7日以东京都、大阪府和宫城县三地约8000名居民为对象进行了抗体检测。根据16日公布的结果，东京都约2000名调查对象中只有0.1%的人拥有抗体，大阪府和宫城县各约3000名调查对象中拥有抗体人群的比例分别为0.17%和0.03%。

抗体检测结果常被用于推算一个地区曾有多少人感染过病毒。一个人体内有抗体说明曾经感染过病毒，但可能因为康复现在体内不一定有病毒。另一方面，核酸检测则可显示一个人接受检测时体内是否有病毒。此前日本媒体曾大量报道民众遭遇核酸检测难，不少专家也认为日本实际感染人数远超目前公布的确诊数，但此次抗体调查结果显示日本实际感染率不算高。

据日本广播协会（NHK）电视台截至16日22时22分（北京时间21时22分）的统计，日本当天新增新冠确诊病例44例，累计确诊17645例；新增死亡病例5例，累计死亡934例。其中，东京都16日新增确诊病例27例。

孟加拉国新增确诊和新增死亡病例数均创新高

孟加拉国卫生部门16日公布的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例3862例，累计确诊94481例；新增死亡病例53例，累计死亡1262例；新增治愈病例2237例，累计治愈36264例。新增确诊和新增死亡病例数都创下疫情发生以来的新高。

孟政府15日发布了对该国疫情严重地区重新实施封锁的通知，军队被陆续部署到疫情严重地区以加强落实防疫措施。

泰国连续2日无新增确诊病例 已实施第四阶段解禁措施

泰国公共卫生部16日发布的新冠疫情数据显示，该国已连续2日无新增确诊病例，连续22日未报告本地传播病例，累计确诊病例3135例，累计死亡58例，累计治愈2993例。

随着疫情趋缓，泰国已于15日起取消宵禁并实施第四阶段解禁措施。15日至30日，泰国清迈动物园等6家动物园向民众免费开放，但参观者需提前登记，1人登记后可带不超过9人的团队入园参观。每家动物园每天仅接待2000名游客，7月1日开始恢复售票。另外，泰国全国64家国家公园定于7月1日起恢复正常开放。

新加坡新增151例新冠肺炎病例 19日进入解封第二阶段

新加坡6月16日新增151例新冠肺炎确诊病例，累计40969例。截至发稿时，新加坡共出院30366例，死亡26例，重症2例。

据新加坡卫生部初步统计，今天的新病例多数是住在宿舍的外籍劳工。社区病例有两例。

新加坡将在本月19日进入解封第二阶段。在该阶段，绝大部分商业活动允许恢复。但风险较高的活动，包括宗教活动和聚会、图书馆和博物馆等文化场所、大型会议和展览等大规模的活动，以及酒吧和电影院等娱乐场所仍不允许恢复。居民可以进行5人以下的聚会活动。学校也将从本月29日起全面复课。

在该阶段，民众出门时仍需戴口罩，商家须在经营过程中确保安全社交距离，否则将被禁止营业。

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(责编：刘叶婷、燕勐)