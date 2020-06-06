美国确诊病例超189万 俄已进入疫情平台期

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人民网北京6月6日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达6450740例。美国新冠病毒感染病例超过189万例。意大利新冠确诊病例增至234531例，零售业受疫情影响严重。世界卫生组织表示，俄罗斯已进入新冠疫情平台期。法国新冠确诊病例升至153055例。单日激增3267例，南非累积新冠肺炎确诊病例超4万。巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例4896例，累计89249例。新加坡新增261例新冠肺炎病例，累计37183例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达6450740例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间5日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加118515例，达到6450740例；中国以外死亡病例较前一日增加4288例，达到382510例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加118526例，达到6535354例；死亡病例较前一日增加4288例，达到387155例。

美国新冠病毒感染病例超过189万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月5日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例1893934例，其中包括死亡病例108996例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例26314例，新增死亡病例1017例。

纽约州有感染病例376208例，其中包括死亡病例30236例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

意大利新冠确诊病例增至234531例 零售业受疫情影响严重

意大利民事保护部门5日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例518例，累计确诊234531例；新增死亡病例85例，累计死亡33774例；新增治愈病例1886例，累计治愈163781例。

数据显示，意大利现有新冠患者人数比前一天减少1453人，降至36976人。现有患者中，31359人在居家隔离，5301人在医院接受普通治疗，316人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少202例和22例。

意大利国家统计局5日发布的数据显示，意大利4月零售业销售额较3月下降11.4％，其中非食品类商品零售额下降24％，皮具和旅行用品受疫情影响最为严重。4月份唯一出现增长的是电子商务，较上月增长27.1％。与去年同期相比，意大利4月零售业销售额下降28.1％，销量下降最严重的商品包括鞋、皮具和旅行用品。

世界卫生组织：俄罗斯已进入新冠疫情平台期

据俄新社报道，世界卫生组织官方发言人哈里斯在新闻发布会上表示，俄罗斯新冠疫情已进入平台期，但在计划举行群体性活动时仍应遵守所有防疫措施。

据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局5日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8726例，累计确诊449834例，累计治愈212680例，死亡5528例。作为全俄疫情最为严重的城市，莫斯科市过去24小时新增新冠病毒感染病例1855例，已经第三天低于2000例。

法国新冠确诊病例升至153055例

法国政府网站5日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例611例，累计确诊153055例。

数据显示，法国目前有12696名新冠患者在医院接受治疗，较前一日减少405人；1094名患者在重症监护室接受治疗，较前一日减少69人。

法国免疫学家、新冠疫情科学委员会负责人让-弗朗索瓦·德尔弗雷西5日表示，法国疫情已得到控制，病毒传播速度放缓，但疫情并未结束。他说，在继续实施疫情防控措施的前提下，法国有必要逐步恢复社会生活。

单日激增3267例 南非累积新冠肺炎确诊病例超4万

据南非卫生部6月4日消息，新冠肺炎确诊病例单日激增3267例，累积确诊总数达到40792，死亡病例单日新增56例，总数达到848例。累积康复21311例，整体康复率为52.24%。

据悉，南非总统拉马福萨将于6月5日前往开普敦评估西开普省对新冠肺炎疫情的防控措施。6月1日，南非将全国封锁等级降为三级，允许更多人自由运动、重返工作岗位。而在国家灾难状态时间将满3个月之际，南非政府决定继续延长国家灾难状态，时间从2020年6月15日至2020年7月15日。

埃及新冠确诊病例超3万例

埃及卫生部5日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1348例，累计确诊31115例；新增治愈病例402例，累计治愈8158例；新增死亡病例40例，累计死亡1166例。

埃及旅游和文物部当天说，目前全国共有126家酒店获得卫生部颁发的卫生安全证，这些酒店可开放50%的房间营业。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例4896例 累计89249例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部5日发布的疫情数据显示，该国4日新增确诊病例4896例，新增死亡病例68例，新增治愈出院病例1070例。

截至4日，巴基斯坦累计确诊病例89249例，累计死亡病例1838例，累计治愈出院病例31198例，累计进行核酸检测638323人次。此外，3日的累计确诊病例数被修正为84353例。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至29521例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月5日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至29521例，新增703例。目前，有9443名患者被治愈，另有1770例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者551人，死亡病例增加49例。

印尼新冠肺炎疫情防控工作组组长多尼·莫纳尔多日前宣布，有关疫情期间9个经济部门重新开放计划和建立102个区/市恢复生产与安全的社区方案已开始执行，目前相关方案仅适用于没有疫情的“绿色区域”。

印尼人力部统计数据显示，受疫情影响，该国已有约370万正式员工失业，这一数据未统计非正规部门的失业者。

新加坡新增261例新冠肺炎病例累 计37183例

新加坡6月5日新增261例新冠肺炎确诊病例，累计37183例。截至发稿时，新加坡共出院23904例，死亡24例，重症5例。

据新加坡卫生部初步统计，今天的新病例多数是住在宿舍的外籍劳工。社区病例有11起。

自6月2日起，新加坡进入疫情解封第一阶段，全国约三分之一的员工预计可复工，全国学前教育中心、中小学等开始复课。

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(责编：于洋、杨牧)