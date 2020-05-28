美国新冠死亡病例超10万 法国将于6月2日进入解禁新阶段

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人民网北京5月28日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达5404281例。世卫组织宣布成立基金会以更好应对全球卫生挑战。美国新冠死亡病例超10万例。俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过37万。日本全国解除紧急事态宣言，经济活动正逐步恢复。意大利单日新增死亡病例较前几日略有回升。法国将于6月2日进入解禁新阶段。瑞士将于6月19日结束“紧急状态”。默克尔称德国“仍处在疫情初期”。葡萄牙与英国谈“旅游走廊”以挽救受疫情冲击的旅游业。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5404281例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间27日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加84313例，达到5404281例；中国以外死亡病例较前一日增加5581例，达到344450例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加84314例，达到5488825例；死亡病例较前一日增加5581例，达到349095例。

世卫组织宣布成立基金会以更好应对全球卫生挑战

世界卫生组织总干事谭德塞27日宣布世卫组织基金会正式成立，用以筹集资金应对最紧迫的全球卫生挑战。

世卫组织当天发布的新闻公报显示，该基金会总部设在日内瓦，将通过向世卫组织等机构提供资金来支持全球公共卫生需求，致力于实现世卫组织“三个十亿”目标，即全民健康覆盖受益人口新增10亿人，面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人，健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

公报说，该基金会在法律上独立于世卫组织，目标是促进公众、各主要捐助者和企业伙伴提供捐款，以扩大世卫组织等卫生机构的资金来源。

美国新冠死亡病例超10万例

美国约翰斯·霍普金斯大学27日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计死亡病例超过10万例。

数据显示，截至美国东部时间27日17时32分（北京时间28日5时32分），美国累计新冠死亡病例100047例。

俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过37万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局27日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8338例，累计确诊370680例，累计康复142208例，死亡3968例。

俄消费者权益保护和公益监督局莫斯科分局局长安德烈耶娃表示，作为俄罗斯疫情最为严重的城市，莫斯科已做好准备逐步取消为控制新冠疫情所实施的限制措施。目前莫斯科新冠病毒的传播系数为0.85，已经低于1，且莫斯科进行了充分的新冠病毒测试。此外，安德烈耶娃表示，莫斯科新冠病毒感染的死亡率为1.1%，主要为65岁以上老人。

日本全国解除紧急事态宣言 经济活动正逐步恢复

随着25日日本正式解除包括东京都在内的首都圈4都县和北海道的“紧急事态宣言”，自4月7日起，日本全国实施近2个月的“紧急事态宣言”至此结束，日本47个都道府县全部实现解禁。

据了解，日本政府已拟定“解封”后的“基本对策方针”草案。草案中称，日本政府将预留一段过渡期，分阶段性，逐步恢复社会经济活动水平。根据东京都政府22日公布的解封计划，将分三个阶段逐步解除和放宽相关停业要求措施，并于26日零点进入“第1阶段”，解封对象包括博物馆、美术馆、学校、大型商场、快餐店等。而东京都计划在近期召开的对策会议上修改解封计划表，视情况最快于5月30日进入“第2阶段”。

意大利单日新增死亡病例较前几日略有回升

意大利民事保护部27日发布的数据显示，该国当天新增死亡病例117例，累计死亡33072例，单日新增死亡病例较前几日略有回升。另一方面，意大利现有患者人数继续减少，显示疫情持续缓解。

数据显示，意大利现有新冠患者人数降至50966人，比前一天减少1976人。现有患者中，42732人在居家隔离，7729人在医院接受普通治疗，505人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少188例和16例。

法国将于6月2日进入解禁新阶段

法国政府网站27日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例191例，累计确诊病例145746例。

随着多地疫情趋缓，法国于5月11日开始实施逐步解禁措施。法国总理菲利普当天在社交媒体上说，法国将于6月2日进入解禁新阶段。

瑞士放宽疫情管制措施 将于6月19日结束“紧急状态”

瑞士联邦委员会27日发表公报说，瑞士将进一步放宽疫情管控措施，并从6月19日起结束“紧急状态”进入“特殊状态”。

公报说，鉴于瑞士新冠疫情持续转好，决定自6月6日起开放所有营业场所，包含山地缆车、露营地、动植物园、影剧院等公共设施；放宽餐饮业限制，不再要求每桌最多4名顾客。

根据公报，自5月30日起，民众聚会的人数限制由5人上调至30人。自6月6日起，在确保人与人之间足够距离和卫生标准的情况下，可以举行不超过300人的集会；在确保卫生标准和可以准确追踪潜在感染者的前提下，所有学校可以恢复正常上课。

默克尔称德国“仍处在疫情初期”

德国总理默克尔27日表示，虽然新增确诊病例在不断减少，但德国“仍处在疫情初期”，联邦政府与各州政府需继续密切协调，对抗新冠疫情。

德国联邦政府26日宣布，将防控新冠疫情的社交限制措施延长至6月29日。各州政府可选择维持现有限制措施，也可允许在公共场所不超过10人或两个家庭的聚会。同时，政府建议公众继续尽量减少接触的人数，并保持固定的接触群体。

为挽救旅游业 葡萄牙与英国谈“旅游走廊”

葡萄牙政府与英国方面正在讨论开辟“旅游走廊”，为两国游客开方便大门，不要求出入境隔离，以挽救遭受新冠疫情重击的旅游业。

一名不愿公开姓名的消息人士告诉路透社，相关谈判还在“初级阶段”。另一名消息人士说，葡萄牙方面希望这一“旅游走廊”是双向的，受惠的不仅是访问葡萄牙的英国游客，还应包括入境英国的葡萄牙游客；英国游客从葡萄牙回国后无须隔离，反之亦然。

英国外交部说：“考虑到双方的相关利益，我们相信双方有可能达成满足上述利益的解决方案，尤其是关于即将到来的夏季。”

伊拉克新冠确诊病例超过5000例

伊拉克卫生部27日说，该国当天新增新冠确诊病例287例，累计确诊5135例，其中治愈2904例，死亡175例。

伊拉克自3月中旬起实施宵禁、禁飞、禁止人员省际流动等严格防控措施，效果显著。但随着防控措施逐渐放松，疫情出现抬头趋势。为防止开斋节假期期间出现疫情扩散，伊拉克政府决定自5月22日至30日实施严格的全天候“禁足令”。

埃及新冠确诊病例增至19666例

埃及卫生部27日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例910例，累计确诊19666例；新增死亡病例19例，累计死亡816例。

据埃及媒体报道，24日至29日开斋节假期期间，埃及将关闭所有商店、商场、沙滩和公园，并暂停省际交通以及所有公共交通。

根据埃及总理马德布利19日发布的行政令，自5月30日起，民众在市场、商店、银行、政府部门等场所，以及搭乘公共交通工具时必须佩戴口罩，违者将面临4000埃镑（约合253美元）罚款。

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(责编：崔越、杨牧)