西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京5月20日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4646958例。美国所有州放松社交距离限制，部分区域病例激增。俄累计确诊新冠病毒感染病例总数接近30万。西班牙拟6月下旬重开边界。意大利约80万家企业恢复营业。德国2万余名医护人员感染新冠病毒。法国累计新冠死亡病例调整为28022例。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至43966例。新加坡新增451例新冠肺炎确诊病例，累计28794例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4646958例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间19日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加112631例，达到4646958例；中国以外死亡病例较前一日增加4322例，达到311524例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加112637例，达到4731458例；死亡病例较前一日增加4322例，达到316169例。

美国所有州放松社交距离限制 部分区域病例激增

据美国中文网报道，截至当地时间20日，尽管许多地区的发病率仍在上升，美国每个州都将开始放松为遏制新冠病毒传播而施加的限制措施。

此外，美国约翰·霍普金斯大学的实时统计数据显示，截至北京时间20日6时32分，美国确诊病例已超152万例，9万多人死亡。

另一方面，报道指出，放宽限制将如何影响新冠疫情，还需要一些时日才能看出。专家表示，可能要花几周的时间才能看到更多人出门在外的后果。公共卫生官员警告说，这些影响可能导致美国更多死亡和第二次疫情高峰。

俄累计确诊新冠病毒感染病例总数接近30万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局19日发布的数据，过去24小时，俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例9263例，单日新增确诊病例已连续4天低于1万，累计确诊接近30万，达到了299941例。

目前俄罗斯累计治愈76130例，死亡2837例。俄消费者权益保护和公益监督局发布的数据显示，截至19日，俄罗斯累计进行了730万次新冠病毒检测，俄境内目前有267663人疑似感染新冠病毒，正在接受医学观察。

西班牙拟6月下旬重开边界

西班牙交通大臣何塞·路易斯·阿瓦洛斯18日说，随着新冠疫情封锁措施逐步解除，政府打算大约6月下旬重新开放陆上边界。

旅游业产值占西班牙国内生产总值12%以上。多家媒体报道，西班牙旅游业因疫情遭受重创，重新允许游客入境有助提振旅游业，但今年损失无法避免，可能达到930亿欧元至1240亿欧元。

西班牙新冠确诊病例已经超过23万例。卫生部数据显示，17日单日新增死亡病例数两个月以来首次降至100例以下。

意大利约80万家企业恢复营业

意大利企业联合会19日在一份声明中说，在因疫情停业两个多月后，意大利约80万家企业18日在遵守防疫规定的前提下恢复营业。

据意大利民事保护部19日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例813例，累计确诊226699例；新增死亡病例162例，累计死亡32169例；新增治愈病例2075例，累计治愈129401例。

现有患者中，54422人在居家隔离，9991人在医院接受普通治疗，716人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少216例和33例。

德国2万余名医护人员感染新冠病毒

据德国媒体19日报道，新冠疫情暴发以来，德国共有超过2.04万名医护人员感染新冠病毒，其中61人病亡，约1.91万人康复。

罗伯特·科赫研究所19日公布的新冠疫情数据显示，截至当日零时，德国累计确诊病例175210例，较前一日增加513例；累计死亡病例8007例，较前一日增加72例。

德国联邦政府与各州5月6日达成协议，规定了放松防控措施的“警戒线”，一旦某地达到7日内每10万人中累计有50例新增病例的水平，就必须恢复相应的“封城”举措。

法国累计新冠死亡病例调整为28022例

法国卫生总署19日发表新闻公报说，法国累计新冠死亡病例28022例。公报说，由于几家失能老人养老院出现死亡病例重复统计错误，19日的全国累计死亡病例比前一日减少217例。

公报说，法国目前有18468名新冠患者在医院接受治疗，较前一日减少547人；1894名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少104人。法国政府网站19日公布的数据显示，法国新增确诊病例524例，累计确诊143427例。

埃及新冠确诊病例增至13484例

埃及卫生部19日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例720例，累计确诊13484例；新增死亡病例14例，累计死亡659例。

根据埃及总理马德布利19日发布的行政令，自5月30日起，民众在市场、商店、银行、政府部门等场所，以及搭乘公共交通时必须佩戴口罩，违者将面临4000埃镑（约合253美元）罚款。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至43966例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部19日发布的疫情数据显示，该国18日新增确诊病例1841例，新增死亡病例36例，新增治愈出院病例567例。

截至18日，巴基斯坦累计确诊病例43966例，累计死亡病例939例，累计治愈出院病例12489例，累计进行核酸检测400292人次。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至18496例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站5月19日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至18496例，新增486例。

目前，有4467名患者被治愈，另有1221例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者143人，死亡病例增加30例。

新加坡新增451例新冠肺炎确诊病例 累计28794例

新加坡5月19日新增451例新冠肺炎病例，累计28794例。截至发稿时，新加坡共治愈出院9835例，死亡22例，仍有重症12例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，1人是本地公民或永久居民。

延伸阅读：

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：于洋、杨牧)