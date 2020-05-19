美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

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人民网北京5月19日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4534327例。美国新冠感染病例超过150万，死亡病例数超过9万。俄总理表示，俄罗斯27个地区准备逐步放松管控措施。德国将于6月中旬取消欧盟内旅行警告。土耳其新冠确诊病例超过15万例。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至42125例。新加坡新增305例新冠肺炎病例，累计28343例。日本经济5年来首遇衰退。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4534327例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间18日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加93314例，达到4534327例；中国以外死亡病例较前一日增加4452例，达到307202例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加93324例，达到4618821例；死亡病例较前一日增加4452例，达到311847例。

美国新冠感染病例超过150万 死亡病例数超过9万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间5月18日下午5时32分，美国已有新冠病毒感染病例1504386例，其中包括死亡病例90194例。

目前，疫情最为严重的纽约州有感染病例351371例，其中包括死亡病例28339例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州、密歇根州等也出现了超过5万名感染病例。

美国总统特朗普18日表示，他本人已定期服用羟氯喹药物一周半时间，目的是为了预防感染新冠病毒。特朗普称，他本人并不确定这种药物是否会有效，但他认为，即使该药物无效，也不会让人“生病或者死亡”。特朗普曾多次在白宫发布会上推荐羟氯喹药物，引发了大量争议。

俄总理：俄罗斯27个地区准备逐步放松管控措施

米舒斯京18日在参加俄罗斯政府抗击新冠疫情协调委员会视频会议时说，基于每日疫情数据，俄27个地区已经准备好逐步放松隔离措施。他表示，这些地区近日新冠病毒基本传染数低于1，专用病床中空床位超过一半，病毒检测率高且稳定。

据俄防疫指挥部18日公布的数据，过去24小时俄罗斯新增新冠确诊病例8926例，累计确诊290678例；新增死亡病例91例，累计死亡2722例；新增治愈病例2836例，累计治愈70209例。俄已累计开展新冠病毒检测超过710万人次。

德国将于6月中旬取消欧盟内旅行警告

德国外长马斯18日说，德国将于6月15日取消欧盟范围内的旅行警告，为即将来临的夏季旅游旺季创造条件。但因新冠疫情尚未完全结束，将会在旅游方面出台一些限制性措施。

马斯当天与西班牙、意大利等10个欧盟内德国游客主要旅行目的地国家外长举行视频会议，探讨为夏季旅游取消旅行警告的可能性。马斯在会后的视频记者会上宣布，就德国在疫情暴发后发布的全球旅行警告，德国政府将取消涉及欧盟的内容，取而代之的是针对个别国家的旅行建议。

土耳其新冠确诊病例超过15万例

土耳其卫生部长科贾18日晚在社交媒体上表示，土耳其当天新增新冠确诊病例1158例，累计确诊150593例；新增死亡病例31例，累计死亡4171例；累计治愈111577例。

土耳其总统埃尔多安当天发表电视讲话说，土耳其抗疫正在进行中，在医疗物资、防护设备等方面不存在任何问题。他同时宣布，在即将到来的开斋节期间，土耳其全国81个省将实施出行禁令；春季学期结束，新学期将于9月开学。

土耳其应对新冠疫情科学委员会专家莱文特·阿肯表示，希望到5月底时，土耳其每天新增病例会降至500例至600例。如果每日新增病例仍在1000例以上，土耳其的疫情还将持续一段时间。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至42125例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部18日发布的疫情数据显示，该国17日新增确诊病例1974例，新增死亡病例30例，新增治愈出院病例581例。

截至17日，巴基斯坦累计确诊病例42125例，累计死亡病例903例，累计治愈出院病例11922例，累计进行核酸检测387335人次。

新加坡新增305例新冠肺炎病例 累计28343例

新加坡5月18日新增305例新冠肺炎病例，累计28343例。截至发稿时，新加坡共治愈出院9340例，死亡22例，仍有重症16例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，2人是本地公民或永久居民。

新加坡卫生部还表示，新增病例减少的部分原因，是一所实验室在检测仪校准出错后须检查程序，因此测试量减少。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至18010例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站5月18日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至18010例，新增496例。

目前，有4324名患者被治愈，另有1191例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者195人，死亡病例增加43例。

日本经济5年来首遇衰退

日本政府18日公布最新经济数据，受新冠疫情影响，今年第一季度日本国内生产总值（GDP）按年率计算为负3.4%。继去年第四季度按年率计算下滑7.3%后，日本已连续两个季度GDP负增长，陷入技术意义上的“衰退”。

从经过季节调整的季度增长率来看，今年一季度日本GDP比上一季度降低0.9%。而去年四季度GDP环比下降1.9%，按年率计算创下5年多来最大季度萎缩幅度。

共同社援引一名日本内阁官员的话报道，二季度的数据可能比一季度“糟糕得多”，日本经济正遭遇第二次世界大战结束以来“最大危机”。

一些经济分析师持类似看法。日本第一生命经济研究所首席经济学家新家义贵对法新社说，他预计今年第二季度日本经济按年率计算萎缩6%至7%，“至于经济何时能有起色，完全取决于感染（新冠病毒）人数以及病毒何时消散”。

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(责编：于洋、杨牧)