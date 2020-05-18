美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

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人民网北京5月18日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4441013例。美国17日确诊病例超过148万，死亡近9万。意大利卫生部长表示，需谨慎重启，密切监控。西班牙单日死亡病例数两月来首次降至100例以下。俄新冠确诊人数超28万，外籍足球运动员获准返俄。法国新冠死亡病例升至28108例。埃及新冠确诊病例增至12229例。巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至40151例。新加坡新增682例新冠肺炎病例，累计28038例。印尼新冠肺炎累计确诊病例升至17520例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4441013例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间17日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加100006例，达到4441013例；中国以外死亡病例较前一日增加5335例，达到302750例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加100012例，达到4525497例；死亡病例较前一日增加5336例，达到307395例。

美国17日确诊病例超过148万 死亡近9万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月17日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1484804例，死亡89399例。过去24小时，美国新增确诊20747例，新增死亡926例。

在疫情最为严重的纽约州，17日累计确诊达到350121例,累计死亡28232例。全美确诊上万人的州目前有29个，纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州和密歇根州确诊人数超过5万。

意大利卫生部长：谨慎重启 密切监控

意大利卫生部长斯佩兰扎17日针对该国下一步“解封”措施表示，必须“谨慎重启”，密切监控新冠疫情发展。

数据显示，当日新增确诊病例675例，累计确诊225435例；新增死亡病例145例，累计死亡31908例；新增治愈病例2366例，累计治愈125176例。

西班牙单日死亡病例数两月来首次降至100例以下

西班牙卫生部17日发布该国最新新冠疫情数据，西班牙单日新增死亡病例数两个月以来首次降至100例以下。

西卫生部近来仍在持续修正历史系列数据。据修正后的最新统计，截至当地时间16日21时，西班牙累计死亡病例达27650例，24小时新增87例，两个月以来首次低于100例；通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的新冠病例数累计231350例，单日新增确诊421例；再加上46369名抗体检测呈阳性者，全国感染总人数达到277719人；痊愈者则达到149576人，单日新增2719人。

俄新冠确诊人数超28万 外籍足球运动员获准返俄

据俄罗斯防疫指挥部17日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例9709例，累计确诊达281752例；新增死亡病例94例，累计死亡2631例。目前，俄已累计完成新冠病毒检测超过690万人次。

另据俄联邦政府网站17日消息，政府已修改相关规定，允许参加俄足球联赛的外籍运动员及教练员返回俄罗斯。这些入境者须接受为期14天的防疫隔离和医学观察。

法国新冠死亡病例升至28108例

法国卫生总署17日发表新闻公报说，法国新冠死亡病例升至28108例，在过去24小时内增加483例。

法国政府网站17日公布的数据显示，法国新增确诊病例120例，累计确诊142411例；其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，累计确诊病例36461例，较前一日增加286例。

埃及新冠确诊病例增至12229例

埃及卫生部17日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例510例，累计确诊12229例；新增死亡病例18例，累计死亡630例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有222名患者痊愈出院，累计治愈3172人。

巴基斯坦新冠肺炎确诊病例增至40151例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部17日发布的疫情数据显示，该国16日新增确诊病例1352例，新增死亡病例39例，新增治愈出院病例461例。

截至16日，巴基斯坦累计确诊病例40151例，累计死亡病例873例，累计治愈出院病例11341例，累计进行核酸检测373410人次。

新加坡新增682例新冠肺炎病例 累计28038例

新加坡消息：新加坡5月17日新增682例新冠肺炎病例，累计28038例。截至发稿时，新加坡共治愈出院8342例，死亡22例，仍有重症16例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，4人是本地公民或永久居民。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至17520例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站5月17日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至17520例，新增495例。目前，有4129名患者被治愈，另有1148例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者218人，死亡病例增加59例。

截至5月17日，印尼国内接受普通医学观察患者的数量已接近27.1万例，接受医学观察患者数量达35800例。

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(责编：于洋、杨牧)