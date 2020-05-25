美国对巴西实施旅行禁令 意大利治愈病例超14万

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人民网北京5月25日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达5119983例。美国新冠病毒感染病例超过164万例。美国宣布对巴西实施旅行禁令。俄罗斯新增8599例新冠肺炎确诊病例，累计确诊344481例。意大利新冠治愈病例超过14万例。法国新增新冠确诊病例115例。巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2164例，累计54601例。埃及新冠确诊病例增至17265例。印尼新冠肺炎累计确诊病例升至22271例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5119983例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间24日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加101499例，达到5119983例；中国以外死亡病例较前一日增加4286例，达到333042例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加101502例，达到5204508例；死亡病例较前一日增加4286例，达到337687例。

美国新冠病毒感染病例超过164万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间5月24日下午5时32分，美国已有新冠病毒感染病例1640630例，其中包括死亡病例97679例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例22159例，新增死亡病例804例。

疫情最为严重的纽约州有感染病例361515例，其中包括死亡病例29141例。此外，新泽西州、伊利诺伊州已出现超过10万名感染病例，加利福尼亚州、马萨诸塞州、宾夕法尼亚州也出现了超过7万名感染病例。

美国宣布对巴西实施旅行禁令

当地时间5月24日，美国白宫发布公告，宣布对巴西推出旅行禁令，禁止过去14天内有巴西旅行记录者进入美国，美国公民及配偶、美国绿卡持有者及配偶等群体除外。该禁令将从5月28日午夜起生效，但不会影响美国和巴西之间的商品贸易。

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间5月24日下午5时32分，巴西已有新冠病毒感染病例347398例，其中包括死亡病例22013例。巴西已超过俄罗斯，成为确诊病例数全球第二的国家，仅次于美国。

俄罗斯新增8599例新冠肺炎确诊病例 累计确诊344481例

当地时间5月24日，俄罗斯新冠疫情防控指挥部发布消息，过去一天内俄罗斯新增8599例新冠肺炎确诊病例，新增5363例治愈病例、153例死亡病例。

截至目前，俄罗斯累计确诊344481例，其中，累计治愈113299例，累计死亡3541例。俄罗斯现有感染人数227641。

意大利新冠治愈病例超过14万例

意大利民事保护部24日发布的数据显示，该国现有新冠患者人数比前一天减少1158人，降至56594人；新增治愈病例1639例，累计治愈140479例。

意大利当天新增确诊病例531例，累计确诊229858例；新增死亡病例50例，累计死亡32785例。现有患者中，47428人在居家隔离，8613人在医院接受普通治疗，553人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少82例和19例。

近几周来，意大利单日新冠死亡病例数总体呈下降趋势，24日死亡病例数为3月7日以来最低水平。

法国新增新冠确诊病例115例

法国政府网站24日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例115例，累计确诊病例144921例。

数据显示，法国目前有17185名新冠患者在医院接受治疗，较前一日增加7人；1655名患者在重症监护室接受治疗，较前一日减少10人。

法国行动与公共账目部长达尔马宁24日表示，对于餐饮、旅游、文化和体育等受疫情影响尤为严重的行业，政府将免除30亿欧元的社会保障缴款。除这些行业外，获准推迟缴纳的企业可在长达36个月的时间内分期缴款。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2164例 累计54601例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部24日发布的疫情数据显示，该国23日新增确诊病例2164例，新增死亡病例32例，新增治愈出院病例545例。

截至23日，巴基斯坦累计确诊病例54601例，累计死亡病例1133例，累计治愈出院病例17198例，累计进行核酸检测473607人次。

埃及新冠确诊病例增至17265例

埃及卫生部24日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例752例，累计确诊17265例；新增死亡病例29例，累计死亡764例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有179名患者痊愈出院，累计治愈4807人。

据埃及媒体报道，24日至29日开斋节假期期间，埃及将关闭所有商店、商场、沙滩和公园，并暂停省际交通以及所有公共交通。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至22271例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站5月24日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至22271例，新增526例。目前，有5402名患者被治愈，另有1372例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者153人，死亡病例增加21例。

5月24日是印尼穆斯林开斋节，印尼政治法律安全统筹部长马福德当天呼吁，庆祝开斋节的印尼民众应继续遵守该国政府为应对新冠肺炎疫情出台的各项举措，共同抗击疫情。

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(责编：于洋、燕勐)