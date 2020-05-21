美国各州不同程度开放 多重疫情冲击巴西医疗体系

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京5月21日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达4704700例。美国新冠感染病例超过154万例，50个州已全部不同程度开放。俄副总理表示，俄17个地区可开始逐步放松限制措施。意大利新冠疫情继续缓解。多重疫情冲击巴西医疗体系。埃及新冠确诊病例增至14229例。新加坡新增570例新冠肺炎病例，将分三阶段逐步解封。日本累计新冠确诊病例数达16395例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达4704700例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间20日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加57799例，达到4704700例；中国以外死亡病例较前一日增加2621例，达到314144例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加57804例，达到4789205例；死亡病例较前一日增加2621例，达到318789例。

美国新冠感染病例超过154万例 50个州已全部不同程度开放

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间5月20日下午5时32分，美国已有新冠病毒感染病例1548646例，其中包括死亡病例93163例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例24490例，新增死亡病例1502例。

疫情最为严重的纽约州有感染病例354370 例，其中包括死亡病例28636例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州、密歇根州、得克萨斯州等也出现了超过5万名感染病例。

当天，随着康涅狄格州放松部分限制措施，全美50个州已全部实现不同程度的重新开放。公共卫生专家表示，放松社交距离限制的前提之一应是确诊病例持续下降，且放宽限制对控制病毒传播的实际影响需要一些时间才能显现。

俄副总理：俄17个地区可开始逐步放松限制措施

据塔斯社报道，俄联邦副总理戈利科娃表示，依据新冠病毒传染指数，俄罗斯17个地区可开始逐步放松针对新冠疫情所实施的限制措施。此外，俄罗斯还有13个地区的新冠确诊率高于210.2例/10万人。

另据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局20日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增新冠病毒感染病例8764例，已连续5天低于1万例。截至20日，俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例308705例，累计治愈85392例，死亡2972例。

意大利新冠疫情继续缓解

意大利民事保护部20日发布的数据显示，该国新冠疫情继续缓解，当天现有患者比前一天减少2377人，降至62752人；新增治愈病例2881例，累计治愈132282例。

根据数据，意大利当天新增死亡病例161例，累计死亡32330例；新增确诊病例665例，累计确诊227364例。现有患者中，52452人在居家隔离，9624人在医院接受普通治疗，676人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少367例和40例。

最近几周，意大利新冠疫情明显缓解。但各级政府均表示，将密切关注疫情曲线，一旦出现失控，将重新加强管控措施。

法国新增新冠死亡病例110例

法国卫生总署20日发表新闻公报说，法国新增新冠死亡病例110例，累计死亡病例28132例。

根据公报，在所有死亡病例中，医院死亡病例为17812例，在过去24小时内增加98例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为10320例，在过去24小时内增加12例。

多重疫情冲击巴西医疗体系

巴西近两年饱受蚊媒传染病困扰，2018年至2019年巴西登革热病例出现了同比数倍的暴涨幅度，寨卡和基孔肯雅热等疾病病例数虽没有大幅增加，但也存在大规模暴发风险。

今年2月底巴西确诊首例新冠病例以来，新冠疫情也一直处于持续蔓延态势。因此早在今年4月，巴西卫生部门官员就警告，巴西今年将面临多重疫情持续蔓延局面，给本就脆弱的医疗体系带来严重冲击。

巴西卫生部19日统计数字显示，该国新增新冠确诊病例17408例，累计确诊271628例；新增死亡病例1179例，累计死亡17971例。新增确诊和死亡均为有疫情记录以来最高，也是首次单日死亡超过千例。传染病专家认为，目前还很难预测巴西疫情拐点何时到来。包括圣保罗州、里约热内卢州在内的许多地方政府已经宣布继续延长社会隔离期限。

埃及新冠确诊病例增至14229例

埃及卫生部20日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例745例，累计确诊14229例；新增死亡病例21例，累计死亡680例。埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有252名患者痊愈出院，累计治愈3994人。

埃及总理马德布利19日发布行政令，自5月30日起，民众在市场、商店、银行、政府部门等场所，以及搭乘公共交通时必须佩戴口罩，违者将面临4000埃镑（约合253美元）罚款。

土耳其单日新增新冠确诊病例降至千例以下

土耳其卫生部长科贾20日表示，土耳其当天对20838人进行了新冠病毒检测，其中972人检测结果呈阳性。

科贾当天在新闻发布会上表示，土耳其抗疫取得阶段性成功，病毒基本传染数从1.56降至0.72。但他说，新增病例数下降并不等于威胁解除，希望民众开斋节期间继续严格遵守防疫措施。

新加坡新增570例新冠肺炎病例 将分三阶段逐步解封

新加坡5月20日新增570例新冠肺炎病例，累计29364例。截至发稿时，新加坡共治愈出院10365例，死亡22例，仍有重症10例。

新加坡将从6月2日起分三个阶段逐步解封。第一阶段预料持续数周。民众在必要时才出门，并且戴口罩。关键且低风险的经济活动将恢复，学生也会分阶段回校上课。零售业和娱乐业则将继续关闭；第二阶段将放宽更多措施，包括允许人数较少的社交活动，预料持续几个月；第三阶段的“新常态”。在这一阶段，多数经济活动都将恢复，但仍须遵守安全措施，直到找到新冠疫苗。

日本累计新冠确诊病例数达16395例

据日本广播协会电视台统计，截至20日11时（北京时间20日10时），日本20日新增新冠确诊病例1例，19日新增确诊病例27例，累计确诊16395例；19日新增死亡病例5例，累计死亡773例。

东京都19日新增确诊5例，累计确诊5070例，累计死亡244例。截至19日，东京都、神奈川县和北海道三地最近一周新增感染人数仍高于可解除紧急状态的参考标准。

据日本厚生劳动省19日统计，确诊患者中已有11884人出院；累计完成聚合酶链式反应（PCR）检测约25.6万人。

延伸阅读：

全球疫情要览（5月20日）西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：于洋、杨牧)