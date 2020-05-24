意大利下周对15万人进行血清学检测 美国检测数据混淆

人民网北京5月24日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例超501万。美国新冠病毒感染病例超过161万例，死亡超9.6万例；美疾控中心及11州混淆病毒检测和抗体检测数据。非洲新冠确诊病例超10万，部分国家疫情形势严峻。意大利下周开始对15万人进行血清学检测。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5018484例

世界卫生组织23日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到5018484例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间23日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加109534例，达到5018484例；中国以外死亡病例较前一日增加5663例，达到328756例。

美国新冠病毒感染病例超过161万例，死亡超9.6万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间5月23日下午5时32分，美国已有新冠病毒感染病例1618471例，其中包括死亡病例96875例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例19840例，新增死亡病例1028例。

疫情最为严重的纽约州有感染病例359926例，其中包括死亡病例28926例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州、密歇根州、得克萨斯州、佛罗里达州等也出现了超过5万名感染病例。

美疾控中心及11州混淆病毒检测和抗体检测数据

据美国有线电视新闻网22日报道，美国疾病预防和控制中心以及11个州的卫生部门都承认，在新冠防疫检测工作中，存在病毒检测和抗体检测数据混淆的情况。

据美国有线电视新闻网报道，美疾控中心发言人克丽丝滕·努德隆德在21日的邮件回复中对美国有线电视新闻网描述了这一数据统计做法，并于22日再次确认了这一点。这位发言人还表示，疾控中心计划在未来几周，将这两种检测的数据分开。

法国新冠确诊病例增至144806例

法国政府网站23日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例250例，累计确诊病例144806例。

意大利下周开始对15万人进行血清学检测

意大利官员23日宣布，将从下周开始对15万人进行血清学检测和筛查，以加强该国抗击新冠疫情的能力。

意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里当天在新闻发布会上说，卫生部门将根据年龄、性别和就业状况等在全国范围内选择15万人开展血清学筛查，以进一步了解疫情在意大利的发展状况，完善相关应对措施。

西班牙进一步解封

西班牙政府22日确认，新冠疫情严重的首都马德里和第二大城市巴塞罗那25日进入管制措施降级第一阶段，允许餐厅开放室外就餐区以及10人以下相聚。

西班牙是欧洲新冠疫情最严重国家之一，疫情目前处于稳定期。西班牙政府为解除“居家令”设有详细步骤。疫情相对不严重的地区25日起可以进入“解封”第二阶段。

沙特新冠确诊病例超7万例

沙特阿拉伯卫生部23日宣布，截至当天16时，沙特境内新增新冠确诊病例2442例，累计确诊70161例，其中死亡379例，治愈41236例。

沙特国王萨勒曼当天发表讲话说，世界正面临前所未有的疫情大流行，民众健康与安全是最重要的。他呼吁民众在开斋节期间继续保持社交距离，并感谢沙特所有医护人员在应对新冠疫情中的表现。

沙特最高法院22日宣布，开斋节将于24日开始。沙特内政部此前发布命令，开斋节期间该国所有城市和地区实行24小时宵禁，并禁止5人及以上聚会。

非洲新冠确诊病例超10万 部分国家疫情形势严峻

截至北京时间23日凌晨，非洲地区新冠累计确诊病例超过10万例，达100666例，累计死亡病例3105例，累计治愈39543例。

从确诊病例数来看，非洲地区疫情较为严重的国家是南非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥和尼日利亚。南非22日新增确诊病例988例，累计确诊突破2万例，达20125例；埃及累计确诊病例超过1.5万例，阿尔及利亚、摩洛哥和尼日利亚均超7000例。

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(责编：徐祥丽、杨牧)