莫斯科疫情进入稳定期 意大利 “解封”后挑战严峻

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人民网北京5月22日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球累计新冠确诊病例超500万例。美国新冠病毒感染病例超过157万例。加拿大政府建议民众佩戴口罩防疫。意大利总理表示，“解封”后挑战更严峻。世界卫生组织驻俄罗斯代表表示，莫斯科新冠疫情进入稳定期。秘鲁病例数破10万，抗疫面临严峻挑战。巴基斯坦新增2193例新冠肺炎确诊病例，累计48091例。日本解除大阪等关西三地紧急状态

约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠确诊病例超500万例

美国约翰斯·霍普金斯大学21日发布的新冠疫情最新统计数据显示，全球累计确诊病例已经超过500万例。

数据显示，截至美国东部时间21日零时32分（北京时间21日12时32分），全球累计确诊新冠病例5000038例，累计死亡328172例。

数据显示，目前，美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例1551853例，累计死亡病例93439例。累计确诊病例超过20万例的国家有俄罗斯、巴西、英国、西班牙和意大利。此外，法国、德国和土耳其的累计确诊病例均超过15万例。

美国新冠病毒感染病例超过157万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间5月21日下午5时32分，美国已有新冠病毒感染病例1573742例，其中包括死亡病例94566例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例25096例，新增死亡病例1403例。

疫情最为严重的纽约州有感染病例356458例，其中包括死亡病例28732例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州、密歇根州、得克萨斯州等也出现了超过5万名感染病例。

加拿大政府建议民众佩戴口罩防疫

加拿大公共卫生署19日正式建议加拿大人在无法保持2米距离的情况下，佩戴非医用口罩以防感染新冠病毒。

加拿大各地近日天气回暖，各省正在逐步取消限制，复工复产复课。不少流行病专家警告说，如果不采取措施，第二波疫情可能在夏末秋初到来。

截至19日下午，加拿大累计确诊新冠病例80102例，40697人康复，死亡6028人。

意大利总理：“解封”后挑战更严峻

意大利总理孔特21日在议会下院表示，意大利逐步“解封”后将面临更严峻的挑战。孔特当天向议会报告在抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”采取的措施。

意大利当天新增死亡病例156例，累计死亡32486例；新增确诊病例642例，累计确诊228006例。现有患者中，51051人在居家隔离，9269人在医院接受普通治疗，640人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少355例和36例。

根据目前的“解封”计划，从6月3日起民众将可以跨大区自由出行，同时意大利将开放与申根区国家间的人员流动。

世界卫生组织：莫斯科新冠疫情进入稳定期

据俄罗斯《消息报》报道，21日，世界卫生组织驻俄罗斯代表武伊诺维奇表示，莫斯科已进入新冠疫情稳定期的初级阶段，但新冠感染的相关数据依然较高。

俄消费者权益保护和公益监督局21日发布的数据显示，过去24小时，俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8849例，已经连续6天低于1万例。全俄累计确诊317554例，累计治愈92681例，死亡3099例。全俄共计进行新冠病毒测试超过784万。

法国新冠死亡病例升至28215例

法国卫生总署21日发表新闻公报说，法国新冠死亡病例升至28215例，在过去24小时内增加83例。

根据公报，在所有死亡病例中，医院死亡病例为17870例，较前一日增加58例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为10345例，较前一日增加25例。

公报说，截至目前，法国有17583名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少358人；1745名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少49人。

秘鲁病例数破10万 抗疫面临严峻挑战

秘鲁卫生部20日公布的新冠疫情数据显示，当天新增确诊病例4537例，累计确诊病例破10万，达到104020例；新增死亡病例110例，累计死亡3024例。

这个人口只有3200万的国家累计确诊病例名列拉美第二，仅次于巴西。医学专家认为，秘鲁疫情拐点尚未出现，抗疫面临严峻挑战。

巴基斯坦新增2193例新冠肺炎确诊病例 累计48091例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部21日发布的疫情数据显示，该国20日新增确诊病例2193例，新增死亡病例32例，新增治愈出院病例1054例。

截至20日，巴基斯坦累计确诊病例48091例，累计死亡病例1017例，累计治愈出院病例14155例，累计进行核酸检测429600人次。

马来西亚新增多个聚集性感染病例

马来西亚卫生部21日通报的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增50例确诊病例，包括30多例聚集性感染病例，累计确诊7059例。

新增治愈90例，累计治愈5796例；无新增死亡病例，累计死亡114例。

日本解除大阪等关西三地紧急状态

据日本广播协会（NHK）电视台报道，日本首相安倍晋三21日宣布，解除关西地区大阪府、京都府和兵库县三地的紧急状态，而包括东京都在内的首都圈4个都县以及北海道继续维持紧急状态。

据NHK电视台截至21日19时（北京时间18时）的统计，日本21日新增新冠确诊病例34例，加上东京都计入此前漏统计的47例，累计确诊16514例；新增死亡病例5例，累计死亡789例。

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(责编：于洋、杨牧)