欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓 巴西确诊数升至全球第二

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人民网北京5月23日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球累计确诊新冠肺炎病例超520万例，美国新冠病毒感染病例超过159万例，巴西累计新冠肺炎确诊病例达到330890例，总数超过俄罗斯，确诊数升至全球第二，俄罗斯一处矿区出现集体感染。随着疫情防控措施的推进，欧洲多国疫情持续趋缓。意大利现有新冠患者59322人，法国目前有17383名新冠患者在医院接受治疗，较前一日减少200人。

约翰斯·霍普金斯大学：全球累计病例超520万

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间5月23日7时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例超520万例，达5205131例，累计死亡病例超33.7万例，达337534例。

美国新冠病毒感染病例超过159万例

截至美东时间5月22日下午5时32分，美国已有新冠病毒感染病例1598631例，其中包括死亡病例95847例。

当天，美国总统特朗普表示，教堂、犹太教堂和清真寺等宗教场所属于是“必不可少”的机构，州长们如果拒绝在本周末重新开放这些机构，他本人将“推翻”相关决定。不过，法律专家表示，特朗普似乎没有强制改变各州决定的权力。美国疾控中心当天发布了有关宗教场所重新开放的官方指导意见。

巴西累计新冠肺炎确诊病例330890例 总数超过俄罗斯仅次于美国

截至当地时间5月22日19时，巴西累计新冠肺炎确诊病例330890例，总数超过俄罗斯，仅次于美国。

确诊病例比前一日新增20803例，是自疫情在巴西暴发以来的单日最大增幅，死亡病例21048例，新增死亡病例1001例，共有135430人康复。

世卫组织官员最新警告：南美已成新冠疫情新“震中”

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安周五（22日）在日内瓦举行的新闻发布会上表示，南美已成为新冠疫情新“震中”。

报道称，瑞安称，“我们已经看到许多南美国家的确诊数量在增加，并且显然其中很多国家对此表示担忧，但目前受影响最大的（国家）肯定是巴西”。

欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓

当地时间5月22日，西班牙新冠肺炎确诊病例累计达234824例，单日新增确诊病例446例，累计死亡病例达28628例，单日新增死亡病例56例，单日新增死亡病例连续6天在100例以下。由于疫情逐步趋缓，西班牙卫生大臣在新闻发布会上宣布，马德里大区、巴塞罗那市区等从5月25日起进入紧急状态降级第一阶段，这也意味着西班牙全境都已进入降级第一阶段。此外，西班牙官方公告发布了全新的放松管控措施，包括在人口10000以下或每平方公里人口不足100人的市镇中，民众可不分时段出行等措施。

英国内政大臣帕特尔5月22日表示，从6月8日起，入境英国人员必须隔离14天。据了解，在入境时将有边检人员进行登记，随后英国公共卫生部门工作人员将联系旅客确保自我隔离14天，如果违反规定，将被罚款1000英镑，约合人民币8726元，而拒付罚款将会受到更严厉的处罚。帕特尔表示，随着英国的感染率下降，外来病例可能会构成“更大的威胁”。

意大利现有新冠患者降至59322人

意大利民事保护部22日发布的数据显示，意大利现有新冠患者59322人，比前一天减少1638人；新增治愈患者2160人，累计治愈136720人。

数据显示，意大利当天新增死亡病例130例，累计死亡32616例；新增确诊病例652例，累计确诊228658例。现有患者中，49770人在居家隔离，8957人在医院接受普通治疗，595人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少312例和45例。

意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗在当日的疫情新闻发布会上说，意大利新冠疫情传播曲线呈下降趋势，但无症状病例数在增加。当前的疫情形势意味着需要进行更多检测并加强追踪密切接触者，以防止曲线出现回升。

法国新冠确诊病例增至144556例

法国政府网站22日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例393例，累计确诊病例144556例。

数据显示，法国目前有17383名新冠患者在医院接受治疗，较前一日减少200人；1701名患者在重症监护室接受治疗，较前一日减少44人。

俄金矿出现集体感染 军方介入隔离

俄罗斯最大黄金生产商极地黄金公司位于西伯利亚地区的一处矿区上千人新冠病毒检测呈阳性。俄罗斯军方21日说，已设立营地用于人员隔离，以阻断病毒传播。

极地黄金公司克拉斯诺亚尔斯克分公司奥林皮阿达矿区有雇员大约6000人。法新社援引当地卫生官员的话报道，截至21日，奥林皮阿达矿区1191人新冠病毒检测呈阳性，不过绝大部分感染者尚未出现症状。

乌克兰政府公布逐步放松隔离措施方案

乌克兰政府21日公布分5个阶段逐步放松隔离措施方案。根据方案，乌克兰实施的隔离状态将至少延长至6月22日，但是从5月22日起，各州可根据本地实际情况放松隔离措施。

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(责编：刘洁妍、杨牧)