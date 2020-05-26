俄罗斯开始取消限制措施 日本将全面解除紧急状态

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人民网北京5月26日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达5220236例。美国25日确诊病例超过166万，死亡约9.8万。俄罗斯过半地区可开始取消限制措施。比利时和卢森堡将扩大复课范围。法国新冠确诊病例升至145279例。以色列宣布将于6月8日全面恢复列车运营。阿联酋新冠确诊病例超过3万例。蒙古国拟将疫情防控高度戒备状态期限延长至6月30日。新加坡新增344例新冠肺炎病例，累计31960例。日本政府25日将全面解除紧急状态。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5220236例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间25日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加100253例，达到5220236例；中国以外死亡病例较前一日增加4342例，达到337384例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加100264例，达到5304772例；死亡病例较前一日增加4342例，达到342029例。

美国25日确诊病例超过166万 死亡约9.8万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月25日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1660072例，死亡98034例。过去24小时，美国新增确诊19442例，新增死亡355例。

5月25日是美国阵亡将士纪念日，在传统上也被美国人认为是夏季的开始。在这个小长假中，众多美国人涌入刚刚开放的海滩、泳池游玩。美国有线电视新闻网曝光了密苏里州一处泳池，数百人同时在水中派对，大家既没有戴口罩也没有保持社交距离。马里兰州、加利福尼亚州和佐治亚州的一些海滩，也都出现了人满为患的场景。

俄罗斯过半地区可开始取消限制措施

据《俄罗斯报》报道，俄消费者权益保护和公益监督局局长波波娃表示，俄罗斯85个联邦主体中有44个可开始逐步取消抗击新冠疫情的限制措施。

另据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局25日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8946例，累计确诊超过35万，达到了353427例。此外，俄罗斯累计治愈118798例，死亡3633例。截至目前，俄罗斯共进行了超过894万次新冠病毒检测，28.7万疑似病例正在接受医学观察。

比利时和卢森堡将扩大复课范围

荷兰、比利时和卢森堡三国24日分别报告新冠累计确诊病例45236例、57092例和3992例。25日起，比利时和卢森堡将在严格防控条件下扩大复课范围，其中卢森堡将实现全面复课。

25日起，卢森堡小学和幼儿园开始复课，这意味着卢森堡学校将实现全面复课。此外，卢森堡高中毕业考试也将于25日开始，全国3500余名考生将在严格的卫生条件下参加考试。

法国新冠确诊病例升至145279例

法国政府网站25日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例358例，累计确诊病例145279例。

数据显示，法国目前有16798名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少387人；1609名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少46人。

法国总理菲利普25日表示，政府将加大对医院系统的财政支持，包括对医院进行“大规模”投资和提高医护人员待遇等。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至22750例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站5月25日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至22750例，新增479例。目前，有5642名患者被治愈，另有1391例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者240人，死亡病例增加19例。

截至5月25日，印尼新冠肺炎疫情已波及34个省级行政区的405个区/市。

以色列宣布将于6月8日全面恢复列车运营

以色列卫生部和交通部24日发表联合声明说，从即日起该国公共汽车允许一次性乘客人数从规定满载量的25%提高到75%，列车将于6月8日恢复全面运营。

以色列卫生部24日晚发布的新冠疫情数据显示，当日新冠确诊病例新增5例，是该国3月7日以来最低单日增幅。当日无新增死亡病例。累计确诊16717例；累计死亡279例。

阿联酋新冠确诊病例超过3万例

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部25日发布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例822例，累计确诊30307例；新增死亡病例3例，累计死亡248例；新增治愈病例601例，累计治愈15657例。

阿联酋卫生和预防部说，新增病例来自多个国家和地区，目前这些患者身体状况大都稳定，正在接受隔离治疗。

蒙古国拟将疫情防控高度戒备状态期限延长至6月30日

据蒙通社25日报道，蒙古国国家紧急情况委员会扩大会议当日决定，拟将疫情防控高度戒备状态期限延长至6月30日，并提交27日举行的政府例行会议。

据蒙古国卫生部25日例行新闻发布会消息，截至目前，蒙古国新冠肺炎患者累计141例，全部为输入病例。其中包括137名蒙古国公民、1名法国公民和3名土耳其公民。目前33名患者治愈出院。

新加坡新增344例新冠肺炎病例 累计31960例

新加坡5月25日新增344例新冠肺炎病例，累计31960例。截至发稿时，新加坡共出院14876例，死亡23例，仍有重症8例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，4人是本地公民或永久居民。

日本政府25日将全面解除紧急状态

据NHK电视台报道，日本首相安倍晋三计划在25日下午举行的有关政府疫情政策的新闻发布会上，宣布全面解除东京都、埼玉县、千叶县、神奈川县和北海道的“紧急事态宣言”。

日本政府拟定的“解封”后的“基本对策方针”草案中，将阶段性恢复社会经济活动水平、加强维持医疗体系及完善检测体制的力度以防止疫情再次扩大作为整体方针。

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(责编：于洋、燕勐)