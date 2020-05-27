日本分三阶段放宽入境限制 西班牙7月起"开门迎客"

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人民网北京5月27日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达5319969例。世卫组织官员表示，美洲国家放松防疫限制为时尚早。俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过36万。意大利新冠死亡病例升至32955例。德国政府决定延长社交限制措施至6月29日。西班牙确定7月起“开门迎客”。土耳其累计治愈新冠病例超12万。新西兰连续多日无新增病例，将进一步放松限制措施。日本计划分三阶段放宽入境限制，商务往来将优先开放。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5319969例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间26日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加99773例，达到5319969例；中国以外死亡病例较前一日增加1486例，达到338869例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加99780例，达到5404512例；死亡病例较前一日增加1486例，达到343514例。

世卫组织官员：美洲国家放松防疫限制为时尚早

26日，世界卫生组织美洲区域主任，泛美卫生组织负责人艾蒂安表示，对于已经成为新冠大流行中心的美洲国家来说，现在放松防疫限制措施为时尚早。

目前，美洲疫情持续蔓延，根据世卫组织26日的数据统计，整个美洲地区的新冠病毒感染者已经超过245万例，死亡逾14.3万例。其中美国最多，确诊病例已超161万例，巴西次之，约36.3万例。

俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过36万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局26日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊病例8915例，累计确诊362342例，累计治愈131129例，死亡3807例。

此外，据塔斯社报道，莫斯科副市长拉卡娃表示，作为俄罗斯疫情最为严重的城市，过去24小时，莫斯科有8033名新冠感染者康复，创下了新冠疫情以来的最高历史记录。此前莫斯科最高单日新增治愈病例为5440例。消息称，没有慢性病的18至55岁康复患者可成为血浆捐献者。

莫斯科市长索比亚宁在博客中发文表示，目前市内新冠疫情逐渐好转，将安排继续分阶段取消限制措施。

意大利新冠死亡病例升至32955例

意大利民事保护部26日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例397例，累计确诊230555例；新增死亡病例78例，累计死亡32955例。

意大利经济和财政部长罗伯托·瓜尔蒂耶里26日在议会下院表示，意政府推出的550亿欧元一揽子经济刺激计划是“史无前例的”，其目的在于“吸收”疫情带来的冲击，加强医疗、研究和高等教育系统，保护弱势群体和国家的生产体系。

他说，像所有危机一样，这次疫情也是一个促进创新和现代化的机会，相信意大利不仅能克服这场危机，还将走上创新、可持续和包容性的发展道路。

德国政府决定延长社交限制措施至6月29日

德国联邦政府与各州政府26日达成协议，将防控新冠疫情的社交限制措施延长至6月29日。

联邦政府在一份声明中说，各州政府可选择维持现有的限制措施，也可允许不超过10人或两个家庭在公共场所聚会。同时，政府继续建议公众尽量减少接触的人数，并尽量保持固定的接触群体。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所26日发布的数据显示，截至当天零时，德国累计新冠确诊病例179002例，较前一日增加432例；累计死亡病例8302例，较前一日增加45例。

西班牙确定7月起“开门迎客”

西班牙政府25日发表声明，宣布自7月1日起解除针对外国游客实施的“入境隔离14天”措施。

路透社报道，西班牙3月起实施欧洲范围内较严格的“封城”措施，因缺乏充分预警在该国旅游业界引发混乱，同时招致另一旅游目的地大国法国不满。西班牙政府希望借提前宣布“解封”弥补早期沟通不畅的不足，同时为今年夏天吸引外国游客争取有利形势。

比利时扩大复课范围 卢森堡公布新一轮解禁方案

荷兰、比利时和卢森堡三国25日报告的新冠疫情数据显示，分别累计确诊病例45445例、57342例和3993例。比利时25日起扩大复课范围，卢森堡25日公布新一轮解禁方案。

卢森堡政府25日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例1例，累计确诊3993例；无新增死亡病例，累计死亡110例。卢森堡首相贝泰尔25日宣布了新一轮解禁方案。

土耳其累计治愈新冠病例超12万

土耳其卫生部25日公布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例987例，累计确诊157814例；新增死亡病例29例，累计死亡4369例；新增治愈病例1321例，累计治愈120015例。

土卫生部长科贾25日表示，土耳其累计治愈人数超12万，重症监护的需求在持续下降，这是全国民众共同努力取得的成果。复工复产新时期将会出台更有效的防范措施，需要在日常社交中严格执行。

新加坡新增383例新冠肺炎病例 累计32343例

新加坡5月26日新增383例新冠肺炎确诊病例，累计32343例。截至发稿时，新加坡共出院15738例，死亡23例，仍有重症8例。

新加坡卫生部表示，截至今天中午，新增病例多数是住在外籍劳工宿舍的工作准证持有者，1人是本地公民或永久居民。

新西兰连续多日无新增病例 将进一步放松限制措施

新西兰卫生部26日数据显示，该国已连续4天无新增确诊病例。新西兰总理杰辛达·阿德恩25日表示，新西兰将进一步放松疫情防控限制措施，从29日中午起，公众聚集人数上限将从现在的10人调高至100人。

新西兰卫生部数据显示，近两周以来该国单日新增病例均保持在3例以下，且截至26日已连续4天无新增病例，累计确诊病例仍为1504例，累计死亡病例21例，现存病例仅剩20余例。新西兰政府26日还宣布将斥资3700万新西兰元（约合2268万美元）用于新冠疫苗研发。

日本计划分三阶段放宽入境限制 商务往来将优先开放

日本首相安倍晋三25日晚间宣布，全面解除“紧急事态宣言”。 就当前全球疫情形势判断，日本政府计划分三个阶段解除入境限制，将以商务人士和科研学者签证、留学生签证、旅行观光签证的顺序逐步放开。

据悉，日本政府从2020年2月起陆续收紧入境限制，目前拒绝入境的国家及地区有111个。日本观光厅公布的数据显示，4月份访日游客人数仅2900人，较去年同期减少了99.9%。

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(责编：于洋、燕勐)