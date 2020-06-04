日专家呼吁警惕疫情再恶化 非洲多国推迟复课

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人民网北京6月4日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达6203169例。美国累计确诊1847412例，抗议活动中1名国民警卫队员确诊新冠肺炎。俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过43万。意大利开放本国跨大区旅行。法国经济今年或缩水11%。非洲新冠确诊病例数超15万，多国推迟复课。新西兰连续12天无新增确诊病例，有望进一步放松限制。印度新冠确诊病例突破20万，专家认为疫情高峰尚未到来。日本新增新冠确诊病例31例 专家呼吁警惕疫情再次恶化。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达6203169例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间3日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加93241例，达到6203169例；中国以外死亡病例较前一日增加3621例，达到375296例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加93246例，达到6287771例；死亡病例较前一日增加3621例，达到379941例。

美国累计确诊1847412例 抗议活动中1名国民警卫队员确诊新冠肺炎

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间6月4日6时30分左右，美国累计确诊1847412例，累计死亡107023例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例18676例，新增死亡病例977例。

由明尼苏达州非裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法死亡引发的抗议、骚乱和暴力冲突持续升级。据美国CNBC网站2日消息，美国明尼苏达州国民警卫队当天表示，在1名国民警卫队人员确诊感染新冠病毒，另有9人出现症状后，他们计划对全部的近7000名人员进行新冠病毒检测。

美媒同时指出，十多名公共卫生专家在接受采访时都表示，随着许多未戴口罩的警察和抗议者发生冲突，他们担忧示威活动会导致新冠病毒得到进一步的传播。

俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过43万

俄消费者权益保护和公益监督局3日发布的数据显示，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8536例，累计确诊432277例，累计治愈195957例，死亡5215例。

作为全俄疫情最为严重的城市，过去24小时，莫斯科市新增确诊新冠感染病例1842例，自4月23日以来首次低于2000例。另据俄防疫指挥部消息，俄新增确诊新冠感染病例单日增幅为2%，已连续三日呈下降趋势。

意大利开放本国跨大区旅行

随着新冠疫情进一步趋缓，意大利3日起开放本国跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

意大利总理孔特当天在新闻发布会上说，自3日起，欧洲一些国家游客入境意大利不再需要进行隔离，意政府正努力使意大利重新成为“欧洲和全世界游客向往的安全目的地”。

意民事保护部门3日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例321例，累计确诊233836例；新增死亡病例71例，累计死亡33601例；新增治愈病例846例，累计治愈160938例。

法国经济今年或缩水11%

法国是欧洲新冠疫情最严重的国家之一，截至2日新冠死亡人数超过2.8万。法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔2日说，由于新冠疫情冲击，政府预期法国经济2020年缩水11%。

勒梅尔告诉法国RTL广播电台，法国为防控疫情“采取了坚决且有效的措施”，经济“实际停滞3个月”，“冲击十分严酷”，“从社会和经济角度来看，最困难的还在后面”。

为防控疫情，法国政府3月中旬起施行严格的限制措施，5月11日起逐步“解封”。“解封”第二阶段6月2日开始，餐馆、咖啡店和酒吧获准重新开门，疫情相对严重的首都巴黎和东北部地区餐饮店铺只能开放露天座位。

非洲新冠确诊病例数超15万 多国推迟复课

综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心2日发布数据显示，非洲各国已累计报告新冠确诊病例152442例，累计死亡4344例，累计治愈63661例。由于确诊病例数不断增加，非洲多国推迟学校复课时间。

目前，疫情较为严峻的非洲国家包括南非、埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、加纳和摩洛哥。综合考虑确诊病例数和死亡病例数情况，北非是整个非洲大陆受疫情影响最严重的地区，然后依次是西部和南部非洲地区，东部和中部非洲地区受疫情影响相对较轻。

巴基斯坦新冠确诊病例超八万

巴基斯坦卫生部网站3日上午更新的新冠疫情数据显示，该国过去24小时内新增确诊病例4131例，累计确诊80463例；新增死亡病例67例，累计死亡1688例；累计治愈病例28923例。

其中，巴基斯坦南部信德省和东部旁遮普省疫情较为严重，累计确诊病例分别为31086例和29489例。首都伊斯兰堡累计确诊病例3188例。

埃及新冠确诊病例增至28615例

埃及卫生部3日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1079例，累计确诊28615例；新增治愈病例523例，累计治愈7350例；新增死亡病例36例，累计死亡1088例。

埃及卫生部长哈拉·扎耶德当天表示，目前共有5000余名确诊患者在家隔离治疗，他们大多为轻症患者，由专门的医疗小分队上门送药。

埃及旅游和文物部同日发表声明说，目前埃及全国范围内已有99家酒店获得卫生部颁发的卫生安全证，这些酒店在按照要求做好各项防护措施的前提下，可开放50%的房间进行营业。

新西兰连续12天无新增确诊病例 有望进一步放松限制

新西兰卫生部3日宣布，新西兰已连续12天无新增新冠确诊病例。新西兰总理阿德恩当天在例行新闻发布会上表示，新西兰抗疫表现超过预期，内阁接下来开会商讨后有望批准在保证安全的前提下，从10日开始下调新冠疫情防控响应级别至一级。

新西兰从3月26日开始进入最高疫情防控响应级别四级响应模式，近来随着疫情趋缓，级别逐步调低。

据介绍，下调至一级意味着新冠疫情在新西兰得到控制，但孤立的家庭内传播仍可能发生。在此级别下，之前所有针对企业的限制规定，比如酒店接待业需要保持桌与桌之间距离的规定等都将取消；教堂、体育馆、社区体育中心的活动以及任何规模的葬礼都可以恢复；飞机上和其他公共交通工具上的社交距离要求也将取消。不过，政府仍会实施边境管控措施，以降低输入性病例的风险。

印度新冠确诊病例突破20万 专家认为疫情高峰尚未到来

印度卫生部3日发布数据显示，截至当天，该国较前一日新增确诊病例8909例，为疫情暴发以来单日新增病例最多的一天，确诊总数也突破20万例。印度已实施全国封锁两个多月，但印度专家认为疫情高峰尚未到来。

印度单日新增确诊病例在过去数周中持续上涨，最近一周由日增5000多例上涨至近9000例，这也导致确诊病例总数在5月19日突破10万后短短两周就翻了一番。卫生部数据显示，6月3日印度累计确诊病例达207615例，累计死亡5815例，治愈100303例。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至28233例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月3日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至28233例，新增684例。目前，有8406名患者被治愈，另有1698例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者471人，死亡病例增加35例。

当地媒体3日援引印尼卫生部方面表态报道称，截至目前，印尼政府尚无法确认所有感染新冠肺炎的确诊病例，保持社交距离仍是防止疫情传播的最有效方法，建议广大民众减少前往人群聚集场所，并要佩戴口罩和保持个人卫生。

日本新增新冠确诊病例31例 专家呼吁警惕疫情再次恶化

据日本广播协会（NHK）电视台截至3日19时（北京时间18时）统计，日本新增确诊病例31例，累计17031例，新增死亡4例，累计905例。

统计显示，东京都3日新增确诊病例12例，福冈县北九州市当日新增确诊病例5例。东京都2日新增确诊34例后，当晚首次发出“东京警报”，提醒民众留意“密闭”“密集”“密切接触”所谓“三密”的高风险环境。

日本厚生劳动省集体感染对策小组成员、北海道大学教授西浦博认为，如果东京都恢复疫情之前的生活方式，有可能在7月中旬之前疫情再次恶化，而且单日新增病例可能达到100例。他呼吁人们减少餐饮业等场所的人际接触，尽量避免“三密”环境。

据日本厚生劳动省3日统计，日本确诊病例中已有14771人出院或者结束隔离，聚合酶链式反应（PCR）检测人数累计超过30万。

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(责编：于洋、燕勐)