中、南美洲成密集传播区 俄罗斯确诊病例超41万

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人民网北京6月2日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠确诊病例超600万例。世卫组织表示中、南美洲成为新冠病毒密集传播区。美国新冠确诊病例累计超180万例。巴西新冠确诊病例破50万，拐点尚难预测。俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过41万。西班牙单日新增病例数降至100以下，将最后一次延长紧急状态。意大利单日新增确诊病例降至200例以下。巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2964例，累计72460例。

世卫组织：全球新冠确诊病例超600万例

数据显示，截至欧洲中部时间1日13时55分（北京时间19时55分），全球新冠确诊病例累计达6057853例，死亡病例为371166例。

其中，美国累计确诊病例最多，达1734040例。其后依次是巴西498440例，俄罗斯414878例，英国274766例，西班牙239801例，意大利233019例，印度190535例，德国181815例，土耳其163942例，秘鲁155671例，伊朗151466例，以及法国148524例。

世卫组织：中、南美洲成为新冠病毒密集传播区

世界卫生组织6月1日表示，中美洲和南美洲目前已成为新冠病毒密集传播区，国际社会需要团结一致，帮助该地区抗击疫情。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安当天在记者会上说，中、南美洲已成新冠病毒密集传播区，且疫情高峰仍未到来，目前很难预测该地区疫情何时达到峰值。

根据世卫组织数据，过去24小时内，全球报告新增确诊病例最多的10个国家中有5个来自美洲，包括巴西、美国、秘鲁、智利、墨西哥；确诊病例增幅靠前的国家则分别是巴西、哥伦比亚、智利、秘鲁、墨西哥、海地、阿根廷和玻利维亚。

约翰斯·霍普金斯大学：美国新冠确诊病例累计超180万例

美国约翰斯·霍普金斯大学6月1日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间1日18时33分（北京时间2日6时33分），美国累计确诊病例达1808291例，累计死亡病例达105003例。

数据显示，美国疫情最严重的纽约州累计确诊371711例，累计死亡29833例。累计确诊病例超过10万例的州还有新泽西州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和马萨诸塞州。

巴西新冠确诊病例破50万 拐点尚难预测

巴西卫生部5月31日发布的疫情数据显示，截至当地时间当日19时，巴西24小时内新增确诊病例16409例，累计确诊514849例；新增死亡病例480例，累计死亡29314例。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据，巴西目前累计确诊病例数排在全球第二，仅次于美国；死亡人数排在全球第四，位于美国、英国和意大利之后。

巴西媒体分析称，由于一些地区存在漏报现象，官方数据要低于实际感染数，且27个州和联邦区的疫情处于不同阶段，增加了对疫情拐点的预测难度。

俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过41万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局1日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例9035例，累计确诊414878例，累计治愈175877例，死亡4855例。

目前全俄单日新增确诊病例最多的三个地区分别为莫斯科市、莫斯科州及圣彼得堡市，过去24小时分别新增确诊2297例、728例及364例。

西班牙单日新增病例数降至100以下 将最后一次延长紧急状态

西班牙卫生部5月31日公布了该国最新新冠疫情数据，单日新增确诊病例近两个月以来首次降至100例以下。

根据西卫生部新修订后的数据，截至当地时间5月31日12时（北京时间5月31日18时），西班牙24小时内新增确诊病例96例，累计确诊病例239429例；累计死亡病例27127例。

西班牙首相佩德罗·桑切斯当天在新闻发布会上宣布，西政府将向议会提交最后一次延长国家紧急状态的申请。他说，最后一段延长期内的紧急状态将与此前“有很大区别”，各方面限制将进一步减少。

法国新冠确诊病例增至152091例

法国政府网站6月1日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例338例，累计确诊152091例。

数据显示，法国目前有14288名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少34人；1302名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少17人。

意大利单日新增确诊病例降至200例以下

意大利民事保护部门6月1日发布的数据显示，该国当天新增确诊病例178例，累计确诊233197例。单日新增确诊病例为2月27日以来的最低值。

数据显示，该国当天新增死亡病例60例，累计死亡33475例；新增治愈病例848例，累计治愈158355例；现有新冠患者人数比前一天减少708人，降至41367人。

现有患者中，34844人在居家隔离，6099人在医院接受普通治疗，424人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少288例和11例。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2964例 累计72460例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部1日发布的疫情数据显示，该国5月31日新增确诊病例2964例，新增死亡病例60例，新增治愈出院病例812例。

截至5月31日，巴基斯坦累计确诊病例72460例，累计死亡病例1543例，累计治愈出院病例26083例，累计进行核酸检测561136人次。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至26940例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月1日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至26940例，新增467例。目前，有7637名患者被治愈，另有1641例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者329人，死亡病例增加28例。

6月1日，印尼总统佐科在西爪哇省茂物总统府出席建国五项基本原则（简称“潘查希拉”）诞生纪念日活动时表示，此次纪念活动在新冠肺炎疫情大流行期间举行，疫情考验了印尼的斗争、牺牲、纪律、服从和冷静，印尼政府为此采取了相应的政策。

新加坡新增408例新冠肺炎病例 累计35292例

新加坡6月1日新增408例新冠肺炎确诊病例，累计35292例。截至发稿时，新加坡共出院21699例，死亡23例，重症8例。

据新加坡卫生部初步统计，今天的新病例全是住在宿舍的外籍劳工，没有社区病例。

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(责编：于洋、燕勐)