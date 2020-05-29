全球确诊近560万 多国警惕疫情反弹严防聚集性病例

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人民网北京5月29日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达5509084例。美国确诊超170万，死亡超10万，今年第一季度GDP下滑，创金融危机以来最大跌幅。俄罗斯确诊近38万，法国确诊病例增至149071例。日本新增确诊病例63例，东京都等地警惕疫情反弹。菲律宾单日新增确诊病例创新高，泰国将于7月1日取消所有防疫相关商业禁令。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5509084例

世界卫生组织28日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到5509084例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间28日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加104502例，达到5509084例；中国以外死亡病例较前一日增加4221例，达到348689例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加104505例，达到5593631例；死亡病例较前一日增加4221例，达到353334例。

美国死亡病例超10万 一季度GDP下滑创最大季度跌幅

美国约翰斯·霍普金斯大学28日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间28日9时32分（北京时间28日21时32分），美国累计确诊病例达1700350例，累计死亡病例达100467例。

美国商务部28日公布的修正数据显示，今年第一季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑5%，较初次数据下调0.2个百分点，是国际金融危机最严重时期以来最大季度降幅。

俄罗斯确诊病例近38万

根据俄消费者权益保护和公益监督局28日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8371例，累计确诊379051例，累计治愈150993例，死亡4142例。

27日，俄总统普京在与莫斯科市长索比亚宁进行视频会议。索比亚宁提出，建议6月1日起允许莫斯科所有非食品类贸易和部分不需要与人长时间接触的便民服务恢复营业，包括干洗店、维修店等。此外，索比亚宁表示，莫斯科从6月1日起将允许市民外出散步，但将采用试行模式。索比亚宁承诺，莫斯科政府将制定“最简单可行的方案”，但同时呼吁全体市民不要同时外出。

27日晚间，索比亚宁签署命令，将本市居家隔离、凭通行证乘车出行等限制措施延长至了6月14日。此外，截至6月14日，莫斯科市内禁止举办大型体育、娱乐等公共活动。

法国新冠确诊病例增至149071例

法国政府网站28日公布的数据显示，法国新冠确诊病例增至149071例。

数据显示，确诊病例较前一日增加3325例。法国公共卫生部门解释说，当天确诊病例大幅增加的原因是首次采用新的检测信息统计系统，统计数据更加全面，并非疫情出现明显变化。

法国总理菲利普在28日记者会上表示，法国自6月2日起进入解禁第二阶段，将扩大学校复课范围，开放咖啡馆和餐馆等营业场所，逐步恢复文化、体育活动。此外，居民出行将不再受需有特殊原因、离家距离不得超过100公里的限制，在法国境内出行不再需要出行证明。

菲利普说，法国赞成自6月15日起重新开放欧盟内成员国间边界，欧盟边境的开放问题则需要欧盟成员国共同研究决定。

德国确诊近18万 法兰克福教堂聚集性感染病例升至约200例

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所28日发布的数据显示，截至当天零时，德国累计新冠确诊病例179717例，较前一日增加353例；累计死亡8411例，较前一日增加62例。

法兰克福市一所教堂5月10日的一场礼拜活动已导致约200人感染新冠病毒。目前当地卫生部门还在追踪密切接触者，但教堂没有参加者名单和联系方式，使追踪变得困难。

日本新增确诊病例63例 东京都等地警惕疫情反弹

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至28日22时（北京时间21时），日本当天新增新冠确诊病例63例，累计确诊16759例；新增死亡13例，累计死亡882例。

虽然全国疫情趋于平稳，但一些地区依然呼吁，需警惕疫情出现反弹。为防止疫情反弹，东京都正在建设一个名为“东京警报”的机制，以便在感染超出控制指标时独立向本地居民发布警示信息。福冈县知事小川洋呼吁北九州市民避免不必要或不紧急的外出。

菲律宾单日新增确诊病例创新高

菲律宾卫生部28日通报，截至当地时间当日16时，该国24小时新增新冠确诊病例539例，创菲律宾疫情暴发以来单日新增病例数新高。

菲律宾官方此前通报新增确诊病例数最多的一天是3月31日，为538例。

菲律宾政府正酝酿从6月1日起放松马尼拉等地的严格社区隔离政策，转而实施较宽松的一般性隔离政策。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至24538例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站5月28日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至24538例，新增687例。目前，有6240名患者被治愈，另有1496例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者183人，死亡病例增加23例。

截至5月28日，印尼政府已对来自201311人的近29万个样本进行新冠肺炎检测。

泰国将于7月1日取消所有防疫相关商业禁令

泰国国家安全委员会秘书长颂萨28日在曼谷表示，泰国政府已决定于7月1日取消所有为防止新冠疫情蔓延而采取的商业活动禁令。

据泰国媒体报道，颂萨当天表示，取消疫情相关的商业禁令意味着泰国将会放开省际旅行与国际旅行，同时还将取消从3月26日起实施的紧急状态法和从4月3日起实施的宵禁。颂萨说，这意味着泰国将完全解禁，但这需要民众的全力配合，包括戴口罩、保持社交距离、勤洗手等。

据泰国疫情管理中心28日发布的数据，当天泰国新增11例确诊病例，全部为境外输入病例，累计确诊达3065例，累计死亡57例，康复2945例。

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(责编：刘叶婷、杨牧)