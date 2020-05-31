俄新冠疫苗研究前景乐观 印度全国封锁措施延长

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人民网北京5月31日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达到5732820例。全球累计新冠确诊病例超过600万例。美国新冠肺炎确诊超过176万，死亡约10.3万。俄新冠确诊病例近40万，疫苗研究前景乐观。意大利新冠患者降至43691人，医院压力持续下降。法国新冠确诊病例增至151496例，全国公园、绿地将开放。欧洲多地欲重启旅游业。埃及预计两周后确诊感染人数将达高峰。印度全国封锁措施延长至6月30日，暂不恢复国际商业航班。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5732820例

世界卫生组织30日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到5732820例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间30日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加116030例，达到5732820例；中国以外死亡病例较前一日增加5017例，达到358060例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加116048例，达到5817385例；死亡病例较前一日增加5017例，达到362705例。

全球累计新冠确诊病例超过600万例

美国约翰斯·霍普金斯大学30日发布的新冠疫情最新统计数据显示，全球累计确诊病例超过600万例。

数据显示，截至美国东部时间30日16时32分（北京时间31日4时32分），全球累计确诊病例达到6003762例，死亡病例为367356例。

美国新冠肺炎确诊超过176万，死亡约10.3万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月30日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1765723例，死亡103674例。过去24小时，美国新增确诊22488例，新增死亡988例。

在疫情最为严重的纽约州,目前有确诊病例369660例,死亡病例29710例。此外，纽约州、新泽西州、伊利诺伊州和加利福尼亚州的确诊病例均超过10万。

俄新冠确诊病例近40万 疫苗研究前景乐观

据俄罗斯防疫指挥部30日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例8952例，累计确诊396575例。

数据显示，过去24小时俄境内新增死亡病例181例，累计死亡4555例；新增治愈8212例，累计治愈167469例。

俄卫生部长穆拉什科当天说，俄研制的疫苗在约两周内将开始临床试验。参与临床试验的志愿者已招募到位。

日本东京都新增新冠病例连续5天达两位数

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至30日19时（北京时间18时）日本当日新增新冠确诊病例45例，累计确诊16877例。其中，东京都新增确诊病例14例。东京都解除紧急状态后，新增确诊病例连续5天达到两位数，累计确诊5231例。

NHK电视台的数据还显示，当天日本新增死亡病例5例，累计死亡894例。东京都当天新增的14例确诊病例中，7例为东京都小金井市武藏野中央医院的患者。

欧洲多地欲重启旅游业

欧洲是全球重要旅游目的地，每年全球有半数国际游客到访这里。随着不少欧洲国家逐渐解除与新冠疫情相关的限制性措施，一些旅游目的地开始各出招数，希望在盛夏旺季吸引游客回归。

由于其他大洲的游客一时还难以光顾欧洲，德国游客成为上述旅游目的地竞相招揽的对象。德国外交部长海科·马斯最近表态，如果条件适当，德国外交部将于近期解除3月发布的针对欧洲31国的旅行警告。

意大利新冠患者降至43691人 医院压力持续下降

意大利民事保护部30日说，意大利现有新冠患者人数比前一天减少2484人，降至43691人，医院的压力持续下降。

根据民事保护部发布的数据，现有患者中36561人在居家隔离，6680人在医院接受普通治疗，450人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少414例和25例。

数据还显示，意大利当天新增确诊病例416例，累计确诊232664例；新增治愈病例2789例，累计治愈155633例；新增死亡病例111例，累计死亡33340例。

法国新冠确诊病例增至151496例 全国公园、绿地将开放

法国政府网站30日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例1828例，累计确诊151496例。

数据显示，法国目前有14380名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少315人；1325名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少36人。

法国总理菲利普28日表示，6月2日起进入解禁第二阶段后，全国除法兰西岛大区、海外属地马约特岛和法属圭亚那为“橙色区域”外，其余地区均为疫情较轻的“绿色区域”。自本周末起，全国公园、绿地将开放。

哈萨克斯坦新冠确诊病例破万 将恢复各地公路交通运输

据哈萨克斯坦卫生部数据，截至30日，哈境内新冠累计确诊病例突破万例，达10382例；累计死亡病例37例；累计治愈5057例。

哈政府29日举行防止新冠疫情传播部门间委员会会议。会议决定进一步放宽防疫隔离措施，自6月1日起恢复全国各地公路交通运输，撤除各州和各城之间的防疫检查站，开放健身美容场所、学前教育机构、科研中心以及公共文体设施；自6月15日起，电影院将重新营业，并恢复文体活动的举办。

北马其顿总统宣布全国紧急状态延长14天

北马其顿总统彭达罗夫斯基30日宣布，将当天到期的全国紧急状态延长14天至6月13日。

彭达罗夫斯基当天在安全委员会会议后表示，考虑到近日新冠确诊病例增加等因素，他决定将全国紧急状态延长14天，自5月31日开始。

彭达罗夫斯基说，民众必须保持警惕，不能让已经取得的抗疫成果受到威胁。

伊拉克新冠确诊病例超过6000例 全国继续实施全面宵禁

伊拉克卫生部30日说，该国当天新增新冠确诊病例306例，累计确诊6179例，其中治愈3110例，死亡195例。

伊拉克总理办公室当天发表声明说，伊拉克政府决定5月31日至6月6日在全国继续实施全面宵禁，违反规定者将受到惩处。

乌兹别克斯坦延长防疫限制措施 低风险区域进一步放宽限制

乌兹别克斯坦疫情防控特别委员会30日决定，将现行防疫限制措施延长至6月15日，同时在低风险区域进一步放宽限制，允许更多行业复工复产。

目前，乌兹别克斯坦根据疫情情况，将全国各区划分为“红”“黄”“绿”三个等级，并实行动态化管理。根据乌疫情防控特别委员会的决定，自6月1日起，“绿”区在遵守卫生防疫要求下可举办婚礼和其他家庭庆祝活动，恢复开放疗养院、度假村、宾馆、运动场馆和健身俱乐部。自6月5日起，乌职业足球联赛可以在没有观众的情况下恢复比赛。

埃及预计两周后确诊感染人数将达到高峰

埃及卫生部30日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1367例，累计确诊23449例；新增死亡病例34例，累计死亡913例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有182名患者痊愈出院，累计治愈5693人。

埃及卫生和预防事务总统顾问穆罕默德·塔杰丁27日表示，预计两周后埃及的确诊感染人数将达到高峰。

印度全国封锁措施再延长 暂不恢复国际商业航班

印度内政部30日宣布，将正在实施的全国封锁措施再延长一个月，至6月30日。

印度内政部当晚发布命令说，印度6月1日至6月30日进入下一阶段全国封锁，其间暂不恢复国际商业航班，每晚9时至次日5时在全国范围内实施宵禁。

为遏制疫情蔓延，印度自3月25日开始进行全国封锁，三次延长后至5月31日结束。然而，长达两个多月的封锁并未有效控制疫情，5月份以来印度确诊病例呈加速上升趋势。根据印度卫生部30日发布的数据显示，截至当天上午8时，该国新增确诊病例7964例，累计确诊病例达173763例，其中死亡病例4971例，治愈病例82370例。

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(责编：燕勐、杨牧)