全球确诊超570万 美国终止与世卫组织关系

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人民网北京5月30日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达5616790例。美国确诊超174万，特朗普宣布美国终止与世卫组织关系。俄罗斯确诊超38， 莫斯科6月进入放松防疫第二阶段。日本东京都解除紧急状态后新增病例4天连增。聚集性感染致马来西亚新增新冠病例反弹。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5616790例

世界卫生组织29日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到5616790例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间29日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加107740例，达到5616790例；中国以外死亡病例较前一日增加4354例，达到353043例

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加107740例，达到5701337例；死亡病例较前一日增加4354例，达到357688例。

美国确诊超174万 特朗普宣布美国终止与世卫组织关系

美国总统特朗普29日在白宫新闻发布会上宣布，美国将退出世界卫生组织，理由是世卫组织未能完成美国要求的改革。

特朗普在白宫的新闻发布会上说：“我们今天将终止与世界卫生组织的关系，并将这些资金转移到全球其他地方，应满足全球紧急公共卫生需求。”

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月29日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1743235例，死亡102686例。过去24小时，美国新增确诊25479例，新增死亡1216例。

俄确诊超38万 莫斯科6月进入放松防疫第二阶段

俄罗斯首都莫斯科市拟6月1日起进入放松防疫限制第二阶段，市民每周有3天可以外出散步。

据俄防疫指挥部29日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例8572例，累计确诊387623例；莫斯科市新增确诊2332例，累计确诊175829例；全俄新增死亡病例232例，累计死亡4374人；新增治愈8264例，累计治愈159257例。截至当日，俄累计进行新冠病毒检测超过1000万人次。

莫斯科市政府已决定该市自6月1日起进入放松防疫限制第二阶段，允许市民每周3天可以在不申请通行证情况下外出散步，时段为当天9时至21时，但每天只能出门散步一次，且必须戴口罩和手套。此外，进入第二阶段还允许非食品类商店、洗衣店、其他服务类店铺和周末集市营业。另据莫斯科市政府信息技术局消息，该市从29日开始启用外出散步时间查询系统，在市政府网站查询系统输入住址后，可在电子地图上看到该住址居民一周哪3天可以外出散步。

法国新冠确诊病例接近15万例

法国政府网站29日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例597例，累计确诊149668例。

法国文化部29日公布了一批著名旅游景点、博物馆等重新向公众开放的时间表。其中，凡尔赛宫将于6月6日开放，枫丹白露宫将于7月1日开放，卢浮宫博物馆将于7月6日开放。

意大利现有新冠患者人数持续减少

意大利民事保护部29日发布的数据显示，意大利现有新冠患者人数比前一天减少1811人，降至46175人。

数据显示，现有患者中，38606人在居家隔离，7094人在医院接受普通治疗，475人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少285例和14例。意大利民事保护部表示，医院的压力在持续减少。

日本东京都解除紧急状态后新增病例4天连增

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至29日20时50分（北京时间19时50分），日本29日新增新冠确诊病例74例，累计确诊16833例，新增死亡病例7例，累计死亡889例。东京都当天新增确诊病例22例，这是该地25日解除紧急状态以来新增确诊病例连续4天增加。

新加坡新冠确诊病例增至33860例

新加坡卫生部29日说，截至当天12时，新加坡新增新冠确诊病例611例，累计确诊33860例；新增治愈病例1337例，累计治愈19631例；累计死亡23例。

数据显示，新增确诊病例中，多数为住在集体宿舍的外籍劳工。有9例社区感染病例，其中3人是新加坡公民或永久居民。

新加坡卫生部表示，新增病例中99%与已知感染群有关。目前该国仍有461名患者在医院接受治疗，13745人在社区设施隔离。

澳放松防控政策6月进入第二阶段

澳大利亚总理莫里森29日说，根据澳政府本月初通过的分三阶段放松疫情防控“路线图”，澳各州和地区将在6月进入第二阶段。

莫里森当天在堪培拉举行的发布会上介绍，近期执行放松疫情防控“路线图”第一阶段期间，澳新增病例数保持低位。各州和地区均已制定计划，将于6月进入第二阶段，一些疫情控制较好的州和地区将更快进入第二阶段。预计第一和第二阶段完成后，全国将恢复超过50万个就业岗位。

菲律宾新增新冠确诊病例数破千

菲律宾卫生部29日通报，截至当天20时，该国新增新冠确诊病例1046例，这是菲律宾疫情暴发以来单日新增确诊病例数首次破千。

数据还显示，目前菲律宾累计新冠确诊病例16634例；新增死亡病例21例，累计死亡942例；新增治愈病例122例，累计治愈3720例。

菲卫生部副部长玛丽亚·罗萨里奥·韦尔吉雷当天说，菲律宾最近几天单日新增确诊病例出现增长，主要原因是积压病例的集中公布，并不意味该国疫情出现恶化。

孟加拉国新增新冠病例数再创新高

孟加拉国卫生部门29日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间29日8时（北京时间29日10时），该国24小时新增确诊病例数再创新高，达到2523例，累计确诊42844例；新增死亡病例23例，累计死亡582例；新增治愈病例数也创下单日新纪录，达到590例，累计治愈9015例。

聚集性感染致马来西亚新增新冠病例反弹

马来西亚卫生部29日通报的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例103例，累计确诊7732例；新增治愈66例，累计治愈6235例；无新增死亡病例，累计死亡115例。

马来西亚28日仅报告新增10例确诊病例。马卫生部总监努尔?希沙姆在29日的记者会上表示，当日报告的103例新增病例中，7例为输入性病例，96例为本地传播病例，其中84人为外国公民，包括分别来自两起聚集性感染事件的53名和24名外籍劳工。

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(责编：刘叶婷、杨牧)