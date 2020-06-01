美国终止与世卫关系 日本一小学出现集体感染

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京6月1日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达5850366例。美国宣布终止与世卫组织关系引发国际社会质疑与抨击。意大利现有新冠患者降至42075人。法国新冠确诊病例增至151753例。俄累计病例数超40万，官方批准治新冠首种药。巴西单日新增病例超3万，累计确诊逼近50万。以色列新冠病例数逾1.7万，学校确诊病例增加明显。土耳其第八次“禁足令”结束，6月1日起大规模放松疫情管制。日本新增确诊病例35例，一小学出现集体感染。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达5850366例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间31日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加117546例，达到5850366例；中国以外死亡病例较前一日增加4461例，达到362521例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加117551例，达到5934936例；死亡病例较前一日增加4461例，达到367166例。

美国宣布终止与世卫组织关系引发国际社会质疑与抨击

美国总统特朗普29日宣布美国将终止与世界卫生组织的关系，并将本该缴纳的会费调配至别处，这引发多国政要、学者和国际组织的质疑与抨击。

欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟外交和安全政策高级代表博雷利30日发表联合声明，重申欧盟对世卫组织领导国际社会抗击疫情的支持，敦促美国重新考虑其终止与世卫组织关系的决定。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间6月1日6时30分左右，美国累计确诊1786030例，累计死亡104232例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例20307例，新增死亡病例558例。

意大利现有新冠患者降至42075人

意大利民事保护部门31日说，意大利现有新冠患者人数比前一天减少1616人，降至42075人。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发店、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

从6月3日开始，民众将可以跨地区自由出行。

法国新冠确诊病例增至151753例

法国政府网站31日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例257例，累计确诊151753例。

法国财长勒梅尔31日表示，受疫情影响，法国的餐饮、酒店和旅游业遭受严重打击。政府将继续向这些行业提供多种形式的经济援助。

法国负责数字经济产业事务的国务秘书塞德里克·奥31日说，法国将于6月2日启用一款能追踪新冠病毒传播途径的智能应用程序。

俄累计病例数超40万 官方批准治新冠首种药

据俄防疫指挥部31日消息，俄罗斯累计确诊新冠病例已超过40万例。俄卫生部发布的国家药品新目录显示，抗病毒药物法匹拉韦成为俄卫生部批准的第一种新冠治疗药物。

数据显示，过去24小时俄新增确诊病例9268例，累计确诊405843例；新增死亡病例138例，累计死亡4693例；新增治愈4414例，累计治愈171883例。据塔斯社31日报道，俄单周新增确诊病例数已持续3周下降。

巴西单日新增病例超3万 累计确诊逼近50万

巴西卫生部5月30日发布的新冠疫情数据显示，截至当地时间30日19时，巴西24小时内新增确诊病例33274例，再创单日最大增幅，累计确诊498440例；新增死亡病例956例，累计死亡28834例。

从确诊病例数看，圣保罗州仍是巴西疫情最严重的州，截至30日已报告确诊病例超过10.7万例，死亡病例7532例。里约热内卢州确诊病例数当天突破5万，塞阿拉州和亚马孙州突破4万。

以色列新冠病例数逾1.7万 学校确诊病例增加明显

以色列卫生部30日晚发布的新冠疫情数据显示，该国累计确诊病例数已逾1.7万。另据以色列媒体报道，近来中小学校的确诊病例增加明显。

据以媒体报道，近日以色列中小学校确诊病例增加明显。一所中学有104名学生和15名工作人员确诊。以卫生部30日宣布，将关闭出现新病例的学校。

以总理内塔尼亚胡30日晚发表电视讲话说，将审视以色列的疫情趋势是否有所改变，并采取相应措施。据以媒体报道，以色列议会新冠病毒委员会将于6月1日召开紧急会议，讨论如何进一步采取措施确保经济复苏并兼顾防疫安全。

埃及新冠确诊病例增至24985例

埃及卫生部31日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1536例，累计确诊24985例；新增死亡病例46例，累计死亡959例。

据埃及医疗协会发表的声明，截至31日，埃及超过330名医生感染新冠病毒，其中26名医生因此去世。

根据埃及总理马德布利此前宣布的措施，自5月30日起，埃及继续实施为期两周的宵禁，宵禁时间为每日20时至次日6时；民众在市场、商店、银行、政府部门等场所，以及搭乘公共交通工具时必须佩戴口罩，违者将面临4000埃镑（约合253美元）罚款。

土耳其第八次“禁足令”结束 6月1日起大规模放松疫情管制

根据土耳其卫生部的数据，截至当地时间5月31日，土耳其累计确诊163942例，累计治愈127973例，累计死亡4540例。

当地时间5月31日24时，土耳其解除包括安卡拉、伊斯坦布尔在内的15个省市“禁足令”。这是土耳其第八次实施“禁足令”，时间是当地时间5月30日至31日两天。

根据埃尔多安5月28日发表的全国电视讲话，从当地时间6月1日开始，土耳其将大规模放松疫情管制。6月1日起，取消所有省市的旅行限制令，进出相关省市将不再需要出示许可；政府工作人员恢复正常办公；幼儿园、托儿所复工；餐厅、咖啡馆、茶馆等恢复营业；沙滩、国家公园、博物馆、遗址公园重新开放；针对20岁以下人群的禁止出门令放宽至18岁以下。

新加坡新冠确诊病例增至34884例

新加坡卫生部31日说，截至当天12时，新加坡新增新冠确诊病例518例，累计确诊34884例；新增治愈病例972例，累计治愈21699例；累计死亡病例23例。

数据显示，新增确诊病例中，多数为住在集体宿舍的外籍劳工，有2例社区感染病例。

新加坡卫生部表示，新增病例中99%与已知感染群有关。目前该国仍有321名患者在医院接受治疗，有12841人在社区设施隔离。

日本新增确诊病例35例 一小学出现集体感染

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至31日20时35分（北京时间19时35分），日本新增确诊病例35例，累计确诊16912例；新增死亡3例，累计死亡897例。福冈县北九州市一所小学出现集体感染。

据日本《读卖新闻》31日报道，日本政府正在研究分阶段放松入境限制，目前的入境限制措施将持续到6月底，预计分阶段放松入境限制将从7月以后开始实施。

延伸阅读：

全球疫情要览（5月31日）俄新冠疫苗研究前景乐观 印度全国封锁措施延长

全球疫情要览（5月30日）全球确诊超570万 美国终止与世卫组织关系

全球疫情要览（5月29日）全球确诊近560万 多国警惕疫情反弹严防聚集性病例

全球疫情要览（5月28日）美国新冠死亡病例超10万 法国将于6月2日进入解禁新阶段

全球疫情要览（5月27日）日本分三阶段放宽入境限制 西班牙7月起"开门迎客"

全球疫情要览（5月26日）俄罗斯开始取消限制措施 日本将全面解除紧急状态

全球疫情要览（5月25日）美国对巴西实施旅行禁令 意大利治愈病例超14万

全球疫情要览（5月24日）意大利下周对15万人进行血清学检测 美国检测数据混淆

全球疫情要览（5月23日）欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓 巴西确诊数升至全球第二

全球疫情要览（5月22日）莫斯科疫情进入稳定期 意大利 “解封”后挑战严峻

全球疫情要览（5月21日）美国各州不同程度开放 多重疫情冲击巴西医疗体系

全球疫情要览（5月20日）西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：于洋、燕勐)