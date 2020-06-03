韩国首都圈疫情反弹 日本首发“东京警报”

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人民网北京6月3日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达6109936例。美国抗疫关键时期，福奇称已两周没与特朗普会面交谈。俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过42万。意大利新冠死亡病例增至33530例。法国累计新冠确诊病例调整为151325例。埃及新冠确诊病例增至27536例。巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例3938例，累计76398例。韩国首都圈疫情反弹，逾五百所学校推迟复课。日本新冠确诊病例达1.7万，东京都首发“东京警报”。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达6109936例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间2日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加113189例，达到6109936例；中国以外死亡病例较前一日增加4242例，达到371675例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加113198例，达到6194533例；死亡病例较前一日增加4242例，达到376320例。

美国抗疫关键时期 福奇称已两周没与特朗普会面交谈

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间6月2日6时30分左右，美国累计确诊1804206例，累计死亡104799例。

美媒指出，在新冠肺炎疫情期间，福奇一直在白宫新冠病毒特别工作组中坦率地表达自己的看法。上周，他呼吁采取谨慎态度重新开放美国，并劝阻美国人在公共场合戴口罩，而这与特朗普寻求推动美国迅速恢复正常状态的表态背道而驰。

美国传染病专家福奇1日表示，他已经有两周没有与美国总统特朗普会面或是交谈过，双方间的接触已“大大减少”。

俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过42万

俄消费者权益保护和公益监督局2日发布的数据显示，过去24小时，俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8863例，累计确诊423741例，死亡5037例。

随着俄罗斯新冠疫情的逐步稳定，俄联邦政府已开始着手制定系统性的提振经济的规划。据俄商业咨询新闻网RBC报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，2日，俄总理米舒斯京将向普京总统就该经济计划进行汇报。

据悉，规划内容将包括提高就业率及居民收入，恢复经济增长并对俄国家经济进行长期系统改革。

意大利新冠死亡病例增至33530例

意大利民事保护部门2日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例318例，累计确诊233515例；新增死亡病例55例，累计死亡33530例。

数据显示，意大利新增治愈病例1737例，累计治愈160092例；现有新冠患者人数比前一天减少1474人，降至39893人。

现有患者中，33569人在居家隔离，5916人在医院接受普通治疗，408人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少183例和16例。

法国累计新冠确诊病例调整为151325例

国政府网站2日公布的数据显示，法国累计新冠确诊病例调整为151325例。由于法国卫生部门改变了统计方法，法国2日累计确诊病例较前一日减少766例。

数据显示，法国目前有14028名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少260人；1253名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少49人。

法国财长勒梅尔2日表示，疫情对法国经济的冲击非常严重，法国2020年国内生产总值预计下滑11%，政府在未来几个月将努力控制失业率上升，避免企业破产。

比利时新增确诊病例降至100例以下 新增19例死亡病例

6月2日，比利时联邦公共健康服务局和比利时危机处理中心联合发布消息，比利时较前一日新增新冠肺炎确诊病例98例，降至100例以下，累计确诊病例达58615例；死亡病例为9505例，较前一天新增19例。

当前，比利时共有819名确诊患者住院接受治疗，166名患者处于重症监护。住院人数、重症人数持续下降，疫情防控持续向好。

6月1日，比利时公主阿斯特里德与首相维尔梅斯共同为布鲁塞尔标志性建筑原子球塔重新开放剪彩，比利时国内旅游业陆续恢复接待游客。

埃及新冠确诊病例增至27536例

埃及卫生部2日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1152例，累计确诊27536例；新增治愈病例380例，累计治愈6827例；新增死亡病例47例，累计死亡1052例。

埃及政府2日发表声明说，埃及各大机场正在采取必要的防控措施，为恢复国际航班做准备。此前，埃及政府考虑在6月下旬或7月上旬逐步恢复国际航班。

同一天，开罗国际电影节组委会说，在与埃及有关部门和世界卫生组织协调各项防控措施后，组委会决定第42届开罗国际电影节于11月19日至28日举行。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例3938例 累计76398例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部2日发布的疫情数据显示，该国1日新增确诊病例3938例，新增死亡病例78例，新增治愈出院病例1027例。

截至1日，巴基斯坦累计确诊病例76398例，累计死亡病例1621例，累计治愈出院病例27110例，累计进行核酸检测577974人次。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至27549例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月2日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至27549例，新增609例。目前，有7935名患者被治愈，另有1663例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者298人，死亡病例增加22例。

6月2日，印尼国会议长班邦·苏萨蒂约要求印尼政府有关部门在疫情形势较为严峻的5省加快新冠肺炎快速测试和聚合酶链式反应（PCR）检测的实施，上述5省分别是东爪哇、雅加达、西努沙登加拉、中爪哇和南苏拉威西省。

韩国首都圈疫情反弹 逾五百所学校推迟复课

韩国中央防疫对策本部6月2日通报，截至当地时间2日零时，韩国较1日零时新增新冠肺炎确诊病例38例，其中，36例为社区传染，均发生在首都圈，累计确诊11541例。

受此影响，韩国教育部紧急宣布，534所中小学暂停、推迟复课时间，其中，99%为位于首都圈的学校。根据原计划，高一、初二和小学三四年级学生将于6月3日返校。

韩国中央应急处置本部发言人孙映莱在当天举行的例行记者会上介绍，与首都圈教会感染有关的病例持续增加，一些确诊患者症状并不明显，很难在感染初期被发现。

日本新冠确诊病例达1.7万 东京都首发“东京警报”

据日本广播协会（NHK）电视台截至2日21时17分（北京时间20时17分）的统计，日本新增新冠确诊病例51例，累计17000例，新增死亡3例，累计901例。

统计显示，东京都2日新增确诊病例34例，是5月14日之后首次单日新增确诊病例超过30例。当晚，东京都依据当地独立制定的一套警报标准，首次发出了“东京警报”，提醒民众注意避开“密闭”“密集”“密切接触”的高风险环境。但目前的疫情并未达到重新要求一些商业设施停业的程度。

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(责编：于洋、燕勐)