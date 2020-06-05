美国确诊累计逾186万例 欧洲四国将联合研制疫苗

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人民网北京6月5日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达6332225例。美国单日新增确诊病例逾2万例， 累计逾186万例。俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过44万。荷兰等欧洲四国将联合研制疫苗，比利时宣布第三阶段“解封”计划。德国将取消针对欧盟绝大部分成员国的旅行警告。意大利为高中毕业考试准备520万个口罩。法国新冠确诊病例增至152444例。土耳其连续5天新冠新增确诊病例低于1000例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达6332225例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间4日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加129280例，达到6332225例；中国以外死亡病例较前一日增加4842例，达到378222例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加129281例，达到6416828例；死亡病例较前一日增加4842例，达到382867例。

美国单日新增确诊病例逾2万例 累计逾186万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至北京时间6月5日6时30分左右，美国累计确诊1867620例，累计死亡107979例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例20208例，新增死亡病例956例。

此外，截至北京时间6月5日6时30分，在全美疫情最严重的纽约州，累计确诊379977例，累计死亡30011例。另一疫情严峻地区新泽西州，累计确诊162530例，累计死亡11970例。

美国非裔男子遭白人警察暴力执法而死事件引发的抗议活动席卷全美。美国卫生专家曾多次提醒，疫情期间，大规模示威游行将造成潜在聚集性病例。日前，俄克拉荷马州橄榄球运动员透露，自己在参加一场抗议活动后，新冠病毒检测呈阳性。他提醒道“如果你参加抗议活动，请照顾好自己、保证安全。”

俄罗斯累计确诊新冠感染病例超过44万

根据俄消费者权益保护和公益监督局4日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例8831例，累计确诊441108例，累计治愈204623例，死亡5384例。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄消费者权益保护和公益监督局新闻处发布消息称，过去24小时俄罗斯共进行冠状病毒检测30.7万次，累计检测超过1170万次。目前俄罗斯仍有31.3万人因疑似感染新冠病毒正处于医学观察中。

荷兰等欧洲四国将联合研制疫苗 比利时宣布第三阶段“解封”计划

荷兰、比利时和卢森堡三国3日分别报告新冠累计确诊病例46733例、58685例和4024例，荷兰宣布将与德国、法国和意大利共同研制新冠疫苗，比利时国家安全委员会通过了第三阶段“解封”计划。

荷兰卫生部3日发布公报说，荷兰将与德国、法国和意大利合作研制针对新冠病毒的疫苗。四国“将共同探讨那些最有希望的方案”，并正在与制药公司等展开谈判，目的是在欧洲本土研制出疫苗，能为欧盟成员国以及非洲低收入国家等提供足够的疫苗。

比利时首相维尔梅斯3日在记者会上表示，该国第三阶段“解封”措施将如期启动。从8日起，咖啡馆、餐厅、酒吧可重新营业，但要求餐桌间必须保持1.5米的距离、每桌最多10人以及服务员需佩戴口罩等。文化、体育和宗教活动8日起恢复，比利时民众可在国内旅游。从15日起，比利时将向欧盟和申根区国家以及英国恢复开放边境等。

卢森堡政府3日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例4例，累计确诊4024例；累计死亡110例。

德国将取消针对欧盟绝大部分成员国的旅行警告

德国政府3日决定，将从6月15日起取消针对欧盟除西班牙外其他成员国的旅行警告。德国政府3日召开内阁会议后做出这一决定。此外，德国政府同时取消针对英国、冰岛、瑞士和列支敦士登的旅行警告。

3月中旬，新冠疫情在德国以及全球加速暴发后，德国政府发布了全球旅行警告，呼吁本国公民取消所有不必要的出国旅行计划。该警告将于6月14日到期。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所3日发布的数据显示，截至当天零时，德国累计新冠确诊病例182370例，较前一日增加342例；累计死亡病例8551例，较前一日增加29例。

意大利为高中毕业考试准备520万个口罩

意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里4日表示，该国为即将到来的高中毕业考试准备了520万个口罩，以确保考生及相关人员安全。

阿尔库里说，疫情暴发以来，意大利平均每天进行约3.95万份核酸检测，5月份提高到6.1万份。从下周开始，用于追踪密切接触者的手机软件“免疫”将逐步在全国使用。

意大利民事保护部门4日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例177例，累计确诊234013例；新增死亡病例88例，累计死亡33689例；新增治愈病例957例，累计治愈161895例。

法国新冠确诊病例增至152444例

法国政府网站4日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例767例，累计确诊152444例。

数据显示，法国目前有13101名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少413人；1163名患者在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少47人。

法国总统府爱丽舍宫4日宣布，受疫情影响，原定7月14日香榭丽舍大街国庆节阅兵式取消，庆典仪式将在协和广场举行。今年的庆典仪式包括飞行表演、向抗击疫情的医护人员致敬等环节。

埃及新冠确诊病例增至29767例

埃及卫生部4日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1152例，累计确诊29767例；新增治愈病例406例，累计治愈7756例；新增死亡病例38例，累计死亡1126例。

埃及总统塞西4日在全球疫苗峰会视频会议上表示，世界各国应团结一致、争分夺秒开展疫苗研发工作，研发成功后应确保公平、公正发放和使用疫苗。

埃及规划部长哈拉·赛义德当天发表声明说，埃及2019-2020财年（2019年7月至2020年6月）第三季度经济增长率为5%，低于预期。旅游业、制造业、零售业受疫情冲击较大，但石油、通信、建筑等行业保持了稳定增长。

土耳其连续5天新冠新增确诊病例低于1000例

土耳其卫生部3日公布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例867例，累计确诊166422例；新增死亡病例24例，累计死亡4609例；累计治愈130852例。土耳其已连续5天新增确诊病例数低于1000例。

土耳其卫生部长科贾在当天的疫情通报会上表示，土耳其目前感染风险犹存，只有遵守防疫规定保护健康，才能促进经济增长。

科贾说，不要因为新增病例减少、治愈病例增多就放松警惕，尤其是易感的高风险人群。相信只要民众遵守防疫措施，土耳其就不会出现新一波新冠疫情。

印尼新冠肺炎累计确诊病例升至28818例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月4日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至28818例，新增585例。目前，有8892名患者被治愈，另有1721例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者486人，死亡病例增加23例。

截至6月4日，印尼政府已对来自251736人的近36.8万个样本进行新冠肺炎检测。

6月4日，印尼总统佐科要求印尼政府有关部门继续扩大新冠肺炎样本检测规模，重点在疫情形势较为严峻的几个省份。此外，佐科还指示要利用通信技术对疫情展开主动追踪，全面控制疫情蔓延。

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(责编：于洋、燕勐)