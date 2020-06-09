美国确诊病例超195万 意大利预计今年经济将下跌8.3%

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京6月9日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球疫情正在恶化，单日新增病例数创新高。中国以外新冠确诊病例达6846366例。美国新冠肺炎确诊超过195万，死亡超过11万。受疫情影响，意大利预计今年经济将下跌8.3%。英国抗议活动加剧新冠病毒传播风险。法国新冠确诊病例增至154188例。埃及新冠确诊病例增至35444例。突尼斯总统宣布取消宵禁。

世卫组织：全球疫情正在恶化 单日新增病例数创新高

世界卫生组织8日表示，全球新冠疫情正在恶化，过去10天中有9天各国向该组织报告的新增确诊病例数超过10万，7日新增病例数为疫情暴发以来最高。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，各国目前已向该组织报告近700万例新冠病例，近40万人死亡。虽然欧洲的情况正在改善，但全球疫情正在恶化。过去10天中有9天各国向世卫组织报告的新增病例数超过10万，而7日的13.6万例是迄今为止单日最高。

谭德塞表示，7日新增病例中近75%来自10个国家，其中大部分集中在美洲和南亚。此外，东欧和中亚部分地区病例数也在不断上升。非洲国家虽然病例数也在增加，疫情还扩散至新的地理区域，但大多数非洲国家的病例都在1000例以下。

谭德塞强调说，“一些国家正在出现积极的迹象，在这些国家，现在最大的威胁是自满。”研究结果显示，全球大多数人仍易感染新冠病毒。世卫组织继续敦促各国密切监测疫情发展，特别是在一些国家开始恢复举行各种大规模集会的情况下，以确保疫情不会反弹。

中国以外新冠确诊病例达6846366例

世界卫生组织8日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到6846366例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间8日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加131291例，达到6846366例；中国以外死亡病例较前一日增加3469例，达到396212例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加131296例，达到6931000例；死亡病例较前一日增加3469例，达到400857例。

美国新冠肺炎确诊超过195万 死亡超过11万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月8日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1956527例，死亡110932例。过去24小时，美国新增确诊24677例，新增死亡791例。

在疫情最为严重的纽约州,目前有确诊病例378799例,死亡病例30417例。此外，纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、伊利诺伊州和马萨诸塞州的确诊病例均超过10万。

受疫情影响 意大利预计今年经济将下跌8.3%

意大利国家统计局8日发表的经济展望报告说，受疫情及防控措施影响，今年意大利国内生产总值预计将下跌8.3%，2021年将增长4.6%。

报告说，意大利政府采取的疫情防控措施严重影响了该国的生产、投资和消费，对就业市场也产生了负面影响；疫情在绝大多数国家蔓延干扰了国际贸易，导致意大利企业出口大幅下跌。

报告说，这一预测是在若干假设的情况下做出的：今年第二季度意大利经济跌幅大于第一季度；第三季度和第四季度经济将恢复增长；不会出现第二波疫情；政府挽救经济的措施有效以及金融市场保持稳定等。

据意大利民事保护部门8日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例280例，累计确诊235278例；新增死亡病例65例，累计死亡33964例；新增治愈病例747例，累计治愈166584例。

英国抗议活动加剧新冠病毒传播风险

英国卫生大臣马修·汉考克7日说，首都伦敦及多个主要城市出现的反种族歧视抗议活动“无疑”将加剧新冠病毒传播风险。

数以千计英国民众前一天在多地示威，抗议美国明尼阿波利斯市警察涉嫌暴力执法致非裔男子乔治·弗洛伊德死亡和种族歧视。多家媒体报道，上述抗议活动违反政府现行防疫规定，即户外禁止6人以上聚集。

汉考克7日接受天空新闻频道采访时被问及数以千计民众聚集是否可能导致新冠病例增加，他回答：“这毫无疑问是个风险。”

“我非常支持那些正在抗议的人提出的观点，但是病毒不挑人，”他说，“大规模聚集暂时违反规定，因为这增加病毒传播的风险。”

法国新冠确诊病例增至154188例

法国政府网站8日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例211例，累计确诊154188例。

数据显示，法国目前有12315名新冠患者在医院接受治疗，其中1024名患者在重症监护室接受治疗。

法国卫生部长韦朗8日表示，尽管法国“疫情状况持续改善”，但目前放松警惕“为时过早”，法国应谨慎放松管控措施，严防疫情反弹。

埃及新冠确诊病例增至35444例

埃及卫生部8日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1365例，累计确诊35444例；新增治愈病例414例，累计治愈9375例；新增死亡病例34例，累计死亡1271例。

埃及财政部长马伊特8日发表声明说，受新冠疫情影响，2019-2020财年（2019年7月至2020年6月）埃及国内生产总值增速降至4%，低于此前6%的预期。此外，政府专门用于应对新冠疫情的1000亿埃镑（约合62亿美元）拨款中，目前已经使用630亿埃镑（约合39亿美元）。

突尼斯总统宣布取消宵禁

突尼斯总统赛义德8日宣布，突尼斯全国新冠疫情已处于非常低的程度，从当天起取消全国范围的宵禁。

赛义德在当天发表的一份声明中说，在与议长加努希和总理法赫法赫商议后，他决定从8日起取消宵禁。他表示，突尼斯政府为防止疫情蔓延采取了许多措施，取得了较为积极的效果，已可以取消宵禁。

突尼斯于3月2日宣布确诊第一例新冠病例，从3月18日开始在全国实行宵禁，同时实施一系列封禁措施。

在疫情得到控制后，突尼斯政府从6月4日起解除省际间交通限制，全国所有宗教场所、酒店和旅馆在采取防控措施的情况下重新对外开放，行政机构的活动也完全恢复。此外，突尼斯将从6月27日起开放海陆空边界。

延伸阅读：

全球疫情要览（6月8日）美国新冠死亡病例超11万例 英国考虑进一步放松禁足措施

全球疫情要览（6月7日）美确诊病例超191万 欧盟多国考虑继续关闭外部边界

全球疫情要览（6月6日）美国确诊病例超189万 俄已进入疫情平台期

全球疫情要览（6月5日）美国确诊累计逾186万例 欧洲四国将联合研制疫苗

全球疫情要览（6月4日）日专家呼吁警惕疫情再恶化 非洲多国推迟复课

全球疫情要览（6月3日）韩国首都圈疫情反弹 日本首发“东京警报”

全球疫情要览（6月2日）中、南美洲成密集传播区 俄罗斯确诊病例超41万

全球疫情要览（6月1日）美国终止与世卫关系 日本一小学出现集体感染

全球疫情要览（5月31日）俄新冠疫苗研究前景乐观 印度全国封锁措施延长

全球疫情要览（5月30日）全球确诊超570万 美国终止与世卫组织关系

全球疫情要览（5月29日）全球确诊近560万 多国警惕疫情反弹严防聚集性病例

全球疫情要览（5月28日）美国新冠死亡病例超10万 法国将于6月2日进入解禁新阶段

全球疫情要览（5月27日）日本分三阶段放宽入境限制 西班牙7月起"开门迎客"

全球疫情要览（5月26日）俄罗斯开始取消限制措施 日本将全面解除紧急状态

全球疫情要览（5月25日）美国对巴西实施旅行禁令 意大利治愈病例超14万

全球疫情要览（5月24日）意大利下周对15万人进行血清学检测 美国检测数据混淆

全球疫情要览（5月23日）欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓 巴西确诊数升至全球第二

全球疫情要览（5月22日）莫斯科疫情进入稳定期 意大利 “解封”后挑战严峻

全球疫情要览（5月21日）美国各州不同程度开放 多重疫情冲击巴西医疗体系

全球疫情要览（5月20日）西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：崔越、杨牧)