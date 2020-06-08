美国新冠死亡病例超11万例 英国考虑进一步放松禁足措施

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京6月8日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达6715084例。美国新冠死亡病例超11万例。美国加州允许影视业12日起复工。意大利新增新冠确诊病例197例。英国考虑进一步放松禁足措施。伊拉克新冠确诊病例超1.2万例。土耳其新冠确诊病例超17万例。沙特新冠确诊病例超10万例。马来西亚10日起实施“复苏式”行管令。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达6715084例

世界卫生组织7日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到6715084例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间7日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加136400例，达到6715084例；中国以外死亡病例较前一日增加4586例，达到392743例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加136409例，达到6799713例；死亡病例较前一日增加4586例，达到397388例。

美国新冠死亡病例超11万例

美国约翰斯·霍普金斯大学7日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计死亡病例超过11万例。

数据显示，截至美国东部时间7日13时33分（北京时间8日1时33分），美国累计新冠死亡病例达110028例。

数据显示，美国累计确诊病例达1927428例。疫情最严重的纽约州累计确诊病例378097例，累计死亡病例30324例。累计死亡病例超过5000例的州还有新泽西州、马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州和密歇根州。

美国加州允许影视业12日起复工

美国加利福尼亚州州长办公室5日说，加州电影、电视和音乐制作行业最早可从本月12日开始复工。

依据加州州长办公室发布的声明，复工需要获得当地卫生部门批准；复工以后，为了降低新冠病毒传播的风险，演员、剧组人员和其他人员必须遵守防疫规程。

由于新冠疫情暴发，加州影视和音乐制作行业3月中旬停工。

意大利新增新冠确诊病例197例

意大利民事保护部门7日发布的数据显示，该国新增新冠确诊病例197例，累计确诊234998例；新增死亡病例53例，累计死亡33899例；新增治愈病例759例，累计治愈165837例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放。从6月3日起，意大利开放本国跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

英国考虑进一步放松禁足措施

英国媒体6日报道，英国政府考虑进一步放松禁足措施，例如允许举行户外婚礼、室内小型婚丧仪式、咖啡馆设立露天坐席等。

为防控新冠疫情，英国一度禁止咖啡馆、餐馆和酒吧设户外坐席区。《星期日泰晤士报》6日援引一名英国政府消息人士的话报道，英国首相鲍里斯·约翰逊正在考虑取消这一限制，使民众可以如往常一样坐在街边喝喝咖啡、尝尝美食。

约翰逊还考虑允许民众举行户外婚礼。此外，从7月初起，允许民众在室内举行小型婚礼或葬礼，但总参加人数不超过10人。

伊拉克新冠确诊病例超1.2万例

伊拉克卫生部7日说，该国新增新冠确诊病例1268例，累计确诊12366例；新增死亡病例28例，累计死亡346例；累计治愈5186例。

数据显示，伊拉克单日新增确诊病例数为疫情暴发以来新高。据伊拉克卫生部当天发表的声明，该国过去24小时完成8609份样本检测，累计完成逾30.3万份样本检测。

土耳其新冠确诊病例超17万例

土耳其卫生部长科贾7日晚宣布，该国累计新冠确诊病例170132例；新增死亡病例23例，累计死亡4692例；累计治愈137969例。

科贾在社交媒体上说，该国当天对35335人进行了新冠病毒检测，其中914人检测结果呈阳性。该国已连续9天新增确诊病例数低于1000。

土耳其应对新冠疫情科学委员会成员表示，疫情初期政府仅要求新冠患者和有症状者佩戴口罩。如今病毒传播很广，每个人都可能携带病毒，建议所有人出门都佩戴口罩。

西班牙普拉多博物馆于6日恢复接待参观者

因新型冠状病毒疫情关闭近3个月后，西班牙普拉多博物馆于6日恢复接待参观者。

德新社报道，博物馆暂时只开放三分之一区域，并且最多允许1800人同时在馆内。

沙特新冠确诊病例超10万例

沙特阿拉伯卫生部7日宣布，截至当天16时，沙特境内新冠确诊病例突破10万例，累计确诊101914例，其中死亡712例，治愈72817例。

沙特内政部5日宣布，沙特第二大城市吉达因放松管控后疫情加剧，于6月6日至20日恢复部分宵禁措施，宵禁时间为每日15时至次日6时，并暂停所有清真寺祷告，以及餐厅和咖啡厅堂食等。

内政部还表示，利雅得危重病例数量持续上涨，有关部门正在持续监测，如有必要，利雅得也将采取相应措施控制疫情。

马来西亚10日起实施“复苏式”行管令

马来西亚6月7日新增19例新冠肺炎确诊病例，累计8322例；死亡病例无新增，累计117例；治愈39例，累计6674例。目前仍有5例重症病例。

马来西亚总理穆希丁今日宣布，目前的“有条件”行动管制令将于6月9日结束，但从6月10日起实施“复苏式”行动管制令直到8月31日。届时，将大幅开放多个领域，包括让学校分阶段复课、允许跨州移动与国内旅游，但仍不允许民众出国旅游。

大多数商业领域可恢复运作，包括夜市、餐车、自助式洗衣店、渔业活动、电影拍摄及会议等。但聚集性商业活动，如宴会、夜店和KTV等娱乐场所仍被禁止。

没有肢体接触及聚集性的运动领域也将开放，但足球、篮球和游泳等有肢体接触及聚集性的运动，则仍不允许进行。

穆希丁表示，“复苏式”行管令若实施情况良好，可在8月31日后进入“正常化阶段”。一旦发生新冠肺炎病例激增的情况，政府仍将立即在相关地区实施“加强版”行动管制令。

延伸阅读：

全球疫情要览（6月7日）美确诊病例超191万 欧盟多国考虑继续关闭外部边界

全球疫情要览（6月6日）美国确诊病例超189万 俄已进入疫情平台期

全球疫情要览（6月5日）美国确诊累计逾186万例 欧洲四国将联合研制疫苗

全球疫情要览（6月4日）日专家呼吁警惕疫情再恶化 非洲多国推迟复课

全球疫情要览（6月3日）韩国首都圈疫情反弹 日本首发“东京警报”

全球疫情要览（6月2日）中、南美洲成密集传播区 俄罗斯确诊病例超41万

全球疫情要览（6月1日）美国终止与世卫关系 日本一小学出现集体感染

全球疫情要览（5月31日）俄新冠疫苗研究前景乐观 印度全国封锁措施延长

全球疫情要览（5月30日）全球确诊超570万 美国终止与世卫组织关系

全球疫情要览（5月29日）全球确诊近560万 多国警惕疫情反弹严防聚集性病例

全球疫情要览（5月28日）美国新冠死亡病例超10万 法国将于6月2日进入解禁新阶段

全球疫情要览（5月27日）日本分三阶段放宽入境限制 西班牙7月起"开门迎客"

全球疫情要览（5月26日）俄罗斯开始取消限制措施 日本将全面解除紧急状态

全球疫情要览（5月25日）美国对巴西实施旅行禁令 意大利治愈病例超14万

全球疫情要览（5月24日）意大利下周对15万人进行血清学检测 美国检测数据混淆

全球疫情要览（5月23日）欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓 巴西确诊数升至全球第二

全球疫情要览（5月22日）莫斯科疫情进入稳定期 意大利 “解封”后挑战严峻

全球疫情要览（5月21日）美国各州不同程度开放 多重疫情冲击巴西医疗体系

全球疫情要览（5月20日）西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：崔越、刘洁妍)