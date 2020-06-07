美确诊病例超191万 欧盟多国考虑继续关闭外部边界

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人民网北京6月7日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达6578684例。美国新冠病毒感染病例超过191万例。意大利新增新冠确诊病例270例。欧盟多国考虑将关闭外部边界的措施“延长到7月初”。俄罗斯多地放松防疫限制措施。伊拉克新冠确诊病例超1.1万例。巴基斯坦新冠确诊病例超9万。肯尼亚确诊病例增至2600例，全国宵禁延长30天。埃及新冠确诊病例增至32612例。印尼单日新增确诊病例创新高，累计突破3万。新加坡新冠确诊病例增至37527例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达6578684例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间6日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加127944例，达到6578684例；中国以外死亡病例较前一日增加5647例，达到388157例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加127950例，达到6663304例；死亡病例较前一日增加5647例，达到392802例。

美国新冠病毒感染病例超过191万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月6日下午6时29分，美国已有新冠病毒感染病例1917080例，其中包括死亡病例109702例。与该系统约一天前的数据相比，美国新增感染病例23146例，新增死亡病例706例。

纽约州有感染病例377316例，其中包括死亡病例30280例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

意大利新增新冠确诊病例270例

意大利民事保护部门6日发布的数据显示，该国新增新冠确诊病例270例，累计确诊234801例；新增死亡病例72例，累计死亡33846例；新增治愈病例1297例，累计治愈165078例。

欧盟多国考虑继续关闭外部边界

为遏制新冠疫情扩散，欧洲联盟先前关闭外部边界，有效期持续至6月15日。

欧盟成员国内政部长5日召开视频会议，磋商欧盟外部边界和内部边界管控等议题。分管内部事务的欧盟委员于尔娃·约翰松会后告诉媒体记者，多国内政部长在会上提议将欧盟关闭外部边界的措施“延长到7月初”。

俄罗斯多地放松防疫限制措施

随着近几周俄罗斯多地日增新冠病例持续保持较低水平，这些地区逐步放松了防疫限制措施。世界卫生组织认为俄正处于新冠疫情峰值平台期。

据俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站5日消息，迄今共有包括各州、边疆区等在内的40多个俄联邦主体，允许除孩子以外最多2人在与他人保持不少于1.5米距离情况下外出散步，可在与他人保持不少于5米距离情况下在户外锻炼身体；非食品类商店获准在约50个联邦主体营业；约40个联邦主体允许美容理发机构提供服务；4个联邦主体取消居民凭通行证外出制度。

伊拉克新冠确诊病例超1.1万例

伊拉克卫生部6日说，该国新增新冠确诊病例1252例，累计确诊11098例；新增死亡病例33例，累计死亡318例；累计治愈4904例。伊拉克政府当日决定，将全面宵禁措施延长至6月14日。

数据显示，伊拉克单日新增确诊病例数和死亡病例数均为疫情暴发以来新高。疫情最严重的首都巴格达新增确诊病例665例，南方多省新增病例显著增加，其中巴士拉省、济加尔省和巴比伦省分别新增确诊病例149例、81例和78例。

巴基斯坦新冠确诊病例超9万

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部6日发布的疫情数据显示，该国5日新增确诊病例4734例，新增死亡病例97例，新增治愈出院病例1383例，完成核酸检测22185人次。

截至5日，巴基斯坦累计确诊病例93983例，累计死亡病例1935例，累计治愈出院病例32581例，累计完成核酸检测660508人次。

肯尼亚确诊病例增至2600例 全国宵禁延长30天

肯尼亚总统肯雅塔6日说，该国新增新冠确诊病例126例，累计确诊2600例；新增治愈病例63例，累计治愈706例；新增死亡病例4例，累计死亡83例。

肯雅塔当天发表电视讲话，宣布全国宵禁延长30天，宵禁时间从每日19时至次日5时调整为每日21时至次日4时；内罗毕、蒙巴萨郡和曼德拉郡的进出禁令延长30天；基利菲郡和夸莱郡由于基本遏制了疫情，其进出禁令将于7日凌晨4时取消。

肯雅塔说，鉴于全球疫情形势仍在不断发展，肯尼亚国际客运航班禁令也将延长。此外，肯尼亚交通部将在7天内与各有关方沟通，制订恢复国内客运航班计划。

埃及新冠确诊病例增至32612例

埃及卫生部6日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1497例，累计确诊32612例；新增治愈病例380例，累计治愈8538例；新增死亡病例32例，累计死亡1198例。

自5月30日起，埃及继续实施为期两周的宵禁，宵禁时间为每日20时至次日6时；民众在市场、商店、银行、政府部门等场所，以及搭乘公共交通工具时必须佩戴口罩，违者将面临4000埃镑（约合253美元）罚款。

印尼单日新增确诊病例创新高 累计突破3万

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月6日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至30514例，新增993例，再创单日增长新高。目前，有9907名患者被治愈，另有1801例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者464人，死亡病例增加31例。

截至6月6日，印尼政府已对来自264740人的近39.5万个样本进行新冠肺炎检测。印尼卫生部方面当天介绍说，过去24小时，新增确诊病例数量最多的是东爪哇省。

新加坡新冠确诊病例增至37527例

新加坡卫生部6日说，截至当天12时，新加坡新增新冠确诊病例344例，累计确诊37527例；新增治愈病例350例，累计治愈24559例；新增死亡病例1例，累计死亡25例。

数据显示，新增确诊病例大部分为居住在专用宿舍的外籍劳工，本地社区病例有7例。

新加坡卫生部表示，新增病例中98%与已知感染群有关。目前仍有308名患者在医院接受治疗，有12635人在社区设施隔离。

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(责编：崔越、杨牧)