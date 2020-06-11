德国延长旅行警告 韩军方司令部现新冠聚集性感染

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人民网北京6月11日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达7060898例。美国新冠肺炎确诊接近200万，死亡超过11万。德国延长对160多个国家和地区的旅行警告。意大利半数大区无新增死亡病例。伊拉克新冠确诊病例超1.5万例。埃及新冠确诊病例增至38284例。韩首都圈疫情不断，520所学校暂停返校。韩军方司令部现新冠聚集性感染。沙特新增新冠确诊病例3717例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达7060898例

世界卫生组织10日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到7060898例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间10日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加105618例，达到7060898例；中国以外死亡病例较前一日增加3629例，达到403380例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加105621例，达到7145539例；死亡病例较前一日增加3629例，达到408025例。

美国新冠肺炎确诊接近200万 死亡超过11万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月10日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1996960例，死亡112726例。过去24小时，美国新增确诊23157例，新增死亡975例。

在疫情最为严重的纽约州,目前有确诊病例380156例,死亡病例30500例。此外，纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、伊利诺伊州和马萨诸塞州的确诊病例均超过10万。

德国延长对160多个国家和地区的旅行警告

德国政府10日在内阁会议后宣布，将针对除英国以及欧盟和申根区之外160多个国家和地区的旅行警告延长至8月31日。这一旅行警告原本将于6月15日到期。

根据德国政府发布的公告，会重新评估针对这些国家和地区的旅行警告，如果达到一定条件会提前解除对一些国家和地区的旅行警告。这些条件包括当地疫情防控情况、医疗体系的表现、检测能力和针对游客的安全措施等。

德国内政部长泽霍费尔同一天宣布，将于16日起放开对德国边界的管控，针对季节性工人的入境政策也将放宽。

德国政府3日决定，6月15日取消针对除西班牙之外的25个欧盟成员国和英国、冰岛、瑞士及列支敦士登的旅行警告。针对西班牙和挪威的旅行警告将在这两国的入境限制到期后失效。

意大利半数大区无新增死亡病例

意大利民事保护部门10日发布的数据显示，该国当天新增新冠死亡病例71例，累计死亡34114例。全国20个大区中有10个无新增死亡病例，新冠疫情持续好转。

数据显示，意大利当天新增确诊病例202例，累计确诊235763例；新增治愈病例1293例，累计治愈169939例；现有新冠患者人数比前一天减少1162人，降至31710人。

现有患者中，27141人在居家隔离，4320人在医院接受普通治疗，249人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少261例和14例。

疫情最为严重的北部伦巴第大区10日新增确诊病例99例，占全国新增确诊病例的一半左右，但与前一天的192例相比显著下降。

伊拉克新冠确诊病例超1.5万例

伊拉克卫生部10日说，该国当天新增新冠确诊病例1146例，累计确诊15414例；新增死亡病例34例，累计死亡426例；累计治愈6214例。

根据伊拉克卫生部当天发表的声明，该国过去24小时完成7835份样本检测，累计检测样本逾33万份。

卫生部发言人赛义夫·巴德尔在声明中说，伊拉克仍处于危险之中，确诊病例可能继续增加。根据流行病学调查，伊拉克多数确诊病例都是通过家庭传播。

埃及新冠确诊病例增至38284例

埃及卫生部10日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1455例，累计确诊38284例；新增治愈病例503例，累计治愈10289例；新增死亡病例36例，累计死亡1342例。

据埃及金字塔在线网站报道，埃及旅游和文物部长阿纳尼当天表示，埃及正在积极筹备面向国际游客恢复旅游业，包括吉萨金字塔景区在内的著名旅游景点将在严格控制游客流量等措施基础上逐步向国际游客开放。阿纳尼说，埃及在向国际游客开放的过程中将努力确保游客安全，未来几天内或将公布更多相关信息。

韩首都圈疫情不断 520所学校暂停返校

受近日多起聚集性感染事件影响，韩国520所学校9日暂停在校授课。

韩国最后一批中小学生8日返校，至此韩国中小学全面恢复在校上课。不过，据韩国教育部统计，截至9日上午10时，全国20902所中小学及幼儿园中，520所学校暂停在校上课。其中，509所学校集中在包括首尔、仁川、京畿道在内的首都圈地区。

韩国防疫部门数据显示，9日新增38例确诊病例中35例为本地病例，其中33例来自首都圈地区。6月以来的349例新增病例中313例为本地病例，其中303人来自首都圈地区。在本地病例中，首都圈确诊病例高达96.8%。

近日持续不断的首都圈地区聚集性感染病例包括此前首尔梨泰院夜店关联病例277例，京畿道某物流中心关联病例139例，以及最近发生的保健品推销公司、乒乓球馆聚集性感染关联病例119例等。

韩军方司令部现新冠聚集性感染

韩国国防部10日确认，隶属国防部的军事安保支援司令部又有4名军官新冠病毒检测结果呈阳性。

国防部说，军事安保支援司令部一名军官9日确诊感染新冠病毒，接触者随后接受检测，他的4名同事结果呈阳性。军事安保支援司令部所有成员将接受检测。

国防部一名官员说：“（军事安保支援司令部）9日确诊首例病例后，我们对和他接触过的77人做检测，又发现4例病例。”

按这名官员的说法，他们正在调查这5人的感染路径。4例新病例中，3人说曾与首例病例一起用餐。

国防部另一名官员说，由于这5人中有一人曾经与在陆军人事司令部工作的家人见面，这一司令部位于忠清南道鸡龙台的办公楼暂时关闭，军方正在追踪密切接触者。鸡龙台是韩国陆海空三军总部所在地。

沙特新增新冠确诊病例3717例

沙特阿拉伯卫生部10日宣布，沙特境内新增3717例新冠确诊病例，为疫情暴发以来单日最大增幅，也是沙特连续第5天单日新增病例超过3000例。

沙特卫生部公布的数据显示，在新增确诊病例中，首都利雅得有1317例，第二大城市吉达有460例。截至当天16时，沙特累计新冠确诊病例112288例，其中死亡819例、治愈77954例。

沙特食品和药物管理局发言人泰西尔·穆法里杰当天对媒体说，沙特目前有9家工厂生产口罩，日产能在200万只左右。沙特现在共有各类口罩2500万只可供使用。

沙特政府要求民众在公共场所必须佩戴口罩，以避免新冠病毒传播，违规者将被罚款1000里亚尔（约合266美元）。

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(责编：崔越、刘洁妍)