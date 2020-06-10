美国确诊病例超197万 德国联邦州解除社交限制措施

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人民网北京6月10日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达6955280例。美国新冠肺炎确诊超过197万，死亡超过11万。德国图林根州宣布13日解除社交限制措施。埃及新冠确诊病例增至36829例。意大利新冠死亡病例超过3.4万例。法国新冠确诊病例增至154591例。卡塔尔6月中旬起分四步“解封”。新加坡检测污水中是否有新冠病源。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达6955280例

世界卫生组织9日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到6955280例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间9日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加108914例，达到6955280例；中国以外死亡病例较前一日增加3539例，达到399751例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加108918例，达到7039918例；死亡病例较前一日增加3539例，达到404396例。

美国新冠肺炎确诊超过197万 死亡超过11万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月9日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊1973803例，死亡111751例。过去24小时，美国新增确诊17276例，新增死亡819例。

在疫情最为严重的纽约州,目前有确诊病例379482例,死亡病例30458例。此外，纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、伊利诺伊州和马萨诸塞州的确诊病例均超过10万。

德国图林根州宣布13日解除社交限制措施

当地媒体报道，德国图林根州内阁会议9日通过决议，将于13日解除社交限制措施。图林根州成为德国首个宣布解除此项限制的联邦州。

此前，德国联邦政府和各州达成协议，将社交限制措施延长至本月29日，规定各州最多允许不超过10人或两个家庭在公共场所聚会。已有一些联邦州放松了这项限制措施。

图林根州卫生部长海克·维尔纳说，解除社交限制措施后，防疫将依赖于公民的责任感。

柏林和下萨克森州当天宣布从6月22日起幼儿园全部开放，柏林还计划从8月10日起恢复学校正常教学。

埃及新冠确诊病例增至36829例

埃及卫生部9日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1385例，累计确诊36829例；新增治愈病例411例，累计治愈9786例；新增死亡病例35例，累计死亡1306例。

埃及医疗协会当天在一封致总理马德布利和卫生部长哈拉的信中说，埃及因感染新冠病毒死亡的医生人数已增至50人。该协会呼吁政府增加防护物资供应，并在所有隔离医院采取更加严格的防护措施。

意大利新冠死亡病例超过3.4万例

意大利民事保护部门9日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例283例，累计确诊235561例；新增治愈病例2062例，累计治愈168646例；新增死亡病例79例，累计死亡34043例。

数据显示，意大利现有新冠患者人数比前一天减少1858人，降至32872人。现有患者中，28028人在居家隔离，4581人在医院接受普通治疗，263人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少148例和20例。

意大利卫生部长斯佩兰扎在当天举行的七国集团卫生部长视频会议上说，欧洲地区疫情有所缓解，但世界仍有很多地方的疫情让人担忧。世界各国应在科研、新冠疫苗研发以及世界卫生组织改革等方面保持合作。

欧洲统计局当天发布的统计数据显示，今年第一季度意大利和法国的国内生产总值均环比下跌5.3%，是欧盟中跌幅最大的两个国家。

法国新冠确诊病例增至154591例

法国政府网站9日公布的数据显示，法国新增新冠确诊病例403例，累计确诊154591例；新增死亡病例87例，累计死亡29296例。

数据显示，法国目前有11961名新冠患者在医院接受治疗，较前一日减少354人；955名患者在重症监护室接受治疗，较前一日减少69人。

法国央行9日发布的报告预测，受新冠疫情影响，今年第二季度法国国内生产总值将环比萎缩约15%，今年全年将下降10%以上。

法国全国统计和经济研究所4月30日发布的初步数据显示，今年第一季度法国国内生产总值环比下降5.8%。

卡塔尔6月中旬起分四步“解封”

卡塔尔政府发言人卢勒瓦·拉希德·哈提尔8日宣布，卡塔尔将从本月15日开始分四个阶段解除防控新冠疫情的限制性措施。

哈提尔在新闻发布会上说，6月15日起进入“解封”第一阶段，第二阶段从7月1日开始，第三阶段8月1日开始，第四阶段9月1日开始。

第一阶段允许部分航班恢复运行，允许部分清真寺重新开放。

第二阶段将允许部分餐馆重新开业。第三阶段将允许来自低风险国家的客运航班入境，持有卡塔尔居留签证者可优先搭乘航班；市场和购物中心将在控制人流量的前提下重新开放。

按照要求，所有入境人员须前往指定酒店隔离14天，费用自理。

进入第四阶段，全部清真寺将可以重新开放；电影院、剧院等场所可重新营业；民航班机架次将增多；民众可从事多项活动，包括婚礼、会展活动等。

新加坡检测污水中是否有新冠病源

新加坡国家发展部长黄循财9日晚表示，除了传统检测法，新加坡正在采用检测污水中是否有新冠病源等方法，以了解某个特定人群中是否有新冠患者，例如住在专用宿舍里的外籍劳工。

黄循财在当晚就新冠疫情发表的演讲中说，新加坡今年4月初每天进行约2000次新冠病毒检测，如今已提高至每天约1.3万次。新加坡还将进一步提升新冠病毒检测能力。

他表示，为防止外籍劳工中再次出现大规模传染病疫情，政府将改善他们的居住环境，并加强外籍劳工宿舍的相关防疫措施。

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(责编：崔越、刘洁妍)