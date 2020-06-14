美多州单日新增创新高 俄累计确诊超52万

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人民网北京6月14日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达7468511例。美多州单日新增升至新高，7月初死亡人数或达14万。俄罗斯新增确诊新冠肺炎8706例，累计确诊超52万例。意大利现有新冠患者降至27485人。乌克兰新增病例首次突破700 ，总统自我隔离状态下办公。白俄罗斯连续三天新增病例数低于800例。埃及新冠确诊病例增至42980例。巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例6472例，累计132405例。印尼新冠肺炎新增确诊病例1014例，累计37420例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达7468511例

世界卫生组织13日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到7468511例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间13日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加142660例，达到7468511例；中国以外死亡病例较前一日增加5055例，达到418704例。

美多州单日新增升至新高 7月初死亡人数或达14万

《纽约时报》12日报道称，美国疫情出现了一个令人担忧的情况，在放宽社交距离限制、允许商业重启后，美国人口最多的两个州得克萨斯州和佛罗里达州本周报告新增确诊病例刷新了单日最高纪录。美国疾控中心12日也预计，到7月4日美国新冠肺炎死亡病例将达14万。

美国疾病控制与预防中心12日预测，到7月4日，美国可能会出现12.4万至14万新冠肺炎死亡病例。美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，美国累计死亡病例114471例。

俄罗斯新增确诊新冠肺炎8706例 累计确诊超52万例

据俄罗斯新冠病毒传染病防控行动指挥部6月13日上午公布的数据，在过去的一昼夜里，俄罗斯84个地区新增新冠病毒感染病例8706例。疫情发生以来，俄罗斯累计确诊新冠病例520129例。

新增因感染新冠病毒而死的病例114例，累计死亡6829例。新增康复出院病例5271例，累计康复出院274641例。

意大利现有新冠患者降至27485人

意大利民事保护部门13日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者较前一日减少1512人，降至27485人。

意大利现有患者中，23518人在居家隔离，3747人在医院接受普通治疗，220人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少146例和7例。

乌克兰新增病例首次突破700 总统自我隔离状态下办公

据乌卫生部统计，截止6月13日9时30分，乌克兰新增753例新冠肺炎确诊病例，这是疫情暴发以来新增确诊病例数首次突破700，新增死亡10例，乌累计确诊30506例，死亡880例，治愈13976例。

6月以来，乌克兰新增确诊病例连创新高。乌卫生部部长斯捷潘诺夫表示，新增感染者数量快速增长令人不安，与此同时，具有新冠肺炎症状者和需要住院治疗者的人数也在快速增加。斯捷潘诺夫称，目前外喀尔巴阡州、利沃夫州和基辅市的疫情最为严峻。他呼吁民众不要将放松隔离措施，视为取消隔离措施。

白俄罗斯连续三天新增病例数低于800例

白俄罗斯卫生部13日发布的新冠疫情数据显示，过去一天该国新增确诊病例721例，累计确诊53241例。这是白俄罗斯连续第三天单日新增确诊病例低于800例。

数据显示，过去一天白境内新增死亡病例5例，累计死亡303例；新增治愈1351例，累计治愈29111例。这是白境内单日新增治愈病例数最高纪录，也是连续4天单日新增治愈病例数超过新增确诊病例数。

埃及新冠确诊病例增至42980例

埃及卫生部13日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1677例，累计确诊42980例；新增治愈病例421例，累计治愈11529例；新增死亡病例62例，累计死亡1484例。

埃及金字塔在线网站13日援引埃及卫生部专家的话报道说，埃及新冠疫情防控仍面临较大压力，未来单日新增确诊病例最高可能达到2500例。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例6472例 累计132405例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部13日发布的疫情数据显示，该国12日新增确诊病例6472例，新增死亡病例88例，新增治愈出院病例9809例，完成核酸检测29850人次。这是巴基斯坦单日新增确诊病例数首次突破6000例。

截至12日，巴基斯坦累计确诊病例132405例，累计死亡病例2551例，累计治愈出院病例50056例，累计完成核酸检测839019人次。

印尼新冠肺炎新增确诊病例1014例 累计37420例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月13日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至37420例，新增1014例。目前，有13776名患者被治愈，另有2091例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者563人，死亡病例增加43例。

截至6月13日，印尼政府已累计对来自313275人的近49.6万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了逾1.6万个样本。截至记者发稿时，印尼新冠肺炎疫情治愈率为36.8%，死亡率达5.6%。

新加坡新冠确诊病例超4万例

新加坡卫生部13日宣布，截至当天12时，新加坡新增新冠确诊病例347例，累计确诊40197例；新增治愈病例768例，累计治愈28808例；累计死亡26例。

新加坡卫生部说，新增确诊病例99%与已知感染病例有关。目前有228名新冠患者在医院接受治疗，其中1人在重症监护室。另有11135人在社区设施隔离。

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(责编：于洋、杨牧)