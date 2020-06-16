智利单日新增创新高 意大利病亡人数创新低

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人民网北京6月16日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠肺炎累计确诊人数接近800万，美国感染病例数超过211万。智利单日新增新冠病例创新高 意大利单日病亡人数创新低。英国考虑放松部分防疫限制措施。中东北非部分国家新增病例数仍居高不下。

全球累计确诊人数接近800万

世界卫生组织数据显示：截至欧洲中部时间15日10时（北京时间15日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加132581例，达到7823289例；死亡病例较前一日增加3911例，达到431541例。

美国新冠病毒感染病例超过211万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月15日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例2110182例，其中包括死亡病例116081例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例18834例，新增死亡病例375例。

纽约州有感染病例383944例，其中包括死亡病例30856例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

英国考虑放松部分防疫限制措施

英国财政大臣里希·苏纳克14日说，英国政府正在考虑对保持2米社交距离、入境旅客隔离14天等规定作出调整，以促进经济尽快恢复。

苏纳克当天告诉英国天空新闻频道，鉴于全国在新冠疫情防控方面取得进展，英国政府正在“重新审视”社交距离方面的规定。

中东北非部分国家新增病例数居高不下

据新华社报道，中东和北非地区一些疫情较严重国家每日新增病例数仍居高不下，部分国家疫情反弹压力增加，多国对进一步放松防控措施持谨慎态度。

智利单日新增创新高

智利卫生部14日发布的数据显示，截至当地时间13日21时，该国24小时新增新冠确诊病例6938例，创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊174293例，累计死亡3323例。

意大利病亡人数创新低

意大利民事保护部门15日发布的数据显示，该国当天新增新冠死亡病例26例，这是该国今年3月3日以来最低的单日病亡人数，显示该国疫情继续好转。

土耳其新冠确诊病例逼近18万例

土耳其卫生部长科贾15日在新闻发布会上表示，该国当天新增新冠确诊病例1592例，累计确诊179831例；新增死亡病例18例，累计死亡4825例；累计治愈152364例。

土耳其已连续4天每日新增确诊病例回升至1000例以上。由于疫情反弹，土耳其阿达纳、比特利斯、布尔萨等多地已自行决定实施旅行限制令或限制出入令。伊斯坦布尔即日起15天内禁止游行等集体活动。

秘鲁在疫情压力下重启经济

秘鲁总统比斯卡拉15日宣布“启动秘鲁”计划，旨在减少新冠疫情造成的损失、刺激经济发展并创造100万个就业岗位。

根据这项计划，秘鲁政府将于今年下半年在公共项目上投资64.36亿秘鲁索尔（约合18.6亿美元），涉及运输、电信、住房、农业和基础设施建设等领域。

当前，秘鲁新冠疫情形势依然严峻。近一周来，秘鲁单日新增确诊病例保持在4000例左右。据该国卫生部公布的统计数据，截至15日，秘鲁累计确诊病例超23万例，累计死亡近7000例。

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(责编：徐祥丽、燕勐)