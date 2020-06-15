韩国聚集性感染频发 美国疫情防控愈加艰难

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人民网北京6月15日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织14日最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到7605979例。由于大规模抗议等原因，美国疫情防控愈加艰难，年内恐难看到转折点。韩国聚集性感染频发，正严防首都圈新冠疫情“大流行”。 欧洲方面，意大利现有新冠患者降至26274人，法国将进入“解禁新阶段”。巴西确诊病例数超过85万，确诊数和死亡数均居世界第二。非洲新冠确诊病例超22万，加纳卫生部长感染。多数亚欧国家疫情仍不乐观，俄哈新冠科研取得进展。

中国以外新冠确诊病例达7605979例

世界卫生组织14日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到7605979例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间14日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加137468例，达到7605979例；中国以外死亡病例较前一日增加4281例，达到422985例。

美国疫情防控愈加艰难 年内恐难看到转折点

美国累计新冠确诊病例数已突破216万，累计死亡病例超过11万。多名美国专家表示，美国疫情发展趋势不容乐观，随着复工复学和人员流动增加，疫情防控更为艰难，年底前恐难以看到真正的转折点。

美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情数据分析显示，截至13日，美国至少13个州每日新增病例呈上升态势，与前一周相比增幅超过10%。得克萨斯州、佛罗里达州、加利福尼亚州等人口大州过去两周每日新增确诊病例数居高不下。

加州大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风认为，有三方面因素引发新冠感染病例激增：一是美国各地自5月26日起因白人警察暴力执法致一名非洲裔男子死亡引发抗议和骚乱，大量人群聚集，加速了新冠病毒传播；二是各地逐步复工，开放社会和商业活动，增加了在工作场所、饭店、体育场馆等设施的群聚和群体感染的可能性；三是学校即将复学，很多学校让学生回校恢复面对面教学，这可能是又一波疫情暴发的温床。

首尔现有新冠病例数占韩国38%

韩国防疫部门数据显示，韩国首都首尔13日新增新冠确诊病例29例，累计确诊1101例，现有408名确诊患者在医院接受隔离治疗，占全国现有1083例确诊病例的38%。

韩联社报道，首尔及附近地区疫情持续蔓延，关联近日多起聚集性感染事件。其中，首尔市冠岳区某保健品推销公司关联病例当天增至153例，比前一天新增14例，交叉感染范围涉及培训机构、呼叫中心、教会、室内体育馆等多处场所。由于这一企业面向老年人上门推销产品，60岁以上老年患者占56%。

意大利现有新冠患者降至26274人

意大利民事保护部门14日发布的疫情数据显示，意大利现有新冠患者较前一日减少1211人，降至26274人。

数据显示，该国当天新增确诊病例338例，累计确诊236989例；新增死亡病例44例，累计死亡34345例；新增治愈病例1505例，累计治愈176370例。

法国将进入“解禁新阶段”

法国总统马克龙14日发表全国电视讲话，宣布法国将进入“解禁新阶段”，全面复工复课并加快经济复苏。

马克龙说，法国抗击新冠疫情的斗争取得了初步胜利。从15日起，法国抗疫将“翻开新的一页”，全国除海外属地马约特岛和法属圭亚那外，其他地区均将成为疫情较轻的“绿色区域”，这些区域内的咖啡馆和餐馆可以重新开放。全国幼儿园和中小学将自22日起全面复课，第二轮市镇选举将于28日举行。

埃及确诊病例增至44598例 将恢复部分国际航班

埃及卫生部14日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1618例，累计确诊44598例；新增治愈病例402例，累计治愈11931例；新增死亡病例91例，累计死亡1575例。

埃及民航部长马纳尔在当天举行的新闻发布会上宣布，自7月1日起，埃及将逐步恢复国际航班。

欧盟疫情趋稳 非法入境移民数量猛增

据德国媒体14日报道，随着欧洲新冠疫情逐步趋稳，非法入境移民开始猛增，5月非法入境欧盟的移民大约有4300人，是4月人数的近3倍。

德国丰克媒体集团当天援引欧洲边境管理局的一份报告说，今年1月至5月，非法入境者人数为3.16万，比去年同期下降了6%。

加纳卫生部长确诊感染新冠病毒

加纳总统阿库福-阿多14日说，加纳卫生部长夸库·阿杰曼-马努被确诊感染新冠病毒，正在接受治疗。

阿库福-阿多当晚在电视讲话中说，阿杰曼-马努“工作勤奋、不知疲倦”，他是在执行公务中被感染的，希望他早日康复。

非洲新冠确诊病例超22万 南非监狱报告近1500例

非洲疾病预防控制中心13日发布的数据显示，非洲新冠确诊病例累计226304例，累计死亡6070例，累计治愈103323例。

南非12日新增确诊病例3809例，累计确诊65736例。统计数据显示，南非监狱截至目前一共出现了1452例确诊病例，包括921名犯人和531名警官，其中有8人死亡。南非300所学校向教育部提出申请，希望当局允许更多学生返校上课。当前只有7年级和12年级被允许复课。

巴西新冠确诊病例数超85万 连同死亡病例数均居全球第二

巴西卫生部13日晚公布的最新数据显示，过去24小时巴西新增新冠确诊病例21704例，累计确诊850514例；新增死亡892例，累计死亡42720例。巴西累计确诊和死亡病例数都仅次于美国，排在全球第二位。

多数亚欧国家疫情仍不乐观 俄哈新冠科研取得进展

据新华社消息，从14日的单日新增病例数来看，除蒙古国、格鲁吉亚外，亚欧地区其他一些国家的新冠疫情仍不乐观。与此同时，俄罗斯、哈萨克斯坦近日分别在预估抗体疗效、疫苗研发等方面取得新进展。

在新冠科研方面，俄罗斯“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心主任金茨堡13日表示，该研究中心发现一种重组蛋白在与新冠康复者所献血液的血清、检测试剂同时发生反应时，能帮助专家在2小时内确定这份血液是否含有足够多的特定抗体，从而判断是否可以利用这一血液治疗其他新冠感染者。

哈萨克斯坦生物安全研究所依据从本国新冠感染者体内提取的毒株，初步研制出1种新冠疫苗。科研人员日前完成了该疫苗的临床前研究，世界卫生组织已将此疫苗列入候选疫苗。此外哈研究机构还在研制其他3种新冠疫苗。

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(责编：徐祥丽、燕勐)