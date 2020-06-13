美国多州疫情抬头 意大利现有新冠患者降至3万以下

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人民网北京6月13日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达到7325851例。美国共报告新冠肺炎确诊2043639例，死亡114469例。在全俄80多个地区当中，60多个地区的新冠疫情仍在持续发展。乌克兰和亚美尼亚等国疫情也不容乐观。自3月18日以来意大利现有新冠患者首次降至30000人以下。德国即将于15日按照欧盟倡议解除与其它邻国之间边境管控，同时解除对大部分申根国和英国的旅行警告。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达7325851例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间12日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加136565例，达到7325851例；中国以外死亡病例较前一日增加4925例，达到413649例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加136572例，达到7410510例；死亡病例较前一日增加4925例，达到418294例。

美国新冠肺炎确诊超过204万 死亡超过11万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月12日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2043639例，死亡114469例。过去24小时，美国新增确诊27009例，新增死亡817例。

美国多州疫情抬头 专家提醒不可掉以轻心

专家担心，放松限制和夏季来临导致许多美国人开始放松警惕，过去一周，十几个州的新冠病毒确诊病例增加速度比一周前更快。专家敦促人们继续严肃对待疫情，不可掉以轻心。

俄多数地区新冠疫情持续发展 乌克兰等国疫情不容乐观

目前在全俄80多个地区当中，包括西伯利亚西部秋明州在内的21个地区疫情态势比较平稳，但其他60余个地区疫情仍在持续发展。乌克兰和亚美尼亚等国疫情也不容乐观。

意大利现有新冠患者降至3万人以下

意大利民事保护部门12日发布的疫情数据显示，意大利现有新冠患者较前一日减少1640人，降至28997人，这是自3月18日以来该国现有新冠患者首次降至30000人以下。

德国解除“封国”在即 土耳其呼吁德方解除旅行警告

德国即将于15日按照欧盟倡议解除与其它邻国之间边境管控，同时解除对大部分申根国和英国的旅行警告。作为德国重要旅游目的地，土耳其外长恰武什奥卢12日呼吁德国尽快解除对土旅行警告。

韩首都圈将无限期延长防疫强化措施

近期韩国首都圈集体感染事件频发，中央灾难安全对策本部12日表示，政府决定延长原定于14日结束的防疫强化措施实施期限，直到新增确诊降至个位数。

非洲新冠肺炎加速传播 确诊病例超过20万

世界卫生组织非洲区域办公室11日表示，自2020年2月中旬在非洲大陆首次发现新冠病毒病例以来，迄今已确诊超过20多万病例，死亡5600多人，疫情传播正在加速，非洲达到超过10万病例用了98天，而超第二个10万病例仅用18天。

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(责编：刘洁妍、杨牧)