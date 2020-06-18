德一肉联厂发生聚集性感染 土耳其疫情反弹

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人民网北京6月18日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织公布数据显示，中国以外确诊病例达7976683例。美国新冠病毒感染病例超过215万例。德国一肉联厂发生聚集性感染事件，至少400人被感染。土耳其疫情反弹，多地强制居民戴口罩。丹麦在养殖貂体内发现新冠病毒。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达7976683例

世界卫生组织17日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到7976683例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间17日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加119715例，达到7976683例；中国以外死亡病例较前一日增加5494例，达到435645例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加119759例，达到8061550例；死亡病例较前一日增加5494例，达到440290例。

美国新冠病毒感染病例超过215万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月17日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例2157768例，其中包括死亡病例117622例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例25597例，新增死亡病例834例。

美国有线电视新闻网对约翰斯·霍普金斯大学监测数据的分析显示，目前美国有10个州出现了自新冠病毒大流行开始以来七天内平均单日新增病例的最高纪录。

尽管美国一些政界人士将病例数的增加归因于检测能力的提高，但公共卫生专家认为，最近美国病例的激增速度超过了检测的增长速度。宾夕法尼亚大学医学伦理和卫生政策系主任伊泽基尔·伊曼纽尔表示，“当你看到病例数量增加了50%或150%，正如我们现在在南部州看到的情况，这不是因为检测能力提高。这些就是新病例，是社区传播。”

俄罗斯新增7843例新冠肺炎确诊病例 累计确诊553301例

当地时间6月17日，俄罗斯新冠疫情防控指挥部发布消息，过去一天内俄罗斯新增7843例新冠肺炎确诊病例，新增10036例治愈病例、194例死亡病例。

截至目前，俄罗斯累计确诊553301例，其中，累计治愈304342例，累计死亡7478例。俄罗斯现有感染人数241481人，共进行了超过1560万次新冠肺炎检测。

德国一肉联厂发生聚集性感染事件 至少400人被感染

据德国媒体17日报道，德国北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛县一家肉联厂近日发生新冠病毒聚集性感染事件，至少400人被确诊感染该病毒，约7000人被隔离。

肉联厂方面17日说，有可能是该厂部分外国员工在结束周末休假后返工时将病毒带进厂房，此外操作间内的低温环境也有利于病毒传播。

5月上旬，德国两家肉类加工企业发生新冠病毒聚集性感染事件，造成数百人感染新冠病毒。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的数据显示，截至17日零时，德国累计新冠确诊病例187184例，累计死亡病例8830例。

意大利现有新冠患者人数降至3个月来最低

意大利民事保护部门17日发布的疫情数据显示，该国现有新冠患者较前一天减少644人，降至23925人，患者人数是3月17日以来的最低值。

数据显示，该国当天新增确诊病例328例，累计确诊237828例；新增死亡病例43例，累计死亡34448例；新增治愈病例929例，累计治愈179455例。

现有患者中，20649人在居家隔离，3113人在医院接受普通治疗，163人在重症监护室接受治疗，普通住院病例和重症病例分别比前一天减少188例和14例。

土耳其疫情反弹 多地强制居民戴口罩

土耳其政府6月初放松有关新冠疫情的部分限制措施，该国疫情近日有所反弹。土耳其卫生部门官员16日要求大约一半省份的民众出门必须戴口罩。

土耳其卫生部长法赫尔丁·科贾16日在社交媒体推特上说，全国81个省中，42个省的居民现在出门必须佩戴口罩。在其余省份，居民在乘坐公共交通工具以及身处商店、购物中心等公共场所时必须戴口罩，建议这些省的居民在其他场合保持社交距离，最好戴口罩。

土耳其卫生部15日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例1592例，累计确诊179831例，日增确诊病例已连续4天在1000例以上。

巴基斯坦新冠确诊病例超15万 政府实施“智慧封锁”

巴基斯坦卫生部17日发布的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增确诊病例5839例，累计154760例；新增死亡病例136例，累计2975例；累计治愈58437例。为遏制疫情蔓延，巴政府采取“智慧封锁”策略，有针对性地对疫情热点地区实施封锁。

数据显示，巴基斯坦各省中旁遮普省和信德省疫情最为严重，累计确诊病例分别为58239例和57868例，首都伊斯兰堡累计确诊病例也达到9242例。

巴基斯坦近期加大新冠病毒检测力度，过去24小时共进行28117次检测，累计已进行约95.1万次检测。

丹麦在养殖貂体内发现新冠病毒

丹麦兽医和食品管理局17日发表新闻公报说，上周末在一家貂养殖场对34只貂采样检测后发现，貂体内有新冠病毒。这是首次在丹麦养殖的貂群中发现新冠病毒，出现症状的貂死亡。

世界卫生组织说，一些动物可能因为与感染新冠病毒的人类密切接触而被传染，已有新冠患者饲养的动物和宠物受感染的病例，但需要更多证据以了解动物和宠物是否会向人类传播新冠病毒。依据目前证据，人际传播仍是主要传播渠道。

目前丹麦新冠疫情已趋平缓，自6月15日起对德国、冰岛和挪威有条件开放边境。17日当天丹麦没有新增确诊病例，目前累计确诊新冠病例12294例，其中598例死亡。

乌克兰新增确诊和新增死亡病例均创新高

乌克兰17日新增758例新冠肺炎确诊病例，打破该国疫情暴发以来纪录。此外，当天新增死亡病例31例，也创下了疫情暴发以来的新高。

6月以来，乌克兰疫情反弹势头强劲，4次刷新单日新增确诊病例纪录。截止6月17日9时30分，乌克兰累计确诊33234例，死亡943例，治愈14943例。

乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫呼吁民众严肃对待疫情，遵循卫生部门建议，佩戴口罩，保持社交距离。

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(责编：刘叶婷、燕勐)