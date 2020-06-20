巴西确诊超百万 意于去年12月出现病毒

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人民网北京6月19日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织公布数据显示，中国以外新冠确诊病例达8300500例。美国新冠确诊病例超过220万例。巴西累计新冠确诊病例超100万例。意大利高等卫生研究院称，新冠病毒可能在去年12月已出现在意大利。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达8300500例

世界卫生组织19日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到8300500例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间19日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加142414例，达到8300500例；中国以外死亡病例较前一日增加5151例，达到446041例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加142451例，达到8385440例；死亡病例较前一日增加5151例，达到450686例。

美国新冠确诊病例超过220万例

美国约翰斯·霍普金斯大学19日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间19日12时33分（北京时间20日0时33分），美国累计确诊病例2203659例，累计死亡病例118659例。

数据显示，美国疫情最严重的纽约州累计确诊病例386556例，累计死亡病例30974例。累计确诊病例超过10万例的州还有新泽西州、加利福尼亚州、伊利诺伊州、马萨诸塞州和得克萨斯州。

巴西累计新冠确诊病例超100万例

巴西卫生部19日下午发布的数据显示，过去24小时巴西新增新冠确诊病例54771例，创单日最大增幅，累计确诊1032913例。巴西成为继美国后全球第二个确诊病例超过100万例的国家。

数据显示，过去24小时巴西新增死亡病例1206例，累计死亡48954例；累计治愈病例507200例。圣保罗州是巴西确诊病例和死亡病例最多的州，分别为211658例和12232例。里约热内卢州、塞阿拉州、帕拉州、马拉尼昂州和亚马孙州的确诊病例均超过5万例。

为保证肉类和奶制品卫生安全，巴西农业部、经济部和卫生部19日联合推出一系列在肉联厂、奶制品工厂加强防控疫情的措施，包括厂房内通风消毒、员工操作时严格防护、避免厂区内人群聚集、发现疑似病例尽快隔离等。

俄累计确诊新冠感染病例接近57万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局19日发布的数据，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠感染病例7972例，累计确诊569063例，累计治愈324406例，死亡7841例。

在疫情最严重的莫斯科市，过去24小时新增确诊1136例，累计确诊211921例，死亡3531例。6月23日，莫斯科将迎来“解禁”的第三阶段，届时公共餐饮业将面向公众开放市内堂食，同时健身房、游泳馆、幼儿园及社会保障机构也将恢复工作。

意大利高等卫生研究院：新冠病毒可能在去年12月已出现在意大利

意大利高等卫生研究院18日发表声明说，新冠病毒可能在去年12月就已经出现在意大利北部地区。

声明说，该研究院环境与水质卫生监测等部门专家分析了去年10月至今年2月间收集的40个城市废水样本，结果在去年12月18日取样的米兰市和都灵市废水中，以及今年1月29日取样的博洛尼亚市废水中都检测到了新冠病毒核酸。

伊朗新冠确诊病例破20万

伊朗卫生部19日宣布，截至当天中午，伊朗单日新增新冠确诊病例2615例，累计确诊200262例，累计死亡9392例。伊朗成为首个确诊病例超过20万的中东地区国家。

按照政府的“解封”计划，伊朗的电影院将于21日起恢复营业，但影院须遵守售票比例不超过50%、禁止售卖散装食品、工作人员戴口罩和手套等规定，观众也须注意保持距离。

日本进一步松绑社会经济活动

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间19日23时（北京时间19日22时），日本当天新增新冠确诊病例57例，累计确诊17816例。19日起，日本政府进一步为社会经济活动松绑，允许在全国范围内自由旅行。

日本首相安倍晋三18日晚宣布，19日起解除避免跨县活动的要求，全国范围内允许自由旅行；此外将允许举办1000人规模的音乐会等。日本职业棒球联赛也定于19日开幕，采取无现场观众形式举行。

沙特新冠确诊病例破15万

沙特阿拉伯卫生部19日宣布，该国24小时内新增新冠确诊病例4301例，累计确诊150292例，累计死亡1184例，累计治愈95764例。

新增确诊病例中，首都利雅得新增1091例，第二大城市吉达新增384例。

沙特自5月28日开始分阶段放松防疫限制措施后，确诊病例数出现较快增长。利雅得防疫形势严峻，吉达已于本月6日恢复部分宵禁措施以控制疫情。

乌克兰新增确诊病例首次突破900

据乌卫生部统计，截止6月19日9时30分，乌克兰新增921例新冠肺炎确诊病例，这是疫情暴发以来新增确诊病例数首次突破900，新增死亡19例，乌累计确诊34984例，死亡985例，治愈16033例。

19日，乌克兰赫梅利尼茨市区法院裁定，因乌克兰总统泽连斯基具有宪法赋予的豁免权，所以中止有关其疫情期间违反防疫规定的行政诉讼，这就意味着该法院不能对泽连斯基疫情期间光顾咖啡馆的行为进行处罚。

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(责编：刘叶婷、杨牧)