纳扎尔巴耶夫确诊 德肉联厂感染人数升至730

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京6月19日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达8158096例，美国新冠肺炎确诊病例超215万例。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫确诊感染新冠肺炎，德国肉联厂新冠聚集性感染人数升至730人，意大利研究机构发布报告称去年12月米兰和都灵废水样本中发现新冠病毒。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达8158096例

世界卫生组织18日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到8158096例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间18日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加181196例，达到8158096例；中国以外死亡病例较前一日增加5245例，达到440890例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加181232例，达到8242999例；死亡病例较前一日增加5245例，达到445535例。

美国新冠肺炎确诊病例超215万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美东时间6月17日15：33，美国累计新冠肺炎确诊病例为2150923例，累计死亡117423例。过去24小时，美国新增确诊病例26768例，新增死亡856例。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫确诊感染新冠肺炎

据哈萨克斯坦总统府网站18日消息，哈首任总统纳扎尔巴耶夫新冠病毒检测结果呈阳性，已进行自我隔离。

总统府网站消息说，纳扎尔巴耶夫日前接受了检测，结果呈阳性，但情况“无需过度担心”。目前纳扎尔巴耶夫已自我隔离，并进行远程办公。

14日，哈卫生部长比尔塔诺夫确诊感染新冠病毒并入院治疗。17日，哈议会下院议长尼格马图林宣布其新冠病毒检测结果呈阳性。包括总理马明在内多名与感染者有接触的政府官员近日均宣布采取自我隔离措施并远程办公。

哈萨克斯坦卫生部18日发布的最新统计数据显示，目前该国新冠确诊病例累计15877例，累计死亡100例，累计治愈9902例。

俄累计确诊新冠感染病例超过56万

根据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局18日发布的消息，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠感染病例7790例，累计确诊561091例，治愈313963例，死亡7660例。单日新增确诊病例数已连续两日低于8000。

据RT电视台17日报道，俄罗斯消费者权益保护和公益监督局局长波波娃在俄罗斯第一频道电视台节目中表示，俄罗斯单日新增确诊新冠感染病例数有望在一个月后降至最低。

德国肉联厂新冠聚集性感染人数升至730人

德国北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛县一家肉联厂近日发生新冠病毒聚集性感染事件，截至18日晚确诊感染人数上升至730人。

据居特斯洛县网站发布的公告，当地于17日召开危机小组会议，决定采取一系列应对措施，包括责令该肉联厂立即关停其屠宰场，所有确诊病例和一类接触者立即居家隔离，县内学校和日托中心从6月18日至26日关闭。公报说，该肉联厂所有工作人员将应检尽检，但不会对整个县实施“封城”。

居特斯洛县18日申请德国联邦国防军支援，以协助地方进行病毒检测工作。

意大利：去年12月米兰和都灵废水样本中发现新冠病毒

当地时间6月18日，意大利国家高等卫生研究院在官网发布报告指出，在意大利北部城市米兰和都灵12月的废水样本中，检测出了新冠病毒的遗传物质。

加拿大新冠确诊病例超过10万例

据加拿大电视台报道，截至18日下午，加拿大累计新冠确诊病例100148例，累计死亡病例8299例。

加拿大总理特鲁多当天宣布，政府将于7月初推出一款用于在全国范围内追踪新冠确诊病例的手机应用程序。该程序以匿名保密方式汇总加拿大的确诊病例，方便使用者了解周围是否有新冠患者。

孟加拉国新冠确诊病例数破10万

孟加拉国卫生部门18日公布的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例3803例，累计确诊102292例；新增死亡病例38例，累计死亡1343例；新增治愈病例1975例，累计治愈40164例。

孟加拉国3月初首次报告新冠确诊病例，之后单日新增病例数整体呈上升趋势，6月17日新增确诊病例4008例，创疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录。

自4月下旬开始，孟政府逐步放松管制，在遵守相关防疫要求的前提下，陆续允许工厂复工复产和商店开门营业。本月15日，孟政府发布对该国疫情严重地区重新实施封锁的通知，军队被陆续部署到疫情严重地区以加强落实防疫措施。

乌克兰新增确诊病例首次突破800 隔离状态再次延期

据乌卫生部统计，截止6月18日9时30分，乌克兰新增829例新冠肺炎确诊病例，这是疫情暴发以来新增确诊病例数首次突破800，新增死亡23例，乌累计确诊34063例，死亡966例，治愈15447例。

乌克兰总理什梅加尔17日宣布，乌政府将隔离状态延长至7月31日。什梅加尔说，在公共场所室内和乘坐公共交通必须佩戴口罩。

基辅市卫生委员会主席格列韦伊呼吁民众做好隔离状态延长至今年年底的准备。

延伸阅读：

全球疫情要览（6月18日）德一肉联厂发生聚集性感染 土耳其疫情反弹

全球疫情要览（6月17日）全球确诊超800万 俄首都疫情趋向平稳

全球疫情要览（6月16日）智利单日新增创新高 意大利病亡人数创新低

全球疫情要览（6月15日）韩国聚集性感染频发 美国疫情防控愈加艰难

全球疫情要览（6月14日）美多州单日新增创新高 俄累计确诊超52万

全球疫情要览（6月13日）美国多州疫情抬头 意大利现有新冠患者降至3万以下

全球疫情要览（6月12日）美国确诊病例超201万 埃及将继续实施宵禁

全球疫情要览（6月11日）德国延长旅行警告 韩军方司令部现新冠聚集性感染

全球疫情要览（6月10日）美国确诊病例超197万 德国联邦州解除社交限制措施

全球疫情要览（6月9日）美国确诊病例超195万 意大利预计今年经济将下跌8.3%

全球疫情要览（6月8日）美国新冠死亡病例超11万例 英国考虑进一步放松禁足措施

全球疫情要览（6月7日）美确诊病例超191万 欧盟多国考虑继续关闭外部边界

全球疫情要览（6月6日）美国确诊病例超189万 俄已进入疫情平台期

全球疫情要览（6月5日）美国确诊累计逾186万例 欧洲四国将联合研制疫苗

全球疫情要览（6月4日）日专家呼吁警惕疫情再恶化 非洲多国推迟复课

全球疫情要览（6月3日）韩国首都圈疫情反弹 日本首发“东京警报”

全球疫情要览（6月2日）中、南美洲成密集传播区 俄罗斯确诊病例超41万

全球疫情要览（6月1日）美国终止与世卫关系 日本一小学出现集体感染

全球疫情要览（5月31日）俄新冠疫苗研究前景乐观 印度全国封锁措施延长

全球疫情要览（5月30日）全球确诊超570万 美国终止与世卫组织关系

全球疫情要览（5月29日）全球确诊近560万 多国警惕疫情反弹严防聚集性病例

全球疫情要览（5月28日）美国新冠死亡病例超10万 法国将于6月2日进入解禁新阶段

全球疫情要览（5月27日）日本分三阶段放宽入境限制 西班牙7月起"开门迎客"

全球疫情要览（5月26日）俄罗斯开始取消限制措施 日本将全面解除紧急状态

全球疫情要览（5月25日）美国对巴西实施旅行禁令 意大利治愈病例超14万

全球疫情要览（5月24日）意大利下周对15万人进行血清学检测 美国检测数据混淆

全球疫情要览（5月23日）欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓 巴西确诊数升至全球第二

全球疫情要览（5月22日）莫斯科疫情进入稳定期 意大利 “解封”后挑战严峻

全球疫情要览（5月21日）美国各州不同程度开放 多重疫情冲击巴西医疗体系

全球疫情要览（5月20日）西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：刘叶婷、燕勐)