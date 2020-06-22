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韩国聚集性疫情持续蔓延 西班牙结束国家紧急状态

2020年06月22日08:31  来源：人民网-国际频道
 

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人民网北京6月22日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织公布数据显示，中国以外新冠确诊病例达8623011例，美国新冠确诊病例超过227万例，西班牙结束国家紧急状态，巴基斯坦恢复国际航班，韩国聚集性疫情持续蔓延，伊拉克与菲律宾确诊病例均超3万例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达8623011例

世界卫生组织21日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到8623011例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间21日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加182993例，达到8623011例；中国以外死亡病例较前一日增加4742例，达到457069例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加183020例，达到8708008例；死亡病例较前一日增加4743例，达到461715例。

美国新冠病毒感染病例超过227万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月21日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例2274280例，其中包括死亡病例119935例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例27060例，新增死亡病例384例。

纽约州有感染病例387936例，其中包括死亡病例31117例。此外，加利福尼亚州、新泽西州、伊利诺伊州、得克萨斯州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

德国肉联厂新冠聚集性感染人数升至1331人

德国西部北莱茵-威斯特法伦州（北威州）居特斯洛县一家肉联厂近日发生新冠聚集性疫情，截至21日下午，6139名员工完成核酸检测，确诊感染人数上升至1331人，其中5人处于重症监护中。

据居特斯洛县发布的公告，针对这家肉联厂员工的核酸检测工作全部结束，已出结果的5899份检测中显示1331人感染，肉联厂切割部门感染人数远比其他部门高。

西班牙结束国家紧急状态

西班牙国家紧急状态21日结束，同日向申根区国家民众恢复开放边界，7日1日起向其他国家和地区恢复开放边界。

紧急状态结束后，一些限制措施仍将保留，将由各地视情况而定。全国范围看，多数学校仍然关闭，直至9月新学期开学；博物馆、音乐厅、影院、咖啡厅和餐厅等面临严格人数限制，这类限制预计将逐步放松；民众乘坐公共交通工具，进入商店等密闭公共场所仍需戴口罩，违者面临最高100欧元（111美元）罚款等。

意大利新增新冠确诊病例224例

意大利民事保护部门21日发布的疫情数据显示，该国当天新增新冠确诊病例224例，累计确诊238499例。

数据显示，该国现有新冠患者20972人，比前一天减少240人；新增死亡病例24例，是自3月2日以来的单日最低病亡数，累计死亡34634例；新增治愈病例440例，累计治愈182893例。

巴基斯坦恢复国际航班

为防控新冠疫情而暂停国际航班数月之后，巴基斯坦20日恢复国际航班运营。

巴基斯坦总理国家安全事务特别助理穆伊德·优素福告诉记者，这一决定旨在推动数以万计滞留国外的巴基斯坦人尽快回国。巴基斯坦3月暂停国际航班，以防控新冠疫情。

巴基斯坦卫生部20日公布的数据显示，巴基斯坦新冠确诊病例累计超过17万例，死亡病例接近3400例。

伊拉克新冠确诊病例超3万例

伊拉克卫生部21日说，该国当天新增新冠确诊病例1646例，累计确诊30868例；新增死亡病例87例，累计死亡1100例；累计治愈13935例。

数据显示，伊拉克过去24小时完成10027份样本检测，累计检测样本逾44.5万份。首都巴格达、苏莱曼尼亚省、瓦西特省新增确诊病例数均过两百。

连日来，伊拉克疫情恶化，单日新增确诊病例数均在1000以上。目前伊卫生部已在全国设立超过20个新冠病毒检测实验室，巴格达国际展览中心和体育馆改造成的方舱医院将投入使用。

韩国聚集性疫情持续蔓延 单日新增病例近50例

韩国防疫部门数据显示，截至21日零时，韩国较前一天新增新冠确诊病例48例，现有确诊1273例，累计确诊12421例，累计死亡280例。新增病例中，本土病例40例，境外输入病例8例。

韩联社报道，由于境外输入病例减少，当天新增病例数较前一天的67例下降明显，但新增本土病例数不降反升，意味着新冠疫情仍未得到有效控制。

受首都圈地区和中部城市大田近日多起聚集性感染影响，75%的新增病例发生在首都首尔、京畿道和大田三地。全国17个市道超过半数出现确诊病例，首都圈地区现有确诊病例接近1000例

菲律宾确诊病例数超3万

菲律宾卫生部21日通报，截至当地时间当天16时，菲律宾累计确诊病例数已超过3万。

数据显示，20日至21日该国新增确诊病例653例，累计30052例；新增死亡病例19例，累计1169例；新增治愈病例243例，累计7893例。

疫情反弹 澳第二大州重新收紧防疫

澳大利亚人口第二大州维多利亚州20日宣布，将重新施行严格的防疫限制举措。该州连续4天单日新增新冠确诊病例达到两位数。

维州原定22日起放松防疫限制举措，重新开放健身房、电影院、室内运动中心，允许举办演唱会。不过，维州疫情近期出现反弹迹象，20日新增确诊病例25例。

除维州和邻近的新南威尔士州，澳大利亚其他地区近日没有新增确诊病例。澳大利亚迄今新冠确诊病例累计超过7400例，其中大约四分之一出自维州。

(责编：张信凤、杨牧)
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