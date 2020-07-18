美国感染病例超360万 西班牙为病亡者举行纪念仪式

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人民网北京7月18日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织表示，疫情加剧全球人道主义危机。美国新冠病毒感染病例超过360万。巴西新冠肺炎确诊病例超204万，疫情进入平台期。西班牙为新冠病亡者举行国家纪念仪式。俄罗斯新增6406例新冠肺炎确诊病例，累计759203例。哈萨克斯坦新增1707例新冠肺炎确诊病例，累计66895例。巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2085例，累计259999例。印尼新冠肺炎新增确诊病例1462例，累计83130例。

世卫组织：疫情加剧全球人道主义危机

世界卫生组织总干事谭德塞17日表示，新冠疫情可能加剧世界面临的许多问题，包括多年的冲突以及其他人道主义危机等，他呼吁各国在疫情期间维持基本卫生服务的连续性。

世卫组织数据显示，新冠疫情大暴发和为遏制疫情采取的限制措施，使得全球约2.2亿人长期处于紧张状态。此外，在去年已有6.9亿人面临粮食短缺的基础上，由于疫情影响，2020年可能又有高达1.32亿人遭遇饥饿。

世卫组织表示，新冠大流行造成教育预算大幅削减和贫困加剧，到今年年底可能导致至少970万儿童永远辍学，还有数百万儿童落下学业。同时，疫情对全球人道主义行动造成的影响可能使许多人本已糟糕的生活条件更加恶化，造成更多的流离失所、粮食短缺、营养不良、获得基本服务的机会减少以及心理健康等问题。

美国新冠病毒感染病例超过360万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月17日下午5时38分，美国已有新冠病毒感染病例3627057例，其中包括死亡病例138988例。与该系统7月16日下午5时34分的数据相比，美国新增感染病例70654例，新增死亡病例916例。

得克萨斯州是美国此轮疫情升级的中心地带之一。17日，该州报告了174例新冠病毒感染相关死亡病例，创单日新高。目前，该州与新冠病毒感染相关的死亡总人数已经达到3735人。在另一个疫情中心佛罗里达，当地卫生部门公布的数据显示，17日该州新增128例死亡病例，死亡病例数连续第四天超过100例，总计死亡病例数已经达到4805。

巴西新冠肺炎确诊病例超204万 疫情进入平台期

截至当地时间7月17日18时，巴西新增新冠肺炎确诊病例34177例，累计确诊2046328例，新增死亡病例1163例，累计死亡77851人，治愈人数为1321036。

同日，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔?瑞安在会议中称，巴西新冠肺炎疫情正进入平台期，该国的病例数已不再呈指数级增长，但仍未见缓解的趋势。瑞安解释道：“在4、5月时巴西的基本传染数(R0)在1.5到2之间，目前该数值已降至0.5到1.5之间。巴西应趁此机会控制住病毒在该国的传播。”

西班牙为新冠病亡者举行国家纪念仪式

据西班牙卫生部7月16日发布的数据，截至当天，西班牙已有28416人死于新冠病毒。西班牙16日在马德里皇宫举行国家纪念仪式，追思和哀悼新冠疫情病亡者。

仪式于上午9时开始。除西班牙王室成员和首相佩德罗?桑切斯等西政界重要人士到场外，欧盟委员会主席冯德莱恩、北约秘书长斯托尔滕贝格、世界卫生组织总干事谭德塞等国际组织领导人以及西医护人员、养老院工作人员和在这场疫情中失去亲人的家庭代表也参加了仪式。

俄罗斯新增6406例新冠肺炎确诊病例，累计759203例

当地时间7月17日，俄罗斯新冠疫情防控指挥部发布消息，过去一天内俄罗斯新增6406例新冠肺炎确诊病例，新增7681例治愈病例、186例死亡病例。

截至目前，俄罗斯累计确诊759203例，其中，累计治愈539373例，累计死亡12123例。俄罗斯现存确诊人数207707人。

哈萨克斯坦新增1707例新冠肺炎确诊病例，累计66895例

根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，7月16日哈全国新增1707例新冠肺炎确诊病例，其中包括782例无症状病毒携带者。截至当地时间7月17日12时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例已达66895例，康复40256例，死亡375例。

据悉，哈萨克斯坦的新冠肺炎疫情数据并不包括聚合酶链式反应呈阴性的肺炎患者情况。哈腾格里新闻网16日报道，关于是否将国内出现的聚合酶链式反应呈阴性的肺炎患者数据与新冠肺炎数据合并，哈卫生部正在等待世卫组织的最终答复。一旦决定将两者合并，那么哈国内的新冠肺炎疫情数据将急剧增加。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例2085例，累计259999例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部17日发布的疫情数据显示，该国16日新增确诊病例2085例，新增死亡病例49例，新增治愈出院病例5000例，完成核酸检测23907人次。

截至16日，巴基斯坦累计确诊病例259999例，累计死亡病例5475例，累计治愈出院病例183737例，累计完成核酸检测1676090人次。

印尼新冠肺炎新增确诊病例1462例，累计83130例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站7月17日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至83130例，新增1462例。目前，有41834名患者被治愈，另有3957例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者1489人，死亡病例增加84例。

截至7月17日，印尼政府已累计对来自683805人的逾117.5万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了29176个样本。当天，印尼单日新增治愈患者和样本检测数量均创新高。值得一提的是，这是印尼首次出现单日新增治愈患者数量超越新增确诊病例数量。

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(责编：于洋、杨牧)