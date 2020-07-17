美确诊病例超355万 英已有近65万人因疫情失业

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人民网北京7月17日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达13293156例。美国新冠感染病例超过355万，新增超7.8万。伊拉克将进一步放松防疫措施。爱尔兰推迟实施第四阶段解禁计划。韩地方政府要求美军赴韩前做病毒检测。东京都单日新增新冠病例数创新高。法国政府采取措施应对疫情反弹。英国已有近65万人因疫情失业。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达13293156例

世界卫生组织16日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到13293156例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间16日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加226161例，达到13293156例；中国以外死亡病例较前一日增加5577例，达到575394例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加226181例，达到13378853例；死亡病例较前一日增加5579例，达到580045例。

美国新冠感染病例超过355万 新增超7.8万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月16日下午5时34分，美国已有新冠病毒感染病例3556403例，其中包括死亡病例138072例。与该系统7月15日下午5时34分的数据相比，美国新增感染病例78386例，新增死亡病例966例。

据美国媒体统计，目前美国至少39个州出现病例激增，已有25个州暂停重启经济。不过，总统特朗普近日仍一再要求学校重新开放。白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼16日表示，特朗普总统支持在秋季全面开放学校，并表示“科学不应该成为重开学校的阻碍”。她补充说，“科学站在我们这边。”

伊拉克将进一步放松防疫措施

伊拉克政府16日决定，将在全国范围内进一步放松防疫措施，包括逐步解除宵禁、恢复航班等。

伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米领导的卫生和国家安全高级委员会当日决定，自19日起进一步缩减宵禁时间，解除宵禁时间由原来的6时至19时调整为6时至21时30分，但每周四、五、六继续实施全天宵禁；8月初宰牲节假期结束后，将全部解除宵禁措施。

根据该委员会的决定，伊拉克境内机场将于7月23日重新投入运行，国际与国内商业航班将逐步恢复。此外，伊拉克还将重开两个与伊朗的边境口岸、一个与科威特的边境口岸，用于货物贸易。

爱尔兰推迟实施第四阶段解禁计划

爱尔兰总理米歇尔·马丁15日晚宣布将该国原定于20日开始实施的第四阶段解禁计划推迟到8月10日实施，并宣布新的疫情防控措施。

这些措施包括顾客在商店和购物中心须戴口罩；酒馆、酒吧等在8月10日前继续歇业；禁止室内50人和室外200人以上聚会的限制措施延长至8月10日；继续建议民众取消不必要的海外旅行等。

此外，爱尔兰政府将在7月20日公布疫情低风险国家的“绿色”名单，来自疫情低风险国家的旅客可以免除入境后须自我隔离14天的限制。

韩地方政府要求美军赴韩前做病毒检测

由于驻韩美军轮换人员中不断出现新冠病毒感染者，韩国京畿道平泽市政府要求美军人员赴韩前做病毒检测。

韩联社、路透社等媒体15日报道，平泽市政府已经向京畿道政府和中央政府提出这一要求。驻韩美军当天没有回应报道。

韩国媒体援引消息人士的话报道，平泽市政府认为，韩方即使无法强制要求美军人员赴韩前接受检测，至少也得向美方提出要求。

“美军基地内迄今没有出现感染病例，这很幸运，”一名不愿公开姓名的平泽市官员15日告诉路透社，“但我们认为，（赴韩前）做检测能够控制病例数增加，缓解民众担忧。”

东京都单日新增新冠病例数创新高

据日本广播协会电视台16日最新统计数据，日本新增新冠确诊病例622例，是4月中旬以来首次单日新增病例数超过600例。其中，东京都新增确诊病例286例，创下疫情暴发以来新高。

统计显示，截至16日22时30分（北京时间21时30分），日本累计确诊病例达23657例，累计死亡病例985例。东京都累计确诊病例为8640例。

此外，大阪府16日新增确诊病例66例，是4月20日之后单日新增病例数最多的一天。神奈川县和埼玉县分别新增确诊病例47例和49例，均为5月25日紧急状态解除后最多的一天。

日本内阁官房长官菅义伟16日表示，虽然确诊病例数大幅增加，但是感染者中年轻人占比高，重症患者较少。东京都现有新冠住院患者721人，其中重症患者8人，而目前有3300个床位，医疗体系并未面临紧张压力，因此现在还不是宣布紧急状态的时候。

法国政府采取措施应对疫情反弹

法国总理让·卡斯泰16日宣布，由于在马耶讷省、新阿基坦大区和法兰西岛大区出现不同程度的新冠疫情反弹，原定从8月1日起强制民众在密闭公共场合佩戴口罩的法令将提前至下周开始执行。

法国卫生部长韦朗当天在接受媒体采访时表示，马耶讷省近一周内新增确诊病例数已超过警戒值，目前政府已将在密闭公共场合佩戴口罩的要求扩大到全省，并采取紧急措施，加大检测力度。目前，该省已经开始对10岁以上居民进行大规模检测，预计将涉及30万人。

法国地区卫生管理局当天表示，新阿基坦大区疫情的发展“令人担忧”，已经统计了10起聚集性感染事件。

韦朗表示，面对疫情反弹，法国政府不会再采取类似“禁足令”的封城措施，但人们必须保持高度警惕。

英国已有近65万人因疫情失业

英国国家统计局16日发布数据显示，自政府3月23日因防控新冠疫情实施“居家令”以来，约有64.9万人失业。

统计局数据显示，英国就业市场4月受疫情影响最为严重，有45万人失业。5月至6月失业人数增幅放缓。今年第二季度，英国只有33万空缺职位，是2001年以来同期最低值。

英国工业联合会人力和技能总监马修·珀西瓦尔认为，疫情对英国就业市场的影响才刚开始，企业和政府应展开合作，共同面对数十年来最严峻的就业形势。

现阶段，英国政府为因疫情无法工作的900多万人提供80%的工资保障，但从8月开始其中部分成本将由企业承担。

英国商会16日公布一项针对7400家公司的调查结果显示，29%的企业计划在今年第三季度裁员。

为缓解疫情对就业市场冲击，英国财政大臣苏纳克近日宣布总额高达300亿英镑（约合377亿美元）的财政救助计划，旨在“支持、保护和创造就业”。

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(责编：崔越、燕勐)