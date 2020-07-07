全球确诊超1100万 德联邦政府支持延续“口罩强制令”

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人民网北京7月7日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达11242470例。美国新冠确诊病例超过291万 ，死亡超13万。俄罗斯新增确诊6611例，累计687862例。意大利现有新冠患者人数微幅增加，德国联邦政府支持延续“口罩强制令”。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达11242470例

世界卫生组织6日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到11242470例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间6日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加202531例，达到11242470例；中国以外死亡病例较前一日增加4134例，达到527692例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加202545例，达到11327790例；死亡病例较前一日增加4134例，达到532340例。

美国新冠确诊病例超过291万 死亡超13万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月6日下午3点33分，全美共报告新冠肺炎确诊2911888例，死亡130101例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼?福奇6日警告称，美国仍处在第一波大流行中，一天超5万确诊病例在过去一周数次出现，“这是一个严重的状况，我们必须立即解决。” 他还表示，美国的疫情从来就没有降下来，现在又出现了激增，他恳请美国人保持社交距离，并尽量不要在室内聚会。

俄罗斯新增确诊6611例 累计687862例

俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部6日发布消息称，过去24小时，俄新增新冠病毒感染病例6611例，累计病例增至687862例。

指挥部还称，过去24小时，俄罗斯新增死亡病例135例，累计死亡人数为10296人。

消息显示，过去24小时，3579人治愈出院，俄累计治愈出院454329人。

意大利现有新冠患者人数微幅增加

意大利卫生部6日发布的新冠疫情数据显示，该国现有新冠患者14709人，较前一天增加67人，这是该数字在下降两个多月后连续第二天反弹。

在意大利全国20个大区中，6个大区现有患者人数比前一天略有增加，14个大区有所下降或与前一天持平。

数据显示，意大利当天新增确诊病例208例，累计确诊241819例；新增治愈病例133例，累计治愈192241例；新增死亡病例8例，累计死亡34869例。

为防止疫情反弹，威尼托大区加强了管控措施，对确诊后违反居家隔离令者处以1000欧元罚款，同时对从欧盟以外地区返回、体温超过37.5摄氏度的人进行强制核酸检测。威尼托大区主席卢卡·扎亚6日向媒体表示，1日至6日该大区新增的28例确诊病例中有15例为输入病例。

德国联邦政府支持延续“口罩强制令”

针对有地方官员呼吁取消民众乘坐公交车和在商场购物时须戴口罩的规定，德国联邦政府6日表示，支持延续“口罩强制令”。

德国政府发言人赛贝特6日在记者会上说，总理默克尔和联邦政府在这个问题上的立场非常明确，即只要公共场所无法确保人与人之间的安全距离，佩戴口罩就是必要的。他说，以现在的观点看，佩戴口罩是保持低感染水平，进而保护自己和他人的必要手段。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所6日公布的数据，德国累计新冠确诊病例196554例，较前一日增加219例；累计死亡病例9016例；累计治愈病例约182200例。

菲律宾连续两天新增新冠确诊病例破2000例

据菲律宾卫生部6日通报，截至当地时间当天16时，该国在过去24小时内新增新冠确诊病例2099例，这是连续第二天新增病例突破2000例；新增死亡病例6例，累计1303例；新增治愈病例243例，累计12185例。

近来，菲律宾新冠确诊病例呈快速增长趋势。5日，菲律宾卫生部通报新增确诊病例2434例，为该国疫情暴发以来的单日新增最高纪录。

澳大利亚新增确诊138例 新州和维州间边界即将关闭

截至7月6日，澳大利亚在过去24小时内新增新冠肺炎确诊病例138例，累计确诊8380例。其中，疫情最为严重的维多利亚州新增确诊137例，新增死亡病例2例，使全澳累计死亡病例上升至106例。

在维州新确诊的病例中，有34例与已知病例相关，40例通过日常检测发现，53例正在调查当中。墨尔本有9栋公共住房大楼被封锁，与其相关的确诊病例上升至53例。

维多利亚州州长安德鲁斯表示，在与澳总理莫里森以及邻州新南威尔士州州长贝瑞吉克莲进行会谈后，三方一致决定，将关闭维州和新州的边界，避免病毒进一步传播。

印尼新增确诊病例1209例 累计64958例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站7月6日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至64958例，新增1209例。目前，有29919名患者被治愈，另有3241例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者814人，死亡病例增加70例。

截至7月6日，印尼政府已累计对来自552084人的逾92.8万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了12756个样本。

当天，东爪哇报告新增308例，是印尼新增确诊病例数量之最。其次是雅加达和中爪哇分别新增232例和127例。

卡塔尔新冠确诊病例超过10万例

根据卡塔尔卫生部6日公布的数据，该国当日新增新冠确诊病例546例，累计确诊100345例；新增死亡病例5例，累计死亡133例。

卫生部表示，近期单日新增确诊病例数持续下降，同时治愈率大幅上升，表明卡塔尔的疫情已经跨过高峰期。

卡塔尔卫生大臣库瓦里表示，尽管疫情有所缓解，但新冠病毒仍然严重威胁着人们的健康，所有民众应继续采取必要的防疫措施。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)