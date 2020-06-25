全球一周内确诊病例将达1000万 美洲疫情仍未见顶

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人民网北京6月25日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织表示，全球一周内确诊病例将达1000万。美国新冠肺炎确诊237万，死亡超12万，美洲疫情仍未见顶。德国又有两家肉类加工厂出现新冠聚集性疫情。韩国釜山港一艘俄冷藏运输船16人确诊。巴西亚马孙原住民感染新冠情况严峻。亚欧一些国家疫情发展形势不容乐观，俄罗斯累计新冠确诊病例已超过60万例，哈萨克斯坦两座城市自23日起实施“封城”。

世卫组织：全球一周内确诊病例将达1000万

6月24日，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上表示，在新冠肺炎疫情暴发的第一个月内，世界报告确诊病例不足10万，而过去一个月新增病例近400万，世卫组织预计，一周内全球确诊病例将达1000万。谭德塞说，截至6月24日，各国报告确诊病例超过了910万，死亡病例超过47万。

世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，美洲地区的疫情仍然非常严重。过去一周，美洲地区多个国家确诊病例新增了25%到50%，这意味着该地区仍然面临持续的社区传播。美洲地区很多国家疫情仍未见顶，病毒在高位传播。

美国新冠肺炎确诊237万，死亡超12万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月24日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2371422例，死亡121870例。过去24小时，美国新增确诊33147例，新增死亡751例。

在疫情最为严重的纽约州,目前有确诊病例389666例,死亡病例31257例。此外，纽约州、加利福尼亚州、新泽西州、伊利诺伊州、得克萨斯州、马萨诸塞州和佛罗里达州的确诊病例均超过10万。

欧洲“解封”或拒美国人“登门”

美国《纽约时报》23日披露，欧洲联盟官员正努力赶在7月1日前就开放边界后允许来自哪些国家的旅客入境达成共识。欧盟已拟好两份名单，美国因抗击新冠疫情表现不佳均未入选。

意大利新冠治愈病例大幅增加

意大利民事保护部门24日发布的新冠疫情数据显示，该国新冠治愈病例以较大幅度增加，现有患者人数在持续减少。

数据显示，意大利当天新增治愈病例1526例，累计治愈186111例；新增死亡病例30例，累计死亡34644例；新增确诊病例190例，累计确诊239410例。

意大利现有新冠患者降至18655人，较前一天减少918人。现有患者中，16938人在居家隔离，1610人在医院接受普通治疗，107人在重症监护室接受治疗。

德国又有两家肉类加工厂出现新冠聚集性疫情

据德国媒体24日报道，德国又有两家肉类加工厂出现新冠聚集性疫情。

报道说，在德国下萨克森州奥尔登堡市附近的一家火鸡屠宰场，已有35名员工被确诊感染新冠病毒。目前，火鸡屠宰场所有感染者和接触者已被隔离，所有员工将从24日开始接受核酸检测。

此外，下萨克森州克洛彭堡的一家肉联厂出现4例确诊病例，该肉联厂计划对350名员工进行核酸检测。

韩国釜山港一艘俄冷藏运输船16人确诊

据韩国中央防疫对策本部23日消息，停靠在釜山港的一艘俄罗斯冷藏运输船上的16名船员22日被确诊感染新冠病毒。据介绍，在这艘船停靠期间，与船员有过密切接触的各类人员共计176人，包括海关和出入境管理所工作人员、航运代理人员、翻译和卸货工人，以及停靠在该船旁边、同属一家航运公司的另一艘俄罗斯渔船的船员。目前韩方正对这些人员进行核酸检测。

韩国中央防疫对策本部24日宣布对新冠确诊患者隔离解除的标准作出调整，其中无临床症状的确诊患者若在确诊10天后未出现症状即可解除隔离。

俄累计新冠确诊病例破60万

据俄罗斯防疫指挥部24日消息，过去24小时俄新增确诊病例7176例，累计确诊606881例；新增死亡154例，累计死亡8513例；新增治愈12393例，累计治愈368822例。其中莫斯科市新增确诊811例，累计确诊216906例。

哈萨克斯坦两座城市自23日起实施“封城”

截至24日，哈萨克斯坦累计确诊18765例，累计死亡134例，累计治愈11585例。为遏制疫情蔓延，该国阿克莫拉州北部城市科克舍套、斯捷普诺戈尔斯克两地自23日起“封城”，并于每晚22时到次日6时实施宵禁。

巴西亚马孙原住民感染新冠情况严峻

巴西亚马孙原住民协调组织和亚马孙环境研究所近日共同完成的一项研究表明，巴西亚马孙地区原住民感染新冠病毒的情况十分严峻，其新冠病毒感染率和病亡率都高于全国平均水平。

该研究称，巴西亚马孙地区每10万名原住民中有52人因感染新冠病毒死亡，而巴西全国每10万人中只有21人因此死亡；亚马孙地区每10万名原住民中有759人感染新冠病毒，而全国每10万人中只有413人感染。

南非将从本周起开始开展非洲大陆首个新冠疫苗临床试验

南非金山大学23日在线上新闻发布会上宣布，南非将从本周起开始开展非洲大陆首个新冠疫苗临床试验。试验采用的疫苗由英国牛津大学詹纳研究所研制，当前正在英国进行临床试验。

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(责编：徐祥丽、杨牧)