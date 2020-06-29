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人民网北京6月29日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球累计新冠确诊病例超1000万例，其中，中国以外新冠确诊病例达到9757883例。美国累计新冠确诊病例超254万例。日本新增新冠确诊病例数创解除紧急状态后新高。韩国发布保持社交距离的细化分类标准及措施。斯里兰卡政府宣布彻底取消宵禁。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达9757883例

世界卫生组织28日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到9757883例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间28日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加189059例，达到9757883例；中国以外死亡病例较前一日增加4612例，达到491112例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加189077例，达到9843073例；死亡病例较前一日增加4612例，达到495760例。

全球累计新冠确诊病例超1000万例

美国约翰斯·霍普金斯大学28日发布的新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间28日5时33分（北京时间28日17时33分），全球累计新冠确诊病例达10001527例，累计死亡病例为499024例。

数据显示，美国是报告确诊病例和死亡病例最多的国家，累计确诊2510323例，累计死亡125539例。累计确诊病例超过20万例的国家还有巴西、俄罗斯、印度、英国、秘鲁、智利、西班牙、意大利、伊朗、墨西哥和巴基斯坦。

美国新冠确诊超过254万，死亡约12.5万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月28日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2542675例，死亡125763例。过去24小时，美国新增确诊41431例，新增死亡328例。

这是美国连续第3天新增病例突破4万例，连续第6天创下单日新增最高纪录。据《华盛顿邮报》统计，佛罗里达、佐治亚、南卡罗来纳和内华达州的每日新增病例数都创下新高，而亚利桑那州和得克萨斯州住院人数则创下纪录。

巴西新冠确诊病例超130万 同英国合作试验疫苗

据巴西卫生部27日下午公布的新冠疫情数据，巴西24小时内新增确诊病例38693例，累计确诊1313667例；新增死亡病例1109例，累计死亡57070例；累计治愈715905例。

巴西的累计确诊和累计死亡病例数均位列全球第二，仅次于美国。

目前，英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗正在里约热内卢州、圣保罗州等地展开临床试验。巴西卫生部27日宣布，巴西政府已同英国阿斯利康制药公司和牛津大学达成协议，将就这款疫苗展开合作。巴西卫生部表示，英国方面将于今年12月和明年1月向巴西交付3040万剂疫苗，连同相关技术转移和巴西本地生产的费用，巴西将花费1.27亿美元。由于该疫苗尚在研发中，巴西将承担疫苗可能无法达到希望效果的风险。

如果疫苗被证实有效，巴西将于明年初将疫苗投入使用，并以每剂2.3美元的价格再购买7000万剂疫苗。

意大利现有新冠患者人数降至16681人

意大利卫生部28日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者人数降至16681人，较前一天减少155人。

数据显示，意大利当天新增确诊病例174例，累计确诊240310例；新增治愈病例307例，累计治愈188891例；新增死亡病例22例，累计死亡34738例。

据报道，自24日以来，意大利有8个大区发生11起小范围聚集性疫情，检测出200多例感染病例。

韩国发布保持社交距离的细化分类标准及措施

韩国中央灾难安全对策本部28日发布保持社交距离措施的三大阶段及其防疫对策，按照疫情扩散程度对社交距离限制措施做出进一步细化分类。

中央灾难安全对策本部表示，三个阶段的划分标准将综合参考四项指标：单日新增确诊人数、感染路径不明的病例占比、集体感染发生情况和防疫网内可控比例。

据韩国疾病管理本部发布的数据，当地时间27日0时至24时，韩国新增确诊病例62例，其中本土病例40例，境外输入22例。韩国累计确诊12715例，累计治愈11364例，累计死亡282例。

日本新增新冠确诊病例数创解除紧急状态后新高

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至当地时间22时30分（北京时间21时30分）统计，日本28日新增新冠确诊病例113例，创下解除紧急状态后的新高，累计确诊病例18522例。

东京都新增确诊病例60例，这也是东京都在解除紧急状态后单日新增病例数最高值，其中有39例感染途径不明。此外，二三十岁的年轻人占了四分之三。

日本经济再生担当大臣西村康稔27日表示不会改变目前抗疫的方向性，不会再次收紧社会经济活动。

尼泊尔新冠确诊病例超1.2万 全国77县均有确诊

尼泊尔卫生和人口部27日发布消息说，过去24小时尼泊尔新增确诊病例554例，累计确诊12309例，新增病例中9例来自此前没有报告确诊病例的热苏瓦县。至此，尼泊尔全国77个县已全部出现新冠确诊病例。

数据还显示，尼泊尔累计死亡病例28例，累计治愈病例超过2800例。尼泊尔已对超过50万人进行了新冠病毒检测。

伊朗出台新规应对疫情反弹

在放松防疫限制措施后，伊朗疫情近日出现反弹。总统鲁哈尼28日在国家疫情防控指挥部会议上宣布，自7月5日起的两周内，居民在所有公共场所必须佩戴口罩，不遵守相关卫生规定者将受到处罚。

会议还决定，疫情达到红色风险等级的城市可向上级部门申请重新实施有关防疫限制措施。

伊朗卫生部28日报告新增新冠确诊病例2489例，累计确诊222669例，累计死亡10508例，累计治愈183310例。

斯里兰卡政府宣布彻底取消宵禁

斯里兰卡总统府新闻媒体处28日发布公告说，斯政府即日起彻底取消为防控新冠疫情而在全国实施的宵禁。

为防止新冠疫情蔓延，斯里兰卡政府3月20日起在全国实行宵禁。此后随着疫情形势逐渐平稳，政府的宵禁措施也随之逐步放松。

斯里兰卡官方最新统计数据显示，截至28日该国累计确诊新冠病例2033例，累计死亡11例，治愈1639例。

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(责编：张信凤、燕勐)