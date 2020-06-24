纽约迈出重启“最大步伐” 意大利现有患者人数降至2万以下

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人民网北京6月24日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织公布数据显示，中国以外新冠确诊病例达8908589例。美国新冠肺炎确诊233万例，纽约迈出重启“最大步伐”。南非即将开始非洲首个新冠疫苗临床试验。韩国釜山港一艘俄罗斯运输船16名船员感染新冠病毒。菲律宾单日新增新冠确诊病例数创新高。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达8908589例

世界卫生组织23日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到8908589例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间23日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加133274例，达到8908589例；中国以外死亡病例较前一日增加3847例，达到464941例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加133326例，达到8993659例；死亡病例较前一日增加3847例，达到469587例。

美国新冠肺炎确诊233万 纽约迈出重启“最大步伐”

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月23日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2338275例，死亡121119例。过去24小时，美国新增确诊32345例，新增死亡779例。

在疫情最为严重的纽约州,目前有确诊病例389085例,死亡病例31232例。此外，纽约州、加利福尼亚州、新泽西州、伊利诺伊州、得克萨斯州、马萨诸塞州和佛罗里达州的确诊病例均超过10万。

同时，美国新冠疫情最严重、病亡人数最多的城市纽约市22日迈出疫情暴发以来重启的“最大步伐”，允许人们重新逛街进店、职员返回写字楼办公等。

意大利现有新冠患者人数降至2万人以下

意大利民事保护部门23日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情继续缓解，当天新增死亡病例18例，为3月3日以来最低，累计死亡34675例；现有新冠患者降至19573人，较前一天减少1064人。

现有患者中，17605人在居家隔离，1853人在医院接受普通治疗，115人在重症监护室接受治疗，普通住院病例和重症病例分别比前一天减少185例和12例。数据还显示，该国当天新增新冠确诊病例113例，累计确诊238833例；新增治愈病例1159例，累计治愈184585例。

德国北威州两县因肉联厂聚集性疫情实施“封城”

德国北莱茵-威斯特法伦州（北威州）23日宣布，由于该州一肉联厂聚集性感染疫情持续发酵，对该厂所在的居特斯洛县和相邻的瓦伦多夫县实施“封城”措施。

北威州州长拉舍特说，在居特斯洛县重新实施严控措施，包括关闭电影院、健身房、酒吧，禁止两人以上非家庭成员在公共场合聚集，餐馆可以营业，但只允许同一家庭成员共用一桌。商店在符合卫生规定前提下可以继续开放。居特斯洛县已于上周关闭学校和幼儿园。

位于居特斯洛县的滕尼斯肉联厂近日发生新冠病毒聚集性感染。截至22日晚，约6650名员工接受病毒检测，确诊感染人数上升至1553人。北威州已宣布对州内所有肉类加工企业员工进行新冠病毒检测。

南非即将开始非洲首个新冠疫苗临床试验

南非金山大学23日在线上新闻发布会上宣布，南非将从本周起开始开展非洲大陆首个新冠疫苗临床试验。

试验采用的疫苗由英国牛津大学詹纳研究所研制，当前正在英国进行临床试验。负责南非试验的金山大学表示，当前全球范围内有超过100种新冠疫苗正在研发中，南非一些疫苗研究机构将参与多种疫苗的研发和试验。

截至22日，非洲的新冠确诊病例数已超过30万，南非确诊病例数超过10万。

韩国釜山港一艘俄罗斯运输船16名船员感染新冠病毒

据韩国中央防疫对策本部23日消息，停靠在韩国釜山港的一艘俄罗斯冷藏运输船上的16名船员22日被确诊感染新冠病毒。

中央防疫对策本部副本部长权埈郁当天在记者会上说，防疫部门进入停泊于釜山港的一艘俄罗斯冷藏运输船进行检验检疫，发现3名船员出现新冠症状，之后对全体21名船员进行新冠病毒检测，其中16人确诊。

据韩国疾病管理本部消息，当地时间22日0时至24时，韩国新增确诊病例46例，其中本土病例16例，海外输入病例30例，累计确诊12484例，累计死亡281例，累计治愈10908例。

菲律宾单日新增新冠确诊病例数创新高

据菲律宾卫生部23日通报，截至当地时间23日16时，该国过去24小时新增新冠确诊病例1150例。这是菲律宾自疫情暴发以来单日新增确诊病例数的新高。

目前，菲律宾累计确诊病例31825例；过去24小时新增死亡病例9例，累计死亡1186例；新增治愈299例，累计治愈8442例。

智利新冠确诊病例接近25万例

智利卫生部22日宣布，截至当地时间21日晚，该国新增新冠确诊病例4608例，累计确诊病例246963例，累计死亡4502例。据世界卫生组织统计，智利累计确诊病例目前已超过意大利和西班牙，居世界第七位。

智利首都大区报告的确诊病例约占全国总数的80%。美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，智利首都大区是全球疫情最严重的地区之一，仅次于美国纽约州、巴西圣保罗州和俄罗斯莫斯科地区。首都大区从5月15日起实施隔离措施，至少将持续到6月底，但目前人员流动仅降低40%，对控制疫情并没有起到明显效果。

智利发展大学日前发布报告称，在5月16日到6月18日间对智利首都大区771名居民的血清检测显示，被检测者新冠病毒抗体阳性率为8.04%。研究者由此推断首都大区的实际感染人数应该是官方公布人数的3倍左右。

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(责编：张信凤、杨牧)