欧洲新冠疫情有所反弹 美国新冠肺炎确诊241万

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人民网北京6月26日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达9211083例。美国新冠肺炎确诊241万，疫情持续反弹引忧虑，特工处数十人被要求居家隔离。世卫欧洲办事处表示，欧洲新冠疫情有所反弹。泰国一种新冠疫苗有望于明年初面世。意大利现有新冠患者降至18303人，住院病例较前一日继续下降。英国威尔士3家肉食加工厂出现聚集性新冠疫情。白俄罗斯境内各实验室累计完成超过91.9万次检测。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达9211083例

世界卫生组织25日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到9211083例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间25日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加167035例，达到9211083例；中国以外死亡病例较前一日增加5336例，达到474486例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加167056例，达到9296202例；死亡病例较前一日增加5336例，达到479133例。

美国新冠肺炎确诊241万 疫情持续反弹引忧虑

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月25日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2411413例，死亡122482例。过去24小时，美国新增确诊39991例，新增死亡612例。

从本月15日起，美国疫情又出现持续反弹，日新增病例数从2万人左右上升至3万人以上。23日和25日的单日新增病例数甚至创下疫情爆发以来新高。在纽约州和新泽西州等疫情热点区的新增病例稳定减少之际，南部与西部州感染率屡创新高。

美国特工处数十人被要求居家隔离

美国《华盛顿邮报》24日援引知情人士的话报道说，美国特工处几十人被要求居家隔离。据报道，这些人曾在美国总统特朗普举行的竞选集会现场工作，他们被要求出差结束后在家隔离14天。

特朗普连任竞选团队发言人蒂姆·默托此前表示，竞选集会先遣团队工作人员中共有8人新冠病毒检测呈阳性。另据美国媒体报道，其中2人是特工处人员。

世卫欧洲办事处：欧洲新冠疫情有所反弹

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格25日在哥本哈根举行的视频记者会上说，随着欧洲各国逐步放开社会管制，欧洲区域新冠疫情有所反弹。

上周，欧洲区域的每周新增病例数在数月来首次出现增长。他警告，如果不加强防控，欧洲一些国家的卫生系统可能再度被推向崩溃边缘。

中国新冠科普读物助力埃及抗疫

阿文版《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》一书由埃及希克迈特文化投资出版公司翻译，阿文电子版近日通过社交媒体正式免费向埃及公众发布。

从“一分钟了解新型冠状病毒感染的肺炎”到“不同场景的防控新型冠状病毒方案”，这本防疫手册篇幅短小、语言精练，针对居家、外出、工作等多种情况提供了场景式新冠防护策略，既权威又易懂、实用。

泰国一种新冠疫苗有望于明年初面世

泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷25日说，泰国研发的一种新冠疫苗的动物实验结果良好，如果后续过程顺利，有望于2021年初面世。

报道说，泰国多家公立和私营机构正在研发多种新冠疫苗。由于新冠疫情紧急，有关研发和审批进程与常规相比将更快。

英国威尔士3家肉食加工厂出现聚集性新冠疫情

据英国媒体25日报道，英国威尔士卫生部门官员24日说，威尔士3家肉食加工厂近期出现聚集性新冠疫情，截至目前共有超过330人确诊。

威尔士卫生部门负责人沃恩·格辛说，新冠病毒能在湿冷的室内环境中长期生存，给肉类和食品加工行业带来特殊挑战.

白俄罗斯境内各实验室累计完成超过91.9万次检测

白俄罗斯卫生部25日发布的新冠疫情数据显示，白境内新冠确诊病例累计达到60382例，其中过去一天新增确诊437例，这是4月15日以来白境内单日最低新增确诊病例数。目前，白境内各实验室累计完成超过91.9万次检测。

白俄罗斯卫生部当天还更新了入境受限的国家名单，从中去除了埃及、以色列等14个国家，即日起从上述国家入境白俄罗斯的乘客不必再进行为期14天的自我隔离。此前，白卫生部已放松了对从36个欧洲国家和中国入境乘客的隔离要求。

意大利现有新冠患者降至18303人

意大利卫生部25日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情持续缓解，现有新冠患者降至18303人，较前一天减少352人。

现有患者中，16685人在居家隔离，1515人在医院接受普通治疗，103人在重症监护室接受治疗，住院病例较前一日继续下降。

巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例4044例

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部25日发布的疫情数据显示，该国24日新增确诊病例4044例，新增死亡病例148例，新增治愈出院病例3553例，完成核酸检测21835人次。

截至24日，巴基斯坦累计确诊病例192970例，累计死亡病例3903例，累计治愈出院病例81307例，累计完成核酸检测1171976人次。

阿富汗新冠确诊病例超过3万 已完成了68626例样本检测

阿富汗于2月底出现首例确诊病例，5月24日确诊病例数超过1万，6月7日确诊病例数超过2万。数据还显示，阿富汗自疫情暴发以来已完成了68626例样本检测。

近来,为减轻防控疫情措施对经济运行和贫困民众生活的冲击，阿政府逐渐放松限制，并推动多个行业复工复产，但仍呼吁民众减少外出，尽可能待在家中。

印尼新冠肺炎新增确诊病例1178例 累计突破5万例

印尼政府新冠肺炎疫情官方网站6月25日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至50187例，新增1178例。目前，有20449名患者被治愈，另有2620例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者791人，死亡病例增加47例。

截至6月25日，印尼政府已累计对来自427158人的近70.9万个样本进行新冠肺炎检测。过去24小时，印尼政府检测了19510个样本。值得一提的是，新增治愈患者791人是迄今为止印尼单日治愈患者数量新高。

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(责编：燕勐、杨牧)