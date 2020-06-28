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人民网北京6月28日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织27日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到9567876例。美国累计新冠确诊病例超250万例。印度新冠确诊病例数破50万。在欧洲，意大利现有新冠患者人数继续下降，英国将对疫情低风险国家旅客“免隔离”。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达9567876例

世界卫生组织27日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到9567876例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间27日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加179292例，达到9567876例；中国以外死亡病例较前一日增加6866例，达到486480例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加179316例，达到9653048例；死亡病例较前一日增加6866例，达到491128例。

美国累计新冠确诊病例超250万例

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月27日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2501244例，死亡125435例。过去24小时，美国新增确诊48200例，新增死亡544例。

目前，新冠病毒正快速在美国西部和南部州蔓延，佛罗里达州27日早上通报指出，过去24小时新增9585人确诊感染，连续第2天改写单日新高纪录。亚利桑纳州则通报新增3591人确诊，追平6月23日的先前纪录。密西西比州和得克萨斯州休斯顿市的重症监护室几近满员。美国副总统彭斯27日表示，由于新冠疫情加重，他决定推迟前往亚利桑那州和佛罗里达州进行竞选活动。

秘鲁和玻利维亚宣布延长紧急状态

秘鲁政府26日宣布，将国家紧急状态延长至7月31日，并继续在全国范围内实行宵禁，以应对新冠疫情。同一天，玻利维亚临时政府宣布，将已实行3个多月的全国卫生紧急状态继续延长31天，至7月底。

秘鲁目前是拉美新冠疫情第二严重的国家。据秘鲁卫生部最新发布的数据，该国26日新增确诊病例3762例，累计确诊272364例；新增死亡178例，累计死亡8939例。

玻利维亚近来多个人口密集城市的感染病例急剧增加，高风险城市的数量也不断增加。玻利维亚卫生部公布的最新数据显示，截至26日该国累计确诊病例29423例，累计死亡934例。

英国将对疫情低风险国家旅客“免隔离”

英国政府26日说，将不再要求来自新冠疫情低风险国家的旅客入境后隔离14天，同时放宽对一些国家和地区的旅行限制。

专家小组将依照疫情严重程度把各国和地区分为红、黄、绿三类，来自后两类国家和地区的旅客入境后不再需要隔离；来自红色国家，即高风险国家和地区的旅客入境后仍需隔离。新措施将于7月6日生效，但将保持弹性，如果个别国家疫情发生变化，将对其恢复入境隔离要求。

意大利现有新冠患者人数继续下降

意大利卫生部27日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者人数降至16836人，较前一天减少802人。

数据显示，意大利当天新增确诊病例175例，累计确诊240136例；新增治愈病例969例，累计治愈188584例；新增死亡病例8例，累计死亡34716例。

突尼斯重新开放边界恢复部分国际航班

根据突尼斯政府此前宣布的计划，突尼斯于27日重新开放边界，并恢复与部分国家的国际航班。

为加强疫情防控，突尼斯卫生部24日根据疫情状况对各个国家和地区进行分类并制订相应入境检疫措施。其中，疫情较轻的国家和地区为“绿色”区域，来自这些国家和地区的旅客可以直接入境；疫情稍严重的国家和地区为“橙色”区域，入境旅客须出示未感染新冠病毒的检测报告；疫情严重的国家和地区为“红色”区域，只允许来自这些国家和地区的突尼斯侨民入境。

此外，突尼斯政府规定，所有入境游客必须住在定点酒店，乘坐指定车辆，按规定旅游路线出行，不能自由行动。

数据显示，截至6月26日，突尼斯累计新冠确诊病例1164例，累计死亡病例50例，累计治愈病例1023例。

伊朗累计新冠确诊病例破22万

伊朗卫生部27日公布的数据显示，截至当地时间27日中午，过去一天伊朗新增新冠确诊病例2456例，累计确诊达220180例；其中死亡10364例，治愈180661例，仍有2928例重症。

伊朗卫生部副部长哈里奇当天表示，应在保障经济民生的同时最大限度降低新冠发病率。当满足人群中保持社交距离的比例达85%、佩戴口罩比例达80%、防护眼部比例达78%等条件，就能切断病毒传播。他还表示，伊朗正在组织研发新冠疫苗，同时也做好了生产他国研发疫苗的准备。

印度新冠确诊病例数破50万

印度卫生部27日最新数据显示，过去24小时印度新增新冠确诊病例18370例，新增死亡病例383例。截至当地时间27日8时（北京时间10时30分），印度全国累计确诊508953例，累计死亡15685例，累计治愈295881例。

数据显示，印度目前是亚洲地区累计新冠确诊病例数最多的国家，疫情最严重的地区包括首都新德里、金融中心孟买及其所在的马哈拉施特拉邦、东南部港口城市金奈及其所在的泰米尔纳德邦。这三个地区累计确诊病例超过30万例，占印度全国总病例数的60%以上。

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(责编：张信凤、杨牧)