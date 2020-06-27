美国新冠肺炎确诊病例超245万 亚欧多国积极应对疫情反弹

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人民网北京6月27日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世界卫生组织26日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到9388066例。截至美国东部时间6月26日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2453044例，死亡124891例。俄罗斯和白俄罗斯新冠疫情近期持续趋缓。乌克兰、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦为遏制疫情反弹，分别拟议或采取强化防控措施。时隔约一个半月，日本单日新增确诊病例再超百例。第36届东盟峰会26日以视频方式举行，与会领导人就携手应对新冠疫情、疫后经济复苏等话题展开讨论。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达9388066例

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间26日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加176983例，达到9388066例；中国以外死亡病例较前一日增加5115例，达到479601例。

美国新冠肺炎确诊病例超过245万 日增超4万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月26日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2453044例，死亡124891例。过去24小时，美国新增确诊41631例，新增死亡2409例。

俄白新冠疫情继续趋缓 亚欧多国积极应对疫情反弹

俄罗斯和白俄罗斯新冠疫情近期持续趋缓。乌克兰、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦为遏制疫情反弹，分别拟议或采取强化防控措施。

据俄防疫指挥部26日消息，过去24小时俄新增确诊病例6800例，为4月29日以来首次低于7000例。目前全俄累计确诊620794例；新增死亡176例，累计死亡8781例；新增治愈8988例，累计治愈384152例。

时隔约一个半月 日本单日新增确诊病例再超百例

据日本广播协会电视台截至26日21时（北京时间26日20时）的统计，日本当日新增新冠确诊病例103例，是5月9日以后首次单日确诊病例超过100例。日本累计确诊18315例，累计死亡971例。

意大利现有新冠患者降至17638人

意大利卫生部26日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情持续缓解，现有新冠患者降至17638人，较前一天减少665人。

法国重新开放巴黎奥利机场

因新冠疫情停运近3个月后，法国巴黎奥利机场26日重新开放。奥利机场负责人表示，机场目前只是部分启用，当天共有70个航班起降，主要是飞往科西嘉岛和申根区等，预计将有约8000名旅客进出。奥利机场的正常运营水平是平均每天起降600架次，约9万名旅客往来。

第36届东盟峰会关注应对疫情与疫后经济复苏

第36届东盟峰会26日以视频方式举行，与会领导人就携手应对新冠疫情、疫后经济复苏等话题展开讨论。

本届峰会由东盟轮值主席国越南主持。越南政府总理阮春福在峰会后的记者会上表示，本着友好合作精神，东盟各国讨论了遏制新冠疫情与促进社会经济复苏、根据既定目标建设强大的共同体、深化拓展东盟对外合作等话题。

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(责编：刘洁妍、杨牧)