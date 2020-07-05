全球累计确诊超千万 世卫组织敦促疫情严重国家“清醒过来”

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人民网北京7月5日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：4日，世卫组织报告，全球新冠肺炎单日新增超21万例，累计超1092万例。意大利现有新冠患者降至14621人，日本东京都连续3天新增确诊病例超过100例。美国单日新增新冠病例持续超数万，巴西新冠病例数超150万。世卫组织敦促疫情严重国家“清醒过来”。

全球新冠肺炎单日新增超21万例 累计超1092万例

当地时间7月4日，世卫组织发布最新一期新冠肺炎每日疫情报告，全球新冠肺炎新增212326例，死亡新增5134例，过去24小时内新增病例数量再创新高。疫情最为严重的美洲区域确诊病例达到5575482例（新增129772例），死亡259094例（新增3392例）。

根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间7月4日14时31分（北京时间7月4日20时31分），全球累计新冠肺炎确诊病例10922324例，累计死亡病例523011例。

意大利现有新冠患者降至14621人

意大利卫生部4日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者降至14621人，较前一天减少263人。

现有患者中，13610人在居家隔离，940人在医院接受普通治疗，71人在重症监护室接受治疗。接受普通治疗的病例和重症病例分别比前一天减少16例和8例。

英首相敦促国人约束行为 拒不回应其父出行希腊

英国首相鲍里斯·约翰逊3日敦促英国人在周末酒吧重启之际约束自己的行为，以免破坏大家为遏制新冠疫情付出的努力。

英国经济重启第四阶段将于4日，即本周末启动，英格兰地区的酒吧将自3月中旬以来首次营业，餐馆、博物馆、酒店以及其他商业机构也将重新开放。

媒体当天曝出英国政府仍不建议国民出国旅行之际，首相约翰逊的父亲斯坦利·约翰逊1日经由保加利亚前往希腊。谈及外界质疑，约翰逊告诉伦敦广播公司电台：“我认为你真的应该去问他本人。”

日本连续两天新增新冠病例超200例

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间4日21时（北京时间4日20时），日本当天新增新冠确诊病例262例，连续两天超过200例，也创下5月25日解除紧急状态后新高；累计确诊19602例，累计死亡977例。

东京都4日新增确诊131例，其中20岁至39岁的年轻人约占四分之三。东京都连续3天新增确诊病例超过100例，也是5月25日以后新高。东京都知事小池百合子呼吁民众尽量避免前往外地。

菲律宾单日新增新冠确诊病例再次过千

据菲律宾卫生部4日通报，截至当地时间当天16时，该国过去24小时新增新冠确诊病例1494例，这是本周以来菲律宾单日新增确诊病例数第三次突破1000例。

巴西新冠病例数超150万

据巴西卫生部3日下午公布的疫情数据，巴西24小时内新增新冠确诊病例42223例，累计确诊1539081例；新增死亡病例1290例，累计死亡63174例。

巴西累计确诊和累计死亡病例数均位列全球第二，仅次于美国。数据还显示，巴西累计治愈病例868372例，治愈率为56.4%。

世卫组织敦促疫情严重国家“清醒过来”

世界卫生组织3日敦促受疫情影响严重的国家“清醒过来”去面对现实、防控疫情，而不是打嘴仗。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安当天在日内瓦联合国记者协会主办的一次简报会上说：“人们需要清醒过来。数据没有说谎。现实情况没有说谎。”

美国单日新增新冠病例超5.3万例 独立日假期令人担忧

美国疾病控制和预防中心网站3日公布的新冠疫情数据显示，过去24小时全美新增确诊病例53301例，新增死亡病例624例。4日是美国独立日，美政府官员和公共卫生专家担心独立日假期期间感染人数可能激增。

塞内加尔正式接收中国第三批援助物资

塞内加尔卫生和社会行动部3日正式从中国驻塞内加尔大使馆接收中国政府和在塞中资企业援塞第三批抗疫物资。这些物资一部分是中国政府援塞的检测试剂、防护服、护目镜、口罩、鞋套等，另一部分是在塞中资企业捐赠的口罩。

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(责编：徐祥丽、杨牧)