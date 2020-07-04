巴基斯坦外长感染 欧盟批准瑞德西韦为新冠治疗药物

点击图片查阅疫情实时动态

人民网北京7月4日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：中国以外新冠确诊病例达10624727例。世卫组织称有效新冠疫苗可能会在年底出现。美国新冠病毒感染病例超过278万，新增近4.9万。欧盟正式批准瑞德西韦为新冠治疗药物。巴基斯坦外长新冠病毒检测结果呈阳性。意大利现有新冠患者降至1.5万人以下。西班牙结束“封城”就业复苏乏力。日本新增确诊病例时隔两月再超200例，东京都连续两天超百例。塞尔维亚首都宣布进入紧急状态以遏制疫情蔓延。南非单日新增新冠确诊病例数连创新高。塞内加尔正式接收中国援塞第三批抗疫物资。

此外，世界卫生组织主办的第二次新冠全球科研论坛2日闭幕。世卫组织总干事谭德塞表示，论坛汇集了来自93个国家和地区的近1300名新冠研究人员和专家，免费分享了研究方法和原始数据，显示了全球科学界团结抗疫的努力。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达10624727例

世界卫生组织3日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到10624727例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间3日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加175708例，达到10624727例；中国以外死亡病例较前一日增加5032例，达到513229例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加175723例，达到10710005例；死亡病例较前一日增加5032例，达到517877例。

世卫组织称有效新冠疫苗可能会在年底出现

世界卫生组织3日表示，虽然有效新冠疫苗的交付目前暂无确切时间表，但到今年年底可能会有候选疫苗显示出对新冠病毒有效，关键问题是疫苗产能能否跟上需求。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说，万事开头难，虽然目前仍无有效新冠疫苗，但应对此保持谨慎乐观的态度。世卫组织已就未来疫苗产能问题与业界充分沟通，呼吁其做好规划，以便未来能通过技术转移或外包等手段极大提高疫苗供给，有效保证公平分配。

谈到2日闭幕的世卫组织主办的第二次新冠全球科研论坛，谭德塞说，论坛汇集了来自93个国家和地区的近1300名新冠研究人员和专家，免费分享了研究方法和原始数据，显示了全球科学界团结抗疫的努力。

美国新冠病毒感染病例超过278万 新增近4.9万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月3日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例2780916例，其中包括死亡病例129275例。与该系统2日下午5时59分的数据相比，美国新增感染病例48977例，新增死亡病例632例。

欧盟正式批准瑞德西韦为新冠治疗药物

欧盟委员会3日宣布，正式批准瑞德西韦作为欧盟第一种治疗新冠病毒感染的药物。

6月25日，欧洲药品管理局正式推荐瑞德西韦作为欧盟第一种治疗新冠病毒感染的药物。在欧盟，一种新药从获得欧洲药品管理局推荐到被欧盟委员会批准平均需要67天，但瑞德西韦只用了一周时间。

欧委会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯3日在一份声明中说：“今天批准的第一种治疗新冠病毒感染的药物，是对抗新冠病毒的重要一步。我们在（瑞德西韦被）提交申请后不到一个月就批准，这清楚地表明欧盟一旦有新疗法就迅速作出反应的决心。我们将不遗余力地争取获得针对新冠病毒的高效疗法或疫苗。”

巴基斯坦外长新冠病毒检测结果呈阳性

巴基斯坦外交部长库雷西3日晚通过社交网络表示，其新冠肺炎检测结果呈阳性，目前已居家隔离。

库雷西称，他当天下午出现发热症状，随后进行了自我隔离。他表示将继续在家中履行职责。

据巴基斯坦《黎明报》报道，包括国民议会议长阿萨德·凯瑟、信德省省督伊姆兰·伊斯梅尔、铁道部长谢赫·拉希德和反对党穆斯林联盟(谢里夫派)党主席夏巴兹·谢里夫等人在内，巴基斯坦此前已有数名政界人士感染新冠肺炎，其中多人现已痊愈。

意大利现有新冠患者降至1.5万人以下

意大利卫生部3日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者降至14884人，较前一天减少176人。

根据意大利国家统计局当天发布的经济社会状况年度综合报告，新冠疫情使意大利经济进一步放缓，给劳动力市场带来冲击，使得该国2020年经济和社会状况变得异常复杂并充满不确定性。

西班牙结束“封城”就业复苏乏力

西班牙6月下旬结束持续3个多月的国家紧急状态。政府2日发布的最新数据显示，结束“封城”之后，西班牙没有迎来预期的汹涌就业潮，疫情高峰期间损失的近90万个就业岗位尚未恢复，旅游业也没能回归正常。

西班牙劳工部2日公布就业数据，西班牙6月登记失业人口较上月增加0.13%，即5017人，总失业人口约386万人，与去年6月相比增加84.7万人。

根据西班牙社会保障部数据，与5月相比，6月新增就业岗位6.82万个，但16.15万人在6月最后一天遭解雇，当月净减少9.99万个岗位。

西班牙政府在新冠疫情期间为保障就业，与主要工会组织达成雇员留职计划，3月中旬开始实施，原定6月30日结束。根据计划，部分企业会给员工放假或减少工作时间，但不得解雇员工，政府会对这些企业提供补助。

日本新增确诊病例时隔两月再超200例 东京都连续两天超百例

据日本广播协会电视台3日统计，截至3日20时40分（北京时间3日19时40分），日本当日新增确诊病例236例，是5月3日以来时隔2个月再次超过200例，累计确诊19326例，累计死亡977例。

统计数字还显示，东京都3日新增确诊124例，连续两天新增过百。除东京都以外，日本其他地区疫情也有扩大之势。

日本政府认为尚未到再次宣布紧急状态的时刻，政府将继续保持警惕，关注疫情进展。除呼吁人们尽量不去确诊病例多发的夜间消费场所外，东京都也暂未出台其他限制性措施。

塞尔维亚首都宣布进入紧急状态以遏制疫情蔓延

塞尔维亚首都贝尔格莱德3日宣布进入紧急状态，以遏制新冠疫情蔓延。

贝尔格莱德市长拉多伊契奇当天在一份声明中说，由于新增新冠确诊病例持续增加，且塞尔维亚80%以上新增确诊病例来自贝尔格莱德，贝尔格莱德市政府作出该市进入紧急状态的决定。

声明同时公布多项临时防疫措施，包括从即日起至7月18日，贝尔格莱德市内餐馆、酒吧等场所每日23时至次日6时禁止营业；禁止举办室内100人以上、室外500人以上的集会；民众在室内公共场所和公共交通工具上须戴口罩等。

声明说，违反规定未戴口罩者将被处以5000塞尔维亚第纳尔（约合48美元）罚款。

塞尔维亚新冠疫情近期有所反弹，连续多日新增确诊病例超过200例。数据显示，塞尔维亚3日新增确诊病例309例，累计确诊15504例；累计死亡298例；现有确诊病例2142例。

南非单日新增新冠确诊病例数连创新高

连日来，南非单日新增新冠确诊病例数连创新高，疫情发展迅猛。据南非新冠疫情数据统计显示，截至2日，南非累计确诊病例已经超过16万例，当日新增确诊病例8728例，创下该国疫情暴发以来新高。

塞内加尔正式接收中国援塞第三批抗疫物资

塞内加尔卫生和社会行动部3日正式从中国驻塞内加尔大使馆接收中国政府和在塞中资企业援塞第三批抗疫物资。

在交接仪式上，塞卫生和社会行动部秘书长阿拉萨内·姆本格代表总统萨勒和塞政府感谢中国政府持续向塞内加尔提供物资和技术支持，感谢在塞中资企业和阿里巴巴公益基金会的慷慨捐赠。他说，自塞疫情暴发以来，中国政府先后三次向塞方捐赠物资，为在一线奋战的塞医护人员提供了有力保障。

他说，面对疫情，塞中团结抗疫、共克时艰。塞中两国在卫生领域合作的加强必将进一步推动两国各领域友好合作迈上新台阶。

中国驻塞内加尔大使张迅表示，中方支持塞各项抗疫举措。作为好朋友、好兄弟，中方愿尽最大努力向非洲国家提供医疗物资和技术支持。中国驻塞内加尔大使馆将落实好中非领导人在中非团结抗疫特别峰会上达成的共识，与塞方一道构建更加紧密的中非命运共同体和人类卫生健康共同体。

延伸阅读：

全球疫情要览（7月3日）哈瓦那将进入“解封”第一阶段世卫再次呼吁应隔离“政治病毒”

全球疫情要览 （7月2日）巴西新冠病例数破140万 加拿大延长外国入境禁令至7月31日

全球疫情要览 （7月1日）日本连续3天新增确诊病例过百 意大利疫情持续好转

全球疫情要览 （6月30日）全球新冠死亡病例超50万例 泰国将允许部分外国人入境

全球疫情要览 （6月29日）全球累计新冠确诊病例超1000万例 伊朗出台新规应对疫情反弹

全球疫情要览（6月28日）印度新冠确诊病例数破50万 英国将对疫情低风险国家旅客“免隔离”

全球疫情要览（6月27日）美国新冠肺炎确诊病例超245万 亚欧多国积极应对疫情反弹

全球疫情要览（6月26日）欧洲新冠疫情有所反弹 美国新冠肺炎确诊241万

全球疫情要览（6月25日）全球一周内确诊病例将达1000万 美洲疫情仍未见顶

全球疫情要览（6月24日）纽约迈出重启“最大步伐” 意大利现有患者人数降至2万以下

全球疫情要览 （6月23日）西班牙重开与法国边界 日本拟为部分入境旅客快速测新冠

全球疫情要览（6月22日） 韩国聚集性疫情持续蔓延 西班牙结束国家紧急状态

全球疫情要览（6月21日）德国肉联厂感染人数过千 阿根廷研发出低成本检测试剂

全球疫情要览（6月20日）巴西确诊超百万 意于去年12月出现病毒

全球疫情要览（6月19日）纳扎尔巴耶夫确诊 德肉联厂感染人数升至730

全球疫情要览（6月18日）德一肉联厂发生聚集性感染 土耳其疫情反弹

全球疫情要览（6月17日）全球确诊超800万 俄首都疫情趋向平稳

全球疫情要览（6月16日）智利单日新增创新高 意大利病亡人数创新低

全球疫情要览（6月15日）韩国聚集性感染频发 美国疫情防控愈加艰难

全球疫情要览（6月14日）美多州单日新增创新高 俄累计确诊超52万

全球疫情要览（6月13日）美国多州疫情抬头 意大利现有新冠患者降至3万以下

全球疫情要览（6月12日）美国确诊病例超201万 埃及将继续实施宵禁

全球疫情要览（6月11日）德国延长旅行警告 韩军方司令部现新冠聚集性感染

全球疫情要览（6月10日）美国确诊病例超197万 德国联邦州解除社交限制措施

全球疫情要览（6月9日）美国确诊病例超195万 意大利预计今年经济将下跌8.3%

全球疫情要览（6月8日）美国新冠死亡病例超11万例 英国考虑进一步放松禁足措施

全球疫情要览（6月7日）美确诊病例超191万 欧盟多国考虑继续关闭外部边界

全球疫情要览（6月6日）美国确诊病例超189万 俄已进入疫情平台期

全球疫情要览（6月5日）美国确诊累计逾186万例 欧洲四国将联合研制疫苗

全球疫情要览（6月4日）日专家呼吁警惕疫情再恶化 非洲多国推迟复课

全球疫情要览（6月3日）韩国首都圈疫情反弹 日本首发“东京警报”

全球疫情要览（6月2日）中、南美洲成密集传播区 俄罗斯确诊病例超41万

全球疫情要览（6月1日）美国终止与世卫关系 日本一小学出现集体感染

全球疫情要览（5月31日）俄新冠疫苗研究前景乐观 印度全国封锁措施延长

全球疫情要览（5月30日）全球确诊超570万 美国终止与世卫组织关系

全球疫情要览（5月29日）全球确诊近560万 多国警惕疫情反弹严防聚集性病例

全球疫情要览（5月28日）美国新冠死亡病例超10万 法国将于6月2日进入解禁新阶段

全球疫情要览（5月27日）日本分三阶段放宽入境限制 西班牙7月起"开门迎客"

全球疫情要览（5月26日）俄罗斯开始取消限制措施 日本将全面解除紧急状态

全球疫情要览（5月25日）美国对巴西实施旅行禁令 意大利治愈病例超14万

全球疫情要览（5月24日）意大利下周对15万人进行血清学检测 美国检测数据混淆

全球疫情要览（5月23日）欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓 巴西确诊数升至全球第二

全球疫情要览（5月22日）莫斯科疫情进入稳定期 意大利 “解封”后挑战严峻

全球疫情要览（5月21日）美国各州不同程度开放 多重疫情冲击巴西医疗体系

全球疫情要览（5月20日）西班牙拟6月下旬重开边界 意大利约80万家企业复工

全球疫情要览（5月19日）美国感染病例超150万 日本经济5年来首遇衰退

全球疫情要览（5月18日）美国累计死亡人数近9万 意官员表示“解封”需谨慎

全球疫情要览（5月17日）全球确诊超460万 俄罗斯国内国际交通近期将恢复

全球疫情要览（5月16日）拉美疫情依然严峻 泰国宣布缩短宵禁时间

全球疫情要览（5月15日）美国确诊病例超141万 俄罗斯首都隔离制度延期

全球疫情要览（5月14日）德国将放松部分边境管制 印度贫民窟确诊数攀升

全球疫情要览（5月13日）俄总统新闻发言人确诊 韩国学校复课推迟

全球疫情要览（5月12日）非洲多国强制戴口罩 新西兰将再次下调响应级别

全球疫情要览（5月11日）意大利确诊、死亡人数双降 马来西亚延长行动管制

全球疫情要览（5月10日）全球新冠肺炎确诊病例超400万例 俄罗斯病例数全球第五

全球疫情要览（5月9日）西班牙新增确诊重新过千 澳大利亚逐渐解除限制

全球疫情要览（5月8日）英病亡人数成欧洲最高 波兰推迟总统选举

全球疫情要览（5月7日）德国将放松限制措施 日本拟降低检测门槛

全球疫情要览（5月6日）意大利 “封城”初解 美国确诊占全球三分之一

全球疫情要览（5月5日）意大利逐步恢复经济 马来西亚放宽行动管制令

全球疫情要览（5月4日）全球确诊超350万 日本计划延长紧急状态

全球疫情要览（5月3日）美国确诊病例超112万 非洲仅1国未有确诊报告

全球疫情要览（5月2日）世卫组织确定新冠病毒源自自然界 欧洲多国扩大检测规模

全球疫情要览（5月1日）俄总理确诊感染 英首相称本地已过疫情“高峰期”

全球疫情要览（4月30日）美一季度GDP超预期负增长 英首次统计养老院死亡病例数

全球疫情要览（4月29日）美国确诊突破百万 法国议会通过政府解封计划

全球疫情要览（4月28日）全球确诊病例超300万 英首相复工吁民众保持耐心

全球疫情要览（4月27日）美国确诊病例超96万 意大利从5月4日起逐步复工

全球疫情要览（4月26日）全球新冠死亡超20万例 韩国确诊病例稳定下降

全球疫情要览（4月25日）美国累计死亡病例超5万 世卫组织启动“里程碑式”合作

全球疫情要览（4月24日）英国新冠疫情已达高峰 法国改变逐步解禁计划

全球疫情要览（4月23日）美2月初已出现死亡病例 德国推出“口罩强制令”

全球疫情要览（4月22日）美国暂停移民60天 意大利为恢复经济作准备

全球疫情要览（4月21日）欧洲多国形势趋缓 土耳其成中东疫情最严重国家

全球疫情要览（4月20日）巴黎非饮用水系统测出新冠病毒 伊朗首都“解封”

全球疫情要览（4月19日）新冠肺炎成美国人最大死因 印度贫民窟疫情蔓延

全球疫情要览（4月18日）法国航母超千人感染 非洲确诊病例大幅增长

全球疫情要览（4月17日）英国疫情防控措施延长 巴西卫生部长遭解职

全球疫情要览（4月16日）亚欧地区疫情持续蔓延 德国社交限制措施延长

全球疫情要览（4月15日）美暂停向世卫组织缴费 中欧班列恢复常态化运营

全球疫情要览（4月14日）俄疫情形势恶化 菲律宾确诊病例成东南亚最多

全球疫情要览（4月13日）意大利两次延长“封城” 瑞典启动国家安全战略

全球疫情要览（4月12日）全球合力研发新冠疫苗 非洲疫情正向农村地区扩散

全球疫情要览（4月11日）欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

全球疫情要览（4月10日）世卫组织：新冠肺炎致死率大概是流感的10倍

全球疫情要览（4月9日）新加坡单日新增病例创新高 印度多地延长“封城”

全球疫情要览（4月8日）全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

(责编：崔越、杨牧)