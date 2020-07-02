巴西新冠病例数破140万 加拿大延长外国入境禁令至7月31日

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人民网北京7月2日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织指出，中国以外新冠确诊病例达10272430例。美国新冠病毒感染病例超过267万，新增超5.3万。加拿大延长外国入境禁令至7月31日。巴西新冠病例数破140万，死亡病例逼近6万。伊拉克新冠确诊病例超5万例。土耳其新冠确诊病例超过20万例。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达10272430例

世界卫生组织7月1日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到10272430例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间1日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加163934例，达到10272430例；中国以外死亡病例较前一日增加4188例，达到503407例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加163939例，达到10357662例；死亡病例较前一日增加4188例，达到508055例。

美国新冠病毒感染病例超过267万 新增超5.3万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月1日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例2677168例，其中包括死亡病例127930例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例53951例，新增死亡病例658例。

纽约州有感染病例394079例，其中包括死亡病例32040例。加利福尼亚州有感染病例232468例，其中包括死亡病例6089例。此外，新泽西州、得克萨斯州、佛罗里达州、伊利诺伊州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

加拿大延长外国入境禁令至7月31日

加拿大边境服务局6月30日发布公告说，为保护加拿大人的健康安全，把限制外国人入境禁令延长至7月31日。

加拿大政府当天还宣布，把针对入境加拿大旅行者实施的14天强制隔离规定延长至8月31日。

6月22日，加拿大和美国同意把两国间非必要旅行禁令再延长30天，至7月21日。这是两国第三次延长该禁令。

巴西新冠病例数破140万 死亡病例逼近6万

据巴西卫生部6月30日下午公布的疫情数据，巴西24小时内新增新冠确诊病例33846例，累计确诊1402041例；新增死亡病例1280例，累计死亡59594例。

巴西的累计确诊和累计死亡病例数均位列全球第二，仅次于美国。数据还显示，巴西累计治愈病例790040例，治愈率达56.3%。

疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例超过28万例，死亡病例逾1.4万例。里约热内卢州累计确诊病例逾11.2万例，死亡病例超过1万例。

当前，巴西疫情呈现出往落后小城镇乃至亚马孙雨林原住民村落扩散的现象。巴西军队6月30日派出专机运载医疗物资前往罗赖马州雨林地区，随行医护人员在当地提供新冠病毒检测等服务。本次医疗支持服务将持续至7月5日。

意大利现有新冠患者降至15255人

意大利卫生部7月1日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者降至15255人，较前一天减少308人。

数据显示，意大利当天新增确诊病例182例，累计确诊240760例；新增治愈病例469例，累计治愈190717例；新增死亡病例21例，累计死亡34788例。

伊拉克新冠确诊病例超5万例

伊拉克卫生部7月1日说，该国当天新增新冠确诊病例2415例，累计确诊51524例；新增死亡病例107例，累计死亡2050例；累计治愈26267例。

6月29日，伊拉克政府决定继续维持宵禁措施，解除宵禁时间为6时至19时，每周四、五、六继续实施全天宵禁。此外，伊拉克政府继续禁止举行宗教和社会集会，并要求民众在公共场合佩戴口罩，违反规定者将面临罚款。

土耳其新冠确诊病例超过20万例

根据土耳其卫生部7月1日的统计数据，该国当天新增新冠确诊病例1192例，累计确诊201098例；新增死亡病例19例，累计死亡5150例；累计治愈175422例。

土耳其卫生部长科贾当天在新闻发布会上说，目前土耳其近54%的确诊病例出现在第一大城市伊斯坦布尔。根据政府此前公布的政策，从7月1日起，土耳其的电影院、网吧、游戏厅等恢复营业，但必须采取防控措施，包括定期消毒、戴口罩和保持社交距离等。

日本新增新冠确诊病例连续4天过百

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至当地时间7月1日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增新冠确诊病例126例，这是连续第4天超过百例。

统计数据显示，日本累计确诊18895例，累计死亡976例。东京都1日新增确诊病例67例，创5月25日全国紧急状态解除后新高。

马来西亚单日无新增本地病例 进一步放松管控

马来西亚卫生部7月1日通报的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例1例，为输入性病例，无新增本地传播病例；6月14日以来该国无新增死亡病例；截至7月1日累计确诊8640例，死亡121例，治愈8375例。

马卫生部总监努尔?希沙姆在当天记者会上表示，这是马来西亚2月底以来单日新增病例的最低数。马来西亚单日新增病例数持续下降，表明民众遵守了政府制定的各项措施。但他同时提醒，新冠疫情依然在世界范围内蔓延，如果民众放松警惕，马来西亚疫情依然可能反弹。

马来西亚7月1日进一步放宽疫情管控措施，电影院、剧院、游泳池等在遵守有关规定的前提下可以重新开放，婚宴、生日宴等活动可以举行。

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(责编：张信凤、杨牧)