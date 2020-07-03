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人民网北京7月3日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织表示，中国以外新冠确诊病例达10448516例。美国新冠病毒感染病例超过273万。古巴首都哈瓦那将进入“解封”第一阶段。丹麦允许6个欧洲以外国家游客入境。法国卫生部长称新冠疫情已得到控制。日本连续5天新增确诊病例数过百。

同时，世卫组织强调，没有国家层面和国际层面的团结，病毒扩散的速度会更快。谭德塞说，“就像我们一直强调的，应该隔离‘政治病毒’，团结应对共同的敌人。”

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达10448516例

世界卫生组织2日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到10448516例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间2日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加176071例，达到10448516例；中国以外死亡病例较前一日增加4787例，达到508194例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加176102例，达到10533779例；死亡病例较前一日增加4787例，达到512842例。

同时，世卫组织在6月29日再次公布了最新的疫情应对时间表，以便公众了解过去6个月来世卫组织的疫情应对工作，并承诺将继续竭尽所能为各国服务。世卫组织再次呼吁，不要将新冠肺炎疫情政治化，强调团结应对才是战胜疫情的最重要手段。

美国新冠病毒感染病例超过273万 新增超5.4万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月2日下午5时59分，美国已有新冠病毒感染病例2731939例，其中包括死亡病例128643例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例54771例，新增死亡病例713例。

纽约州有感染病例394954例，其中包括死亡病例32064例。加利福尼亚州有感染病例241078例，其中包括死亡病例6195例。此外，新泽西州、得克萨斯州、佛罗里达州、伊利诺伊州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

古巴首都哈瓦那将进入“解封”第一阶段

古巴政府7月1日宣布，首都哈瓦那将于3日正式进入新冠疫情“解封”第一阶段。

古巴政府当天还表示，3日起，除马坦萨斯省外，其他已处于“解封”第一阶段的省份将进入第二阶段。古巴政府制定的“解封”计划分三个阶段推进，涵盖卫生与防疫、旅游、商业与服务、交通、体育等领域。

古巴旅游部日前宣布，从7月1日起正式开始接纳外国游客，但仅允许外国游客乘包机前往指定旅游区域。国际商业航班将在“解封”第三阶段恢复。

据古巴公共卫生部1日统计，古巴累计确诊病例2348例，死亡病例86例，治愈病例2218例。

意大利现有新冠患者降至15060人

意大利卫生部2日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者降至15060人，较前一天减少195人。

数据显示，意大利当天新增确诊病例201例，累计确诊240961例；新增治愈病例366例，累计治愈191083例；新增死亡病例30例，累计死亡34818例。

法国卫生部长称新冠疫情已得到控制

法国卫生部长韦朗2日表示，法国自5月11日“解封”以来发生超过200起新冠聚集性感染事件，但总体而言目前疫情已得到控制。

韦朗说，在过去的10周，法国住院接受治疗的新冠患者人数一直在下降，相关指标表明“疫情已经得到控制”，聚集性感染事件的影响范围也不大。

法国政府网站1日公布的数据显示，法国累计确诊新冠病例165719例；截至目前，法国有8336名新冠患者在医院接受治疗，其中582名患者在重症监护室接受治疗。

丹麦允许6个欧洲以外国家游客入境

丹麦外交部网站2日发布公报说，即日起丹麦允许澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、韩国和泰国的游客有条件入境。

这是丹麦因新冠疫情施行边境管制以来首次允许欧洲以外国家游客入境，条件是入境者在丹麦拥有度假屋或预定至少6晚酒店住宿。

埃及新冠确诊病例超过7万例

埃及卫生部2日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1485例，累计确诊71299例；新增治愈病例407例，累计治愈19288例；新增死亡病例86例，累计死亡3120例。

埃及自7月1日起陆续恢复国际航班。此外，埃及国家博物馆、吉萨金字塔景区以及南部旅游名城卢克索和阿斯旺的部分景点在严格实施防疫措施的前提下，于7月1日恢复对公众开放。

日本连续5天新增确诊病例数过百

据日本广播协会电视台2日统计，截至当天20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增确诊病例194例，连续5天新增确诊病例数过百，累计确诊19090例；累计死亡977例。

最新数据显示，东京都2日新增确诊病例107例，这是该地区在5月2日确诊160例之后，时隔两月再次过百。

印尼单日新增新冠确诊病例数创新高

印度尼西亚国家抗灾署2日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加1624例，创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊病例59394例，累计死亡病例2987例，累计治愈病例26667例。

孟加拉国累计新冠病例超15万 单日增幅创新高

孟加拉国卫生部门2日公布的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例数创新高，达到4019例，累计确诊153277例；新增死亡病例38例，累计死亡1926例；新增治愈4334例，累计治愈66442例。

孟加拉国政府部门6月30日宣布新一轮疫情防控措施，自7月1日至8月3日，公众在公开活动和出行时需佩戴口罩、保持社交距离、严格遵守相关卫生规定；每日晚10时至次日清晨5时，除特殊情况外，公众不得在户外活动；公共交通工具运营时应限制乘客数量并让乘客间保持适当距离；商店需在下午7时前关闭；教育机构仍将关闭，但可开展远程教学。

哈萨克斯坦将重新实施隔离措施

哈萨克斯坦总理马明2日主持召开防止新冠疫情传播部门间委员会会议，决定自7月5日起重新实施强化隔离措施，为期14天，以遏制疫情蔓延。

根据决定，哈萨克斯坦自5日起暂停进一步开放国际航班，暂停各州之间的公路客运，减少公交车运行时间，暂停一切文体活动及家庭聚会、纪念活动；限制65岁以上居民外出；理发店、美容院、健身房、游泳馆、博物馆、展览馆、电影院、幼儿园等场所暂停营业；要求八成以上的政府工作人员、国有企业员工远程办公。

在严格检疫消毒的前提下，药店、杂货店、露天市场、建筑业、洗车行、公共服务中心、银行网点等场所将正常运营。

决定说，如果疫情继续恶化，有可能延长或进一步收紧隔离措施。

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(责编：张信凤、杨牧)