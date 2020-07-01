日本连续3天新增确诊病例过百 意大利疫情持续好转

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人民网北京7月1日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织：中国以外新冠确诊病例达10100147例。美国新冠病毒感染病例超过262万。意大利疫情持续好转。芬兰公司将测试新冠病毒呼气测定仪。爱尔兰如期进入社会经济重启第三阶段。日本连续3天新增确诊病例过百。澳大利亚部分疫情严重地区将重新实行“居家令”。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达10100147例

世界卫生组织30日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到10100147例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间30日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加163842例，达到10100147例；中国以外死亡病例较前一日增加3946例，达到499214例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加163865例，达到10185374例；死亡病例较前一日增加3946例，达到503862例。

美国新冠病毒感染病例超过262万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月30日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例2623217例，其中包括死亡病例127272例。

纽约州有感染病例393544例，其中包括死亡病例32032例。加利福尼亚州有感染病例226851例，其中包括死亡病例6013例。此外，新泽西州、得克萨斯州、佛罗里达州、伊利诺伊州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

据美国有线电视新闻网统计，与前一周相比，目前至少36个州的单日平均新增病例呈上升趋势，增幅至少为10%，其中至少11个州的增幅超过50%。

意大利疫情持续好转

意大利卫生部30日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例142例，累计确诊240578例；新增治愈病例1052例，累计治愈190248例；新增死亡病例23例，累计死亡34767例。

数据显示，该国现有新冠患者降至15563人，较前一天减少933人。现有患者中，14380人在居家隔离，1090人在医院接受普通治疗，93人在重症监护室接受治疗。接受普通治疗的病例和重症病例分别比前一天减少30例和3例。

疫情最为严重的北部伦巴第大区现有病例10060例，比前一天减少763例。

芬兰公司将测试新冠病毒呼气测定仪

芬兰创新企业“维柳姆论坛·赫尔辛基”29日宣布，其研发的一种新冠病毒呼气测定仪将在今年夏天接受测试，以确定它是否能通过检测呼出气体有效诊断出新冠病毒感染者。

据该公司介绍，如果一个人向这种新冠病毒呼气测定仪中呼气，仪器中的纳米传感器将对气体进行即时检测，再通过人工智能等技术予以分析，可在两分钟内显示检测结果。

芬兰国家卫生与福利研究所29日宣布，截至当日下午，芬兰累计新冠确诊病例7209例，累计死亡病例328例。据估计，大约有6600名感染者已经康复。

新冠确诊病例又增 英国莱斯特重回严格防控

英国近期已开始逐步放宽新冠疫情防控措施，但政府29日表示，由于莱斯特近期确诊病例数上升明显，这个城市将会延长相关防控措施的实施时间。

英国卫生大臣马修·汉考克当天表示，过去一周里，莱斯特的确诊病例数占到全国的约10%。为此，政府决定从6月30日开始暂停当地非必需零售业店铺经营，近期当地学校大部分学生也会停课，酒吧、餐厅等也不会像英国其他地方从7月4日起按计划重新开放。

英国卫生部29日发布的疫情数据显示，该国累计确诊病例数为311965例，累计死亡病例数达43575例。

爱尔兰如期进入社会经济重启第三阶段

爱尔兰29日如期进入社会经济重启第三阶段，又一批商业和服务设施恢复营业，人们的活动空间再度扩大。但卫生专家指出，当前疫情形势出现了一些苗头性问题，民众的防控意识不可松懈。

当天，咖啡馆、餐馆、理发店、电影院、博物馆、画廊等开始恢复营业，成人教育中心、托儿所、学前班、夏令营、驾校和宗教场所等也重新开放。另外，境内旅行也开始恢复，但政府依然不鼓励非必要的国际旅行。此外，允许室内不超过50人和室外不超过200人的聚会，但必须遵守社交距离的规定。

爱尔兰卫生部29日晚公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例24例，是过去15天的最高纪录，累计确诊25462例；没有新增死亡病例，累计死亡1735例，

日本连续3天新增确诊病例过百

据日本广播协会（NHK）电视台30日统计，截至当地时间20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增确诊病例138例，创5月25日全国紧急状态解除后新高。日本已连续3天新增确诊病例超过百例。

统计显示，日本累计确诊病例为18769例；28日至30日连续3天未报告新增死亡病例，累计死亡病例为972例。

孟加拉国单日新冠死亡病例数创新高

孟加拉国卫生部门30日公布的新冠疫情数据显示，该国24小时内新增确诊病例3682例，累计确诊145483例；新增死亡病例64例，创疫情暴发以来新高，累计死亡1847例。

菲律宾累计治愈新冠患者过万

据菲律宾卫生部30日通报，截至当地时间当日16时，该国过去24小时新增新冠确诊病例1080例，累计确诊37514例；新增死亡病例11例，累计死亡1266例；新增治愈病例277例，累计治愈10233例。

自6月中旬以来，菲律宾多次出现单日新增确诊病例数破千的情况。6月23日，菲律宾通报该国单日新增确诊病例1150例，创疫情暴发以来单日新增病例数最高纪录。

澳大利亚部分疫情严重地区将重新实行“居家令”

澳大利亚联邦政府30日公布的新冠疫情数据显示，截至当天中午，该国24小时内新增确诊病例71例，其中64例来自维多利亚州。维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯当天发表声明说，将重新在该州的10个疫情热点地区实行“居家令”等限制性措施，住在这些地区的居民除食品用品采购、护理或接受护理、运动、学习和工作这些原因外不得外出，该限制措施至少将持续至7月29日。

澳大利亚联邦政府30日数据显示，该国累计新冠确诊病例为7834例，累计死亡104例，累计治愈7037例。

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(责编：张信凤、燕勐)