全球新冠死亡病例超50万例 泰国将允许部分外国人入境

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人民网北京6月30日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织：中国以外新冠确诊病例达9936197例。全球新冠死亡病例超过50万例。意大利单日新冠病亡人数继续下降。泰国将允许部分外国人入境。日本连续两天新增新冠病例过百。阿尔及利亚将继续封锁边界。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达9936197例

世界卫生组织29日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到9936197例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间29日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加178314例，达到9936197例；中国以外死亡病例较前一日增加4153例，达到495265例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加178328例，达到10021401例；死亡病例较前一日增加4153例，达到499913例。

全球新冠死亡病例超过50万例

美国约翰斯·霍普金斯大学28日发布的新冠疫情统计数据显示，全球累计死亡病例超过50万例。

数据显示，截至美国东部时间28日16时33分（北京时间29日4时33分），全球累计死亡病例升至500108例，累计确诊病例升至10063319例。

数据显示，美国累计确诊病例和死亡病例均最多，分别为2539544例和125747例。累计死亡病例超过2万例的国家还有巴西、英国、意大利、法国、西班牙和墨西哥。

美国新冠确诊超过256万 累计死亡近12.6万

当地时间6月29日，根据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据，截至美东时间下午1点35分（北京时间30日凌晨1点35分），美国感染新冠病毒确诊数量为2564163例，因为新冠病毒感染死亡达到125928例。该数据较前日美东时间下午4时30分，新增确诊24619例，新增死亡人数181人。

智利卫生部长称部分地区疫情“轻微好转”

智利卫生部28日报告新增新冠确诊病例4216例，累计确诊271982例，累计死亡5509例。智利卫生部长恩里克·帕里斯日前表示，该国部分地区疫情已“轻微好转”。

智利是拉美地区新冠疫情最严重的国家之一，其首都大区累计确诊病例超过21.4万例。独立研究机构“公共空间”日前发布报告说，首都大区疫情已显现放缓趋势，6月20日至26日的7日日均新增感染人数低于3000人，是一个多月来首次。该周病毒检测阳性率为32%，低于前一周的43%。

智利多名流行病学相关专家表示，现在称智利疫情好转可能为时尚早，更准确的说法应当是病毒传播“趋于稳定”，要判断疫情高峰是否已过还需再观察一段时间。

意大利单日新冠病亡人数继续下降

意大利卫生部29日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例126例，累计确诊240436例；新增治愈病例305例，累计治愈189196例；新增死亡病例6例，累计死亡34744例。

数据显示，意大利当天新冠病亡人数为2月24日以来单日最低病亡数。此外，该国现有新冠患者降至16496人，较前一天减少185人。现有患者中，15280人在居家隔离，1120人在医院接受普通治疗，96人在重症监护室接受治疗。

塞内加尔将解除国家紧急状态和宵禁

塞内加尔总统萨勒29日宣布，该国将从30日起解除国家紧急状态和宵禁。

萨勒当晚在电视讲话中同时宣布，塞内加尔将从7月15日起逐步恢复国际航班，但陆地和海上边界仍将保持关闭；各市场每周仍须关闭一天进行消毒，封闭空间的娱乐场所将继续保持关闭。

萨勒说，自新冠疫情暴发以来，塞内加尔卫生部门已完成超过7.8万份新冠病毒样本检测，并追踪到24824名密切接触者，新冠病亡率和治愈率分别为1.5%和64.8%。

塞内加尔3月2日首次报告确诊病例，随后于3月24日进入国家紧急状态并开始实施宵禁。截至6月29日，该国累计确诊病例6698例，其中死亡108例，治愈4341例。

阿尔及利亚将继续封锁边界

阿尔及尔消息：阿尔及利亚总统特本28日表示，鉴于目前国内外疫情并没有出现明显好转，阿尔及利亚将继续封锁海陆空边界。

阿尔及利亚卫生部长阿卜杜勒－拉赫曼?本?布齐德28日对媒体表示，政府可能对部分解除封禁后疫情高发的区域恢复封禁措施。

为防止新冠疫情蔓延，阿尔及利亚于3月中旬开始封锁边界。自6月7日起，阿尔及利亚逐步放松疫情防控措施，允许部分行业在做好卫生防疫的情况下复工，以减缓疫情对经济造成的冲击。

近两周阿尔及利亚新增病例不断增加。28日，阿尔及利亚新增病例305例，累计确诊13273例，累计死亡897例。

日本连续两天新增新冠病例过百

日本近日新增新冠确诊病例数有所反弹。据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至29日21时05分（北京时间29日20时05分），日本当天新增确诊病例110例，连续第二天过百例，累计确诊18631例。

数据显示，29日东京都新增确诊58例，是连续第4天新增确诊超过50例。此外，埼玉县新增确诊13例，北海道新增确诊11例，大阪府新增确诊7例，栃木县、茨城县、千叶县等地也有零星新增病例。

泰国将允许部分外国人入境

泰国疫情管理中心发言人塔维辛29日表示，7月1日起，泰国将允许部分外国人入境，其中包括来自日本、新加坡、韩国、中国内地和中国香港的商务人士及专业技术人员。

塔维辛当天在发布会上说，7月1日起，泰国将允许部分外国人入境。其中包括持工作许可的外国人的配偶和子女、配偶为泰国人的外国人、拥有永久居留权的外国人、外国留学生及其父母以及前往泰国接受医疗服务的外国人，上述人员均要接受14天隔离。

另一类允许入境的外国人群体为，来自和泰国政府签有特殊双边协议国家或地区的商务人士和专业技术人员，且每天不超过200人。这些国家和地区包括日本、新加坡、韩国、中国内地及中国香港。上述人员如果入境时间达到或超过14天，则要先隔离14天；如果入境时间短于14天，则不用进行隔离，但要进行核酸检测，且在泰国境内不可搭乘公共交通工具。

截至29日，泰国已经连续35天未出现本土感染病例。

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(责编：张信凤、燕勐)