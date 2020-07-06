美国确诊超287万 南非单日新增创新高

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人民网北京7月6日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织发布的数据显示，中国以外新冠确诊病例达11039939例。美国新冠感染病例超过287万，意大利现有新冠患者人数小幅反弹。东京连续3天新增病例破百，感染者多为年轻人。南非单日新增病例数破万，创疫情以来新高。

世卫组织：中国以外新冠确诊病例达11039939例

世界卫生组织5日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到11039939例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间5日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加203817例，达到11039939例；中国以外死亡病例较前一日增加5195例，达到523556例。

全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加203836例，达到11125245例；死亡病例较前一日增加5195例，达到528204例。

美国新冠感染病例超过287万 新增近4.2万

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月5日下午5时34分，美国已有新冠病毒感染病例2874396例，其中包括死亡病例129870例。与该系统4日下午5时33分的数据相比，美国新增感染病例41904例，新增死亡病例224例。

纽约州有感染病例397131例，其中包括死亡病例32188例。加利福尼亚州有感染病例254408例，其中包括死亡病例6336例。佛罗里达州5日报告了9999例新病例，使得该州的感染病例总数超过20万，达到200111例，其中包括死亡病例3731例。此外，得克萨斯州、新泽西州、伊利诺伊州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

意大利现有新冠患者人数小幅反弹

意大利卫生部5日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者14642人，较前一天增加21人，这是该数字两个多月来首次出现反弹。

数据显示，意大利当天新增确诊病例192例，累计确诊241611例；新增治愈病例164例，累计治愈192108例；新增死亡病例7例，累计死亡34861例。

意大利卫生部长斯佩兰扎5日对媒体表示，新冠病毒仍然在传播，危险并没有过去。被感染者如果不进行隔离，将面临3至18个月的监禁以及最高5000欧元的罚款。

东京连续3天新增病例破百 感染者多为年轻人

日本首都东京4日报告单日新增新冠确诊病例131例，为两个月来新高，连续第三天破百，大多数感染者是二三十岁的年轻人。

共同社援引东京都知事小池百合子的话报道，4日新增的131例确诊病例中，大约100例的年龄在20岁至40岁之间。

东京2日新增107例确诊病例，3日再增124例。日本官员说，病例数上升的部分原因是新宿区和池袋区夜生活娱乐场所员工病毒检测范围扩大。

菲律宾单日新增病例数首破两千

据菲律宾卫生部5日通报，截至当地时间当天16时，该国在过去24小时内新增新冠确诊病例2434例。这是疫情暴发以来该国单日新增病例数首次突破2000例，目前累计确诊已达44254例。

菲律宾卫生部副部长玛丽亚?罗萨里奥?韦尔吉雷5日表示，近期菲律宾确诊病例数迅速攀升，主要原因是该国多地社区隔离政策逐步放宽导致人员接触频繁。她恳请菲律宾民众继续积极采取防疫措施，如勤洗手、避免肢体接触、正确佩戴口罩、非必要不外出等，以防止病毒传播。

南非单日新增病例数破万 创疫情以来新高

南非卫生部5日凌晨公布的数据显示，过去24小时南非新增新冠确诊病例数破万，达到10853例。这是疫情暴发以来南非单日新增病例数最高纪录。

目前，南非累计确诊病例数已经达到187977例；累计死亡3026例。

据当地媒体报道，南非政府正考虑在疫情恶化的豪登省重新实施“封城”措施。与其他非洲国家相比，南非的病毒检测能力较强，其每日病毒样本检测能力已从最初的数百个提高至超过4万个，这也是南非确诊病例数远高于其他非洲国家的原因之一。

哈萨克斯坦确诊超4.7万 总统警告不得无故提高药品价格

根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，7月4日哈全国新增1452例新冠肺炎确诊病例，其中924例为无症状病毒携带者。截至当地时间7月5日16时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到47171例，康复15623例，死亡188例。

值得注意的是，7月2日哈卫生部调整了新冠肺炎死亡病例数据公布方式，将原来每日通报一次改为一周通报一次。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫7月5日通过个人社交媒体账号提醒本国药品生产、销售企业，切勿在疫情期间无故提高药价。托卡耶夫指出，已经有民众开始抱怨部分药店的常用药无故涨价。“疫情期间，这种行为是不被允许的。我已责成政府和护法机关处理此事，追究相关人员的责任。”

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)